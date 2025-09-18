EK: Suomella on valttikortit käsissään – datakeskukset ovat suuri mahdollisuus

EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies. Kuva: Robert Örthén.

Elinkeinoelämän keskusliitto (EK), FDCA (Finnish Data Center Association) ja muut kumppanit ovat teettäneet Rambollilla selvityksen datakeskusten taloudellista vaikutuksista ja potentiaalista.

Selvityksen mukaan datakeskusten rakentamiseen, ylläpitoon ja infrastruktuuriin liittyvä liiketoiminta tarjoaa Suomelle tällä vuosikymmenellä miljardiluokan mahdollisuudet investointien, verotulojen ja korkean osaamisen työpaikkojen muodossa.

Suomessa on julkisesti ilmoitettuja datakeskustoimijoiden investointisuunnitelmia yhteensä 12 miljardin euron arvosta ja kokonaispotentiaali on yli 30 miljardia. Datakeskusten rakentamisvaiheen työllisyysvaikutus 45 000 henkilötyövuotta.

Datakeskukset ovat siten yksi suurimmista yksityisen sektorin investointikohteista lähivuosina.

Selvityksen mukaan datakeskukset tuotantovaiheessa työllistävät suoraan ja välillisesti 9 900 henkilötyövuotta vuonna 2030. Tuotannossa olevien datakeskusten verovaikutus vuosittain 400 miljoonaa euroa vuodesta 2030 eteenpäin.

Suomella on valttikortit datakeskuksien sijaintikohteena

Suomi on erityisen houkutteleva investointikohde puhtaan ja edullisen sähkön, viileän ilmaston, vahvan infrastruktuurin sekä poliittisen vakauden ansiosta, selvityksessä todetaan.

”Nämä tekijät tarjoavat Suomelle vahvat valttikortit, joiden avulla tänne on jo nyt houkuteltu datakeskuksia ja niiden ympärille rakentuvaa teknologiaa sekä liiketoimintaa. Tätä etulyöntiasemaa ei kannata vaarantaa esimerkiksi veropolitiikan suunnanmuutoksilla”, EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies muistuttaa.

Kasvu hyödyttää laajasti eri maakuntia ja myös maaseudun pieniä paikkakuntia. Käytöstä poistuneet tehtaat ja muut entiset teollisuusalueet tarjoavat valmiita sijainteja uusille keskuksille.

Suomella on nyt poikkeuksellinen mahdollisuus nousta kestävän digitaalisen infrastruktuurin kärkimaaksi Euroopassa.

”Avoinna olevat hankkeet kertovat Suomen vetovoimasta. On kuitenkin varmistettava, että investointisuunnitelmat toteutuvat nimenomaan Suomessa nyt ja tulevaisuudessa. Kun investointi on kerran saatu maahamme, se luo myös pohjaa tuleville lisäinvestoinneille ja kapasiteetin kasvattamiselle”, toteaa FDCA:n hallituksen puheenjohtaja Veijo Terho.

Datakeskukset ovat askel kohti korkean jalostusasteen digitaloutta

Datakeskusten suorat ja välilliset talousvaikutukset nousevat miljardiluokkaan. Ne voivat kuitenkin olla vasta alkua laajemmalle data-aikakauden talouskasvulle.

Maailma on uuden digitaalisen aikakauden kynnyksellä. Tekoäly, pilvipalvelut ja automaatio yleistyvät hurjaa vauhtia mahdollistaen yhteiskunnalle, yrityksille ja kansalaisille uusia mahdollisuuksia – innovaatioita, tuottavuutta, tehokkuutta ja kestävää kasvua.

”Datakeskukset ovat digitaalisen infrastruktuurin ydin. Tarvitsemme energiatehokkaita datakeskuksia tekoälyn potentiaalin lunastamiseen. Data ja konesalien tarjoama kapasiteetti ovat globaalisti myös tärkeä kilpailukyvyn ja resilienssin tekijä Suomelle”, arvioi EK:n Häkämies.

