Työmarkkinoiden heikkeneminen pakotti Fedin koronlaskuun

Yhdysvaltain keskuspankki (Fed) laski ohjauskoron tavoitetasoa 25 korkopisteellä eli 0,25 prosenttiyksiköllä 4,00-4,25 prosenttiin.

Keskiviikon koronlasku oli odotettu, sillä keskuspankin huoli on siirtynyt inflaatiosta työllisyyteen viime kuukausina heikentyneen työmarkkinadatan vuoksi.

Fedin pääjohtaja Jerome Powell perusteli päätöstä kasvavilla huolilla työmarkkinoiden heikkenemisestä. Fed oli pitänyt korot ennallaan joulukuusta lähtien, ja on ollut huolissaan tullien vaikutuksista inflaatioon.

Powell vihjasi mahdollista koronlaskua jo elokuussa keskuspankin vuosittaisessa Jackson Holen konferenssissa. Hän totesi, että perusennuste ja muuttuva riskien tasapaino saattavat edellyttää politiikkalinjan mukauttamista.

Syyskuussa julkaistu työpaikkaraportti osoitti rekrytoinnin jatkaneen hidastumistaan elokuussa ja työttömyysasteen nousseen 4,3 prosenttiin – korkeimmalle tasolle lähes neljään vuoteen.

”Työvoiman kysyntä on heikentynyt, ja uusien työpaikkojen kasvuvauhti näyttää jäävän alle tason, joka riittäisi pitämään työttömyysasteen vakaana”, Powell kertoi keskiviikkona toimittajille. Hän lisäsi: ”En voi enää sanoa, että työmarkkinat olisivat erittäin vahvat.”

Trumpin nimittämä Miran kannatti muita suurempaa koronlaskua

Korkopäätös tehtiin poikkeuksellisessa tilanteessa Fedin historiassa. Presidentti Donald Trump, joka on vaatinut jyrkkiä koronlaskuja ja pyrkinyt kasvattamaan vaikutusvaltaansa Yhdysvaltain keskuspankissa, on jatkanut oikeustaisteluaan johtokunnan jäsen Lisa Cookin erottamiseksi ja nimennyt Fedin johtokunnan jäseneksi talouspoliittisen neuvonantajansa Stephen Miranin. Miran korvasi entisen Fed-johtokunnan jäsenen Adriana Kuglerin, joka jätti tehtävänsä elokuussa. Molemmat, Cook ja Miran, osallistuivat syyskuun korkokokoukseen.

Fedin avomarkkinakomitea (FOMC) äänesti luvuin 11–1 ohjauskoron tavoitetason laskemisesta sen jälkeen, kun korot oli pidetty viisi kokousta peräkkäin ennallaan. Miran kannatti jopa puolen prosenttiyksikön laskua, ja oli samalla ainoa eriävän mielipiteen antanut keskuspankkiiri. Äänestystulos oli kuitenkin merkittävä voitto Powellille, sillä ekonomistit odottivat jopa neljää eriävää ääntä.

Keskuspankkiirit Christopher Waller ja Michelle Bowman, jotka äänestivät heinäkuussa koronlaskun puolesta kun komitea päätti pitää korot ennallaan, tukivat tällä kertaa enemmistöä.

”Komitea osoittaa yhtenäisyyttä tekemällä vaikean päätöksen yhdessä”, kommentoi David Bianco, DWS Groupin Amerikan sijoitustoiminnan johtaja. Hän kuitenkin lisäsi: ”Vaikka muu FOMC linkittää kätensä yhteen, huoneessa on myös vastustaja.”

Powell on huolissaan inflaatiopaineista

Fedin keskiviikkona julkaistut kasvu-, inflaatio- ja työllisyysennusteet eivät juuri muuttuneet kesäkuusta. Tuolloin niukka enemmistö odotti kahta koronlaskua, nyt niukka enemmistö ennustaa kolmea laskua vuoden 2025 loppuun mennessä, mukaan lukien tämän viikon päätös. Tämä viittaa siihen, että lokakuun ja joulukuun kokouksissa nähdään todennäköisesti peräkkäisiä laskuja.

Syynä koronlaskuodotusten muutokseen on ollut kesän aikana nähty hidastuminen työpaikkojen kasvuvauhdissa. Kun Fed piti korot ennallaan seitsemän viikkoa sitten, Powell totesi työmarkkinoiden olevan vahvassa kunnossa. Sittemmin tarkistetut luvut laskivat kolmen kuukauden keskimääräisen työpaikkalisäyksen 29 000:een elokuussa – paljon alle kesäkuun 150 000:een, joka oli tuolloin viimeisin tieto.

”Alaspäin suuntautuva riski on todellinen”, Powell kommentoi keskiviikkona.

Fedin kannalta tilanne on haastava, sillä myös inflaatioriskit ovat olleet jälleen noususuunnassa. Fedin seuraama PCE-inflaatio oli heinäkuussa 2,6 prosenttia vuodessa, kun se vielä keväällä huhtikuussa oli 2,2 prosenttia. Tuottajahintojen nousu on kiihtynyt viime aikoina, ja osa kustannuksista todennäköisesti siirtyy kuluttajahintoihin. Siispä keskuspankki joutuu tasapainoilemaan tavoitetasoa korkeamman inflaation ja heikentyneen työmarkkinan välillä.

Powell ilmaisi keskiviikkona huolensa tulleista johtuvista inflaatiopaineista. ”Meidän velvollisuutemme on varmistaa, ettei kertaluonteinen hintatasoa nostava tekijä muutu jatkuvaksi inflaatio-ongelmaksi”, hän sanoi.

Joukkolainamarkkinan tuottokehityksen näkökulmasta työllisyyden ja inflaation välinen tasapainoilu tarkoittaa merkkiä siitä, että rahapolitiikan tuleva linja on yhä hyvin epävarma. Fedin keskiviikon päätöksen synnyttämä lyhyt valtionlaina­ralli hiipui nopeasti, ja 10 vuoden tuotto nousi kuudella korkopisteellä 4,09 prosenttiin Yhdysvaltain kaupankäyntipäivän loppuun mennessä. Torstaina noin klo 13 Suomen aikaan 10-vuotisen valtionlainan tuotto on noin 4,05 prosenttia.

”Markkinoiden odottamat suuret koronlaskut eivät ole lainkaan varmaa,” sanoi Tracy Chen, salkunhoitaja Brandywine Global Investment Managementistä. ”Tämä 25 korkopisteen lasku on vakuutuslasku, riskienhallintalasku.”

Korkokokouksen jälkeisessä lausunnossaan keskuspankkiirit totesivat, että viimeaikaiset indikaattorit viittaavat siihen, että taloudellisen aktivisuuden kasvu hidastui vuoden ensimmäisellä puoliskolla, työpaikkojen määrä on lisääntynyt aiempaa hitaammin ja työttömyysaste on noussut hieman, mutta pysynyt yhä matalana. Inflaatio on noussut ja pysyy jonkin verran koholla.

Lausunnossa myös todettiin, että talousnäkymiin liittyvä epävarmuus on edelleen koholla. Komitea on tarkkaavainen kaksinkertaisen mandaattinsa molempiin puoliin kohdistuvien riskien suhteen ja katsoo, että työllisyyteen kohdistuvat laskuriskit ovat kasvaneet.