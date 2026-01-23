Japanin keskuspankki jatkaa varovaisesti – ohjauskorko ennallaan, sijoittajien katse valuutassa ja valtionlainoissa

Ohjauskorko nostettiin joulukuussa nykyiselle tasolle, joka on korkein kolmeenkymmeneen vuoteen. Japanin keskuspankki on nostanut ohjauskorkoa neljä kertaa nykyisessä syklissä – niistä ensimmäinen oli maaliskuussa 2024.

Keskuspankin vuoden ensimmäinen korkokokous järjestettiin haastavassa joukkolainamarkkinaympäristössä – Japanin valtionlainojen tuottotaso on kohonnut merkittävästi viime aikoina.

Tässä tilanteessa markkinoille toi helpotusta se, että BOJ:n keskuspankkiirit jatkoivat varovaista linjaa rahapolitiikan kiristämisessä ja säilyttivät myönteisen näkymän taloudesta.

Yksi pankin johtokunnan jäsenistä, Hajime Takata, esitti perjantain kokouksessa koronnostoa yhteen prosenttiin, mutta ehdotus kaatui enemmistöäänestyksessä.

BOJ:n pääjohtaja Kazuo Ueda on pitäytynyt kannassa, jonka mukaan keskuspankki on sitoutunut jatkamaan rahapolitiikan kiristämistä oikeissa talous- ja hintakehityksen olosuhteissa.

Ekonomistit tulkitsivat keskuspankin uusimman ennusteen lisämerkiksi siitä, että koronnostot ovat tulossa – ainoa avoin kysymys on ajoitus.

Capital Economicsin Marcel Thieliant huomautti, ettei BOJ leikannut yhtäkään inflaatioennustettaan, vaikka pääministeri Sanae Takaichi oli ilmoittanut merkittävistä energiatuista.

Keskuspankki pitäytyi näkemyksessään, jonka mukaan pohjainflaatio hidastuu kahden prosentin tavoitteeseen lähitulevaisuudessa. Japanin pohjainflaatioindeksi on kuluttajahintaindeksi ilman tuoreiden elintarvikkeiden hintatietoja. BOJ myös arvioi, että ennen hintojen nousun hidastumista pohjainflaatio nousee 2,7 prosenttiin maaliskuuhun mennessä.

Japanin kotitaloudet ovat kokeneet korkeampien hintojen aiheuttaman paineen, ja sekä hallitus että keskuspankki haluavat nähdä inflaation syntyvän ensisijaisesti kuluttajakysynnän vetämänä eikä kustannusten nousun ajamana.

Japanin inflaatio hidastui joulukuussa

Japanin pohjainflaatio oli joulukuussa odotetusti 2,4 prosenttia vuodessa. Se hidastui merkittävästi marraskuusta, jolloin se oli kolme prosenttia.

Energian hinnat laskivat joulukuussa 3,1 prosenttia hallituksen tukien ansiosta, kun taas elintarvikkeiden hinnat ilman tuoreita tuotteita nousivat 6,7 prosenttia.

Inflaatiotilastot julkaistiin perjantaina ennen Japanin keskuspankin korkopäätöstä.

Thieliant arvioi, että lisäkiristys rahapolitiikassa on käytännössä varmaa, koska inflaatiokorjattu ohjauskorko on selvästi negatiivinen. Hänen mukaansa BOJ saattaa nostaa korkoja jo ennen heinäkuuta.

BOJ laski hieman talouskasvuennustettaan maaliskuussa 2028 päättyvälle tarkastelukaudelle, mutta nosti ennusteita kuluvasta ja seuraavasta, mikä viittaa siihen, että keskuspankki odottaa Japanin talouden elpymisen pysyvän raiteillaan.

Näkymä Japanin taloudelle pysyi kokonaisuutena vakaana. Talouskasvun arvioidaan olevan 0,9 prosenttia kuluvana tarkasteluvuonna, kun aiempi ennuste oli 0,7 prosenttia. Kasvun ennustetaan olevan 1,0 prosenttia maaliskuussa 2027 päättyvänä jaksona ja 0,8 prosenttia sitä seuraavana vuonna.

Vaalit heijastuvat Japanin valtionlainamarkkinoilla

Pääministeri Takaichi hajotti viime perjantaina parlamentin alahuoneen tasoittaakseen tietä vaaleille, jotka voisivat vahvistaa hänen poliittista mandaattiaan.

Takaichin tie pääministeriksi on ollut haastava alusta alkaen. Juuri ennen viime lokakuussa pidettyä pääministeriäänestystä Komeito – pitkään LDP:n koalitiokumppanina toiminut puolue – vetäytyi yllättäen liitosta vedoten sovittamattomiin erimielisyyksiin Takaichin oikealle kallellaan olevan politiikan kanssa. Tämä pakotti hänet etsimään uuden tukipuolueen pääministeriytensä tueksi. Hän onnistui saamaan Japan Innovation Partyn tuen, mutta hallitsevalla LDP:llä on vain niukka enemmistö.

Pääministeri on kertonut puolueensa harkitsevan suunnitelmaa keskeyttää elintarvikkeiden ja juomien arvonlisävero kahdeksi vuodeksi inflaatiota lieventävänä toimenpiteenä.

Tämä lietsoi pelkoja finanssipolitiikan liiallisesta elvytyksestä ja sai Japanin valtionlainojen hinnat jyrkkään laskuun.

Luottoluokittajat eivät ole kuitenkaan huolissaan.

”Japanin julkinen alijäämä on lähes kadonnut ja on nyt G7-maiden pienin, ja velka suhteessa bruttokansantuotteeseen on laskenut alle pandemiaa edeltäneen tason”, sanoi Moody’s Analyticsin Stefan Angrick.

Ilman merkittävää taloussokkia hän odottaa BOJ:n nostavan korot yhteen prosenttiin heinäkuussa.

Nopea kiristystahti olisi kuitenkin vaikea perustella, jos inflaatio, palkkakehitys tai talouden vire jäisivät BOJ:n ennusteista, Angrick sanoi. ”Meidän mielestämme tämä lopputulos näyttää todennäköiseltä.”

Jeni vahvistui dollaria vastaan perjantaina enimmillään 0,7 prosenttia tasolle 157,37 pian sen jälkeen, kun Japanin keskuspankin pääjohtaja Kazuo Ueda oli päättänyt korkopäätöstä koskevan lehdistötilaisuutensa ja kun kaupankäynnin painopiste siirtyi Aasiasta Eurooppaan. Myöhemmin perjantaina suunta on kääntynyt, sillä yhdellä dollarilla voi noin klo 13:30 Suomen aikaan ostaa 158,31 jeniä.

Valtiovarainministeri Satsuki Katayama kieltäytyi vastaamasta kysymykseen siitä, oliko Japani puuttunut valuuttamarkkinoihin. ”Seuraamme tilannetta jatkuvasti suurella kiireellisyyden tunteella”, hän kuitenkin totesi.

Japanin valtio käytti vuonna 2024 lähes 100 miljardia dollaria jenin ostamiseen valuutan tukemiseksi. Jokaisella neljästä kerrasta valuuttakurssi oli noin 160 jeniä dollaria kohden. Valuuttainterventiot Japanissa käynnistää yleensä Japanin keskuspankki, joka toimii valtiovarainministeriön asiamiehenä.