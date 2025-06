Tämä tekoälyfirma saattaa olla seuraava kurssikomeetta

Sirujätti Nvidia on todellinen tekoälykehityksen menestyjä ja suunnannäyttäjä. Osake on rynninyt viidessä vuodessa ällistyttävästi yli 1400 prosenttia. Kurssinousun takana on yhtiön erittäin nopea ja kannattava kasvu tekoälykehityksen aallonharjalla.

Markkinoilta voi löytyä kuitenkin yhtiöitä, jotka saattavat jatkossa tarjota sijoittajalle Nvidiaa kovempia tuottomahdollisuuksia.

Amerikkalainen sijoitussivusto The Motley Fool uskoo, että tällainen yhtiö on CoreWeave.

CoreWeave on yhdysvaltalainen pilvipalveluyhtiö, joka keskittyy korkean suorituskyvyn laskentaan ja erityisesti tekoälyyn liittyviin palveluihin. Yhtiö tarjoaa yrityksille ja tutkimuslaitoksille mahdollisuuden vuokrata pilvipohjaista GPU-laskentatehoa, jota tarvitaan esimerkiksi generatiivisen tekoälyn, laajojen kielimallien ja muiden vaativien tekoälysovellusten pyörittämiseen.

CoreWeaven infrastruktuuri perustuu uusimpiin Nvidian grafiikkapiireihin, ja yhtiö on tunnettu siitä, että se pystyy tuomaan asiakkaidensa käyttöön alan uusinta teknologiaa nopeasti ja laajassa mittakaavassa.

CoreWeaven palveluiden avulla asiakkaat voivat hyödyntää tekoälylaskentaa ilman, että heidän tarvitsee investoida omiin kalliisiin laitteistoihin.

Laskentakapasiteetin kasvava kysyntä tukee CoreWeaven kasvua

Yhtiön kasvu perustuu ennen kaikkea tekoälybuumin synnyttämään valtavaan kysyntään tehokkaasta laskentakapasiteetista. Generatiivisen tekoälyn ja suurten kielimallien kehitys on lisännyt tarvetta juuri sellaiselle GPU-laskennalle, jota CoreWeave tarjoaa.

Yhtiö on onnistunut erottumaan kilpailijoistaan toimittamalla uusimmat Nvidian GPU:t asiakkaille usein nopeammin ja joustavammin kuin perinteiset pilvipalveluntarjoajat. Lisäksi CoreWeaven palvelut ovat usein kustannustehokkaampia, mikä houkuttelee sekä suuria teknologiayhtiöitä että kasvuyrityksiä.

CoreWeaven liiketoimintaa tukevat myös pitkät ja sitovat asiakassopimukset, joiden ansiosta yhtiöllä on ennustettavaa ja vakaata liikevaihtoa. Esimerkiksi OpenAI:n kanssa solmittu lähes 12 miljardin dollarin arvoinen sopimus sekä kumppanuudet muiden suurten teknologiatoimijoiden, kuten IBM:n, kanssa tuovat yhtiölle merkittävää kasvupotentiaalia.

CoreWeave investoi voimakkaasti uusiin datakeskuksiin ja teknologioihin, kuten nestejäähdytykseen ja energiatehokkuuteen, jotta se pystyy vastaamaan kasvavaan kysyntään ja parantamaan palveluidensa suorituskykyä.

Suhde Nvidiaan on CoreWeaven vahvuus

Yhtiön tiivis suhde Nvidiaan, joka on sekä CoreWeaven asiakas että sijoittaja, vahvistaa sen asemaa markkinassa.

CoreWeaven osake nousi aiemmin toukokuussa sen jälkeen, kun Nvidia kertoi omistavansa yhtiössä 24,2 miljoonaa osaketta, joiden arvo on nyt yli 2,5 miljardia dollaria.

Koska CoreWeave on huomattavasti pienempi kuin Nvidia, sen markkina-arvo on 60 miljardia dollaria ja osake on selvästi volatiilimpi. The Motley Fool -sivuston kolumnisti ja sijoittaja Jeremy Bowman kertoo, että yhtiö toimii eräänlaisena ”yliviritettynä” versiona Nvidiasta, tarjoten vielä enemmän altistusta tekoälylle.

”Äskettäinen listautuminen hyödyntää yhtiön räjähdysmäistä kasvua, mutta auttaa myös kattamaan suuret tappiot, joita syntyy Nvidian komponentteihin ja fyysiseen infrastruktuuriin liittyvistä investoinneista”, Bowman toteaa.

Ensimmäisellä julkisella vuosineljänneksellään CoreWeaven liikevaihto kasvoi peräti 420 prosenttia 982 miljoonaan dollariin. Samalla kuitenkin tosin nettotappio kasvoi 129 miljoonasta 315 miljoonaan dollariin, osin listautumiseen liittyvien kulujen, kuten osakeperusteisten palkkioiden, sekä korkokulujen kasvun vuoksi.

Oikaistu liiketulos, josta on poistettu osakeperusteiset palkkiot, sen sijaan kipusi reilusti, 25 miljoonasta 163 miljoonaan dollariin. Siten yhtiön varsinainen liiketoiminta on kannattavaa.

Voiko CoreWeave olla seuraava tekoälyn hittiosake?

Bowman uskoo, että CoreWeave voi menestyä Nvidiaa paremmin.

Nvidia on yhä tekoälybuumin veturi ja selkeä johtaja datakeskusten GPU- ja muiden komponenttitarjonnassa, joita tarvitaan ”tekoälytehtaiden” rakentamiseen. Osakkeen nousuvara on Bowmanin mukaan kuitenkin rajallisempi, sillä suuri osa tekoälyyn liittyvästä kasvupotentiaalista on jo hinnoiteltu osakkeeseen.

Nvidian markkina-arvo on 3,3 biljoonaa dollaria, joten sijoittajien yllättäminen vaatii jo paljon.

CoreWeaven potentiaali on sen sijaan puolestaan vähemmän tunnettu ja vaikeammin mallinnettavissa.

”Uutena pörssiyhtiönä sijoittajat vasta opettelevat ymmärtämään sen liiketoimintamallia ja pitkän aikavälin kannattavuutta”, Bowman toteaa.

Bowmanin mukaan Nvidian tulosraportti tarjoaa lisäsyyn luottaa CoreWeaven kasvuun, sillä tekoälyinfrastruktuurin kysyntä pysyy vahvana. Myös Nvidian suurten teknologiayhtiöiden kilpailijoiden investointiennusteet pysyvät korkealla.

”Kun Nvidia jatkaa täyttä vauhtia tekoälytehtaiden rakentamista, CoreWeaven kasvunäkymät näyttävät vahvoilta.”

Nvidian viimeisimmän lähiajan näkymien päivityksen perusteella molempien yhtiöiden noususkenaario näyttää vahvemmalta kuin koskaan, kolumnisti uskoo.