Kesätyöpaikoista uutta statistiikkaa – näin vallitseva taloustilanne heijastuu kesätöihin

Yleinen vaikea taloustilanne näkyy yhä työpaikoilla, eikä käännettä ole näkyvissä. Haastavat lähitulevaisuuden näkymät ovat huomattavissa jo nyt tulevan kesän 2026 kesätyöpaikoissa.

Työnhakupalvelu Duunitori on julkaissut statistiikkaa tulevan kesän kesätyöpaikkojen tiimoilta. Duunitorin mukaan kesätyöntekijöiden rekrytointi tulevalle sesongille on alkanut viime vuotta rauhallisemmin. Marraskuun 2025 ja 18.1.2026 välillä Duunitorin kautta on julkaistu noin 5 800 kesätyöilmoitusta. Lukema on noin 31 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna, joten vielä tässä vaiheessa kesätyörekryjen tilanteet näyttävät rauhallisilta.

Pelkkä ilmoitusten määrä ei kuitenkaan välttämättä kerro työpaikkojen määrää, sillä yhdellä ilmoituksella voi hakea useita kesätyöntekijöitä. Kesätyöpaikkoja on siis todellisuudessa enemmän kuin ilmoituksia.

Kesätyöpaikat laskeneet enemmän kuin avoimien työpaikat

Samalla aikajaksolla Duunitorissa julkaistiin yhteensä noin 55 000 työpaikkaa. Sekin lukema on jäljessä edellisvuoden vertailujaksoa, joskin hieman maltillisemmin. Kaikkien avoimien työpaikkojen määrä on 20 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.

”On yllättävää, että kesätöiden määrä on laskenut enemmän kuin kaikkien avoimien työpaikkojen määrä. Aiemmin on ollut päinvastoin, eli vaikea taloustilanne ei ole osunut kesätöihin yhtä pahasti kuin muihin työpaikkoihin”, kertoo Duunitorin Tutkitusti hyvä kesäduuni -ohjelmasta vastaava Lotta Viljamaa.

Vaikka tarjolle annettujen työpaikkojen määrä on ollut laskussa, kiinnostus kesätöitä kohtaan on kuitenkin kasvussa. Duunitorin mukaan viime kesän kesätyöilmoitukset saivat yhtiön palvelussa lähes 16 miljoonaa lukukertaa, mikä oli 37 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

Teollisuus ja teknologia työllistävät eniten

Tammikuussa eletään kesätyörekryjen sesongin alkuvaihetta ja vielä tässä vaiheessa vuotta työpaikoissa korostuvat eri alojen opiskelijoiden harjoittelu- tai kesätyöpaikat. Tästä syystä eniten kesätyöpaikkoja on tällä hetkellä teollisuuden ja teknologian aloilla.

Toiseksi eniten työpaikkoja on tähän mennessä tarjonnut myynnin ja kaupan ala sekä ravintola- ja matkailuala. Viiden kärkeen kiilaavat järjestyksessä vielä rakennusala sekä sosiaali- ja hoiva-ala.

Top5-aloille yhteistä on kuitenkin se, että työpaikkojen märät ovat laskeneet viime vuodesta selvästi. Vähiten työpaikkojen laskua on nähtävissä teollisuuden ja teknologian alalla, jossa työpaikkoja on nyt 12 prosenttia viime vuotta vähemmän. Eniten laskua on ravintola- ja matkailualalla, jossa työpaikoista on kadonnut kolmannes.

Kesätöiden hakukausi vasta alussa

Viljamaa kuitenkin huomauttaa, että näin tammikuussa kesätöiden hakukausi on vasta alussa. Osa yrityksistä herää asiaan vasta keväällä, viimeiset jopa lähellä alkukesää. Vielä on siis toivoa, että tilanne voi kääntyä kevättä kohden parempaan suuntaan.

”Veikkaan, että osa työnantajista on nyt epävarmoja, seuraa taloustilanteen kehittymistä ja lykkää päätöksiä kesärekrytoinneista aiempaa myöhemmäksi. Jos näin on, kesätyötilanne voi vielä muuttua paremmaksi. Toivon niin, sillä kesätyöllä on kokoaan suurempi merkitys nuorille ja koko yhteiskunnalle”, Viljamaa jatkaa.

Duunitorin oman palvelun kautta keräämän datan ja kyselyiden mukaan tammi-helmikuu on sitä aikaa, kun valtaosa kesätöistä kiinnostuneista hakijoista aloittaa kesätyöpaikan etsimisen. Kesätöiden rekryt alkavat ensimmäisten paikkojen osalta jo syksyllä, mutta tammi-maaliskuussa työpaikkojen määrä on suurimmillaan.

Duunitorin mukaan alkuvuoden jälkeen kesätöiden määrä kääntyy yleensä laskuun, mutta kesätyöpaikan voi napata vielä loppukeväästä ja alkukesästäkin.