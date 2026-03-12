Osakkeiden myyntivoiton verotus: Näin hyödynnät tappiot ja vältät sudenkuopat

Sijoittajalle voi käydä kalliiksi, jos hän ei tunne luovutustappion vähennysoikeuden yksityiskohtia ja veroilmoituksen sudenkuoppia.

Osakkeiden myynnissä luovutusvoittovero on 30 prosenttia pääomatulosta 30 000 euroon saakka, sen ylittävältä osalta 34 prosenttia. Pelkistettynä luovutusvoiton verotus kuulostaa selkeältä. Mutta näiden kahden luvun ympärille kietoutuu joukko sääntöjä, poikkeuksia ja vähennysoikeuksia, joissa piensijoittaja saattaa kompastua keväisin OmaVeron äärellä.

Tyypillinen virhe ei ole laskuvirhe. Se on se, että esitäytetty veroilmoitus hyväksytään sellaisenaan ilman tarkistusta.

Vuoden 2016 lakimuutos laajensi luovutustappioiden vähennysoikeutta. Tuolloin voimaan tullut tuloverolain 50 pykälän muutos salli yksityishenkilöiden ja kuolinpesien vähentää luovutustappiot myös muista pääomatuloista, ei pelkästään luovutusvoitoista. Aiemmin tappio saattoi jäädä kokonaan hyödyntämättä, jos sijoittajalla ei sattunut kertymään myyntivoittoja viiden vuoden kuluessa.

Nyt tappion voi vähentää vaikkapa vuokratuloista tai metsätalouden pääomatulosta. Vähennysjärjestys on kuitenkin tarkka: ensin tappio kohdistetaan luovutusvoittoihin, ja vasta sen jälkeen muuhun puhtaaseen pääomatuloon, josta on jo vähennetty tulonhankkimiskulut.

Yksi asia ei muuttunut. Luovutustappiota ei edelleenkään huomioida pääomatulolajin alijäämää laskettaessa, joten siitä ei saa alijäämähyvitystä ansiotulojen verotukseen. Piensijoittajalle, jonka pääomatulot ovat vähäiset suhteessa ansiotuloihin, tämä ero on todellinen.

Vanhenevat tappiot kannattaa käyttää ajoissa

Tappioiden vähennysoikeus säilyy viisi vuotta tappiovuoden jälkeen. Kymmenen vuotta sitten toteutunut tappiollinen osakemyynti ei siis enää auta verolaskussa, mutta tuoreempien tappioiden hyödyntämiseen on usein keinoja.

Verottaja vähentää tappiot ikäjärjestyksessä vanhimmasta alkaen. Jos sijoittajalla on käyttämättömiä tappioita vuodelta 2021 ja hän tekee uusia tappioita vuonna 2026, vuoden 2021 tappiot syödään ensin. Tuoreen vuoden tappio odottaa vuoroaan, eikä kilpaile vanhempien tappioiden kanssa.

Korkein hallinto-oikeus vahvisti tämän periaatteen ratkaisussaan. Sijoittajan ei tarvitse itse laskea järjestystä, mutta hänen kannattaa tarkistaa OmaVerosta, paljonko vanhoja tappioita on vielä käytettävissä.

Vanhenemassa olevan tappion hyödyntäminen voi olla painava syy realisoida voittoja juuri tietyn vuoden puolella.

Toki tappion hyödyntämisen nimissä ei pidä tehdä muuten järjettömiä myyntejä. Verotus on vain yksi muuttuja sijoituspäätöksessä.

Miksi tuhannen euron raja hämää niin monia?

Pienten luovutusten verovapaus on sijoittajien keskuudessa tunnettu sääntö. Jos verovuoden kaikkien luovutusten myyntihinnat ovat yhteensä enintään tuhat euroa, voitot ovat verovapaita. Kynnystä tarkastellaan nimenomaan myyntihinnoista, ei voitoista.

Kolikon kääntöpuoli saattaa kuitenkin jäädä piensijoittajalta huomaamatta.

Sama tuhannen euron raja toimii myös toiseen suuntaan. Jos sekä luovutetun omaisuuden yhteenlasketut hankintamenot että myyntihinnat jäävät alle tuhanteen euroon, myöskään syntynyttä tappiota ei saa vähentää.

Pienellä summalla tehty tappiollinen kauppa ei siis automaattisesti tuota verovähennystä.

Toinen sudenkuoppa liittyy rajan rikkomiseen kesken vuoden. Yksikin suurempi myynti nostaa luovutushintojen yhteissumman rajan yli ja tekee kaikista vuoden luovutusvoitoista veronalaisia. Loppuvuodesta pienen erän myyvä sijoittaja, joka on unohtanut alkuvuoden myynnit, voi yllättyä veroilmoituksella.

Raja ei koske vain pörssiosakkeita, vaan myös rahasto-osuudet, kryptovarat ja muu sijoitusomaisuus lasketaan samaan pottiin.

FIFO-sääntö ja arvo-osuustilin valinta

Arvo-osuustilillä osakkeiden myyntijärjestys noudattaa FIFO-periaatetta: vanhimmat osakkeet katsotaan myydyiksi ensimmäisenä. Sääntö voi kuulostaa tekniseltä yksityiskohdalta, mutta sillä on suuri vaikutus verolaskuun.

Sijoittaja, joka on ostanut saman yhtiön osakkeita eri aikoina ja eri hinnoilla, ei saa valita, minkä erän myy. Verottaja laskee myyntivoiton aina vanhimman ostoerän hankintahinnasta. Pitkään omistetun halvalla ostetun erän myynti tuottaa luonnollisesti suuremman verotettavan voiton kuin kalliimman tuoreen erän myynti.

Vähemmän tunnettu yksityiskohta on se, että FIFO-periaate on arvo-osuustilikohtainen. Jos samaa yhtiötä löytyy kahdelta eri arvo-osuustililtä, sijoittaja voi valita, kummalta tililtä myy. Uudemmalla tilillä voi olla tuoreempia, kalliimpia ostoeriä, joiden myynti tuottaa pienemmän verotettavan voiton.

Tämä ei ole veronkiertoa vaan laillista verosuunnittelua. Verottaja ei ole sitä käytännössä riitauttanut, kun luovutettavat osakkeet on voitu yksilöidä tilikohtaisesti.

Se edellyttää kuitenkin, että sijoittaja pitää kirjaa omistuksistaan tilikohtaisesti. Jos sijoittaja ei sitä tee, etu jää käyttämättä.

Hankintameno-olettaman todellinen hyöty on rajallisempi kuin luullaan

Pitkäaikaisen sijoittajan verotuksessa hankintameno-olettama nousee toistuvasti esiin. Todellisen ostohinnan ja kulujen sijaan sijoittaja voi vähentää myyntihinnasta joko 20 prosenttia alle kymmenen vuoden omistuksissa tai 40 prosenttia vähintään kymmenen vuoden omistuksissa.

Yleinen harhaluulo on, että olettama tekee verotuksesta aina edullisempaa pitkissä omistuksissa. Näin ei ole.

Olettama kannattaa vain, jos osakkeen arvo on noussut niin paljon, ettei todellinen hankintahinta riitä pienentämään verotettavaa voittoa yhtä tehokkaasti. Alle kymmenen vuoden omistuksissa käännepiste on noin 150 prosentin arvonnousu, yli kymmenen vuoden omistuksissa noin 67 prosenttia. Näiden alle jäävissä tuotoissa todellisen hankintahinnan käyttö tuottaa pienemmän veron.

Olettamaa käytettäessä sijoittaja ei voi vähentää erikseen voiton hankkimiskuluja, kuten välityspalkkioita. OmaVero huomioi nykyisin automaattisesti edullisemman vaihtoehdon, mutta palvelun tiedoissa voi olla virheitä, etenkin jos sijoittaja on käynyt kauppaa ulkomaisen välittäjän kautta.

Osakesäästötilin kohdalla koko keskustelu hankintameno-olettamasta on turha, koska tilillä olettamaa ei voi käyttää lainkaan. Tämä on merkittävä rajoitus sijoittajalle, joka on kerryttänyt tilillä pitkäaikaisia omistuksia ja mittavan arvonnousun.

Osakesäästötilin verotuksessa piilee yllätyksiä

Osakesäästötilin verohyöty on kiistaton pitkällä aikavälillä. Tilin sisäisiä kauppoja ja osinkoja ei veroteta ennen kuin rahaa nostetaan tililtä. Korkoa korolle -vaikutus toimii tehokkaasti, kun veroja ei peritä matkan varrella.

Kuitenkin osakesäästötilin rajoitukset ovat todelliset, ja niiden merkitys kasvaa ajan mittaan.

Hankintameno-olettaman puuttumisen lisäksi merkittävä ero arvo-osuustiliin on tappioiden käsittely. Osakesäästötilin luovutustappiot voi vähentää verotuksessa vasta tilin sulkemisen yhteydessä. Arvo-osuustilillä jokaisen verovuoden tappiot vähennetään juoksevasti, mutta osakesäästötilin tappiollinen positio ei tuota verovähennystä niin kauan kuin tili on auki.

Kotimaisten pörssiosakkeiden osingoista 15 prosenttia on arvo-osuustilillä verovapaata. Osakesäästötilillä tätä etua ei ole, vaan koko tuotto on nostettaessa veronalaista.

Ulkomaisten osakkeiden kohdalla tilanne on vielä kireämpi. Ulkomaisista osingoista perittyä lähdeveroa ei hyvitetä osakesäästötilillä, toisin kuin arvo-osuustilillä. Yhdysvaltalaisen tai ruotsalaisen yhtiön 15 prosentin lähdevero jää sijoittajan tappioksi.

Verotuksen erot arvo-osuustilin ja osakesäästötilin välillä eivät tee kummastakaan yksiselitteisesti parempaa. Valinta riippuu sijoitushorisontista, salkun rakenteesta ja siitä, maksavatko omistukset osinkoa.

Moni sijoittaja hyötyisi luultavasti molemmista tileistä rinnakkain.

Esitäytetty ilmoitus on alku, ei lopputulos

Suomalaiset osakevälittäjät raportoivat kaupat verottajalle automaattisesti, mutta tiedonsiirto ei aina ole täydellinen. Puuttuva hankintahinta tai ulkomaisen välittäjän kautta tehty kauppa, jota verottaja ei tunne, voi johtaa liian suureen tai liian pieneen veroon. Sijoittajan vastuulla on varmistaa, että tiedot ovat oikein.

Tappioiden ilmoittaminen on erityisen tärkeää, sillä vähentämätön tappio ei hyödytä ketään. Sitova tappiollinen kauppa on sen verovuoden luovutustappiota, jona kauppa tehdään, vaikka rahat tulisivat tilille vasta seuraavan vuoden puolella.

Vuodesta 2026 alkaen verottaja kerää aiempaa laajemmin tietoja myös kryptovaluuttakaupasta. Kryptovarapalvelujen tarjoajien on raportoitava käyttäjien ostot, myynnit ja siirrot Verohallinnolle ensimmäisen kerran vuonna 2027. Muutos kuroo umpeen aukkoa, jossa kryptosijoittajien tappiot ja voitot ovat jääneet pitkälti oma-aloitteisen ilmoittamisen varaan.

Luovutustappio on vähennyskelpoinen vain saman verovelvollisen tuloista. Puolison tappioita ei voi siirtää toiselle, eikä kuolinpesän tappiota saa vähentää perillisen henkilökohtaisista tuloista.

Yksi vähän tunnettu poikkeus koskee oman asunnon myyntiä. Verovapaan asunnon luovutuksesta ei synny vähennyskelpoista tappiota. Mutta jos verovapauden ehdot eivät täyty, vaikkapa siksi, että omistusaika jää alle kahden vuoden, tappio onkin vähennyskelpoinen.