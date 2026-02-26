Milloin sijoituksen myyntivoitosta ei tarvitse maksaa veroja?

Suomen verojärjestelmässä on muutama yksinkertainen, mutta käytännössä yllättävän helposti väärin ymmärretty sääntö. Yksi tärkeimmistä on pienten luovutusten sääntö, joka koskee luonnollisia henkilöitä ja kuolinpesiä.

Jos kalenterivuoden aikana myydyn omaisuuden myyntihinnat ovat yhteensä enintään 1 000 euroa, luovutusvoitot ovat verovapaita. Kynnys tarkastellaan vuoden kaikkien luovutusten yhteenlasketuista myyntihinnoista, ei yksittäisistä kaupoista.

Käytännössä tämä voi tarkoittaa useita pienehköjä myyntejä, kunhan koko vuoden myyntisumma pysyy alle rajan. Toisaalta yksikin suurempi myynti voi nostaa kokonaisuuden rajan yli ja muuttaa tilanteen täysin.

Lisäksi on hyvä muistaa, ettei raja koske vain pörssiosakkeita. Sama 1 000 euron myyntihintojen yhteissumma kattaa esimerkiksi rahasto-osuudet ja muun sijoitusomaisuuden, joka ei ole erikseen säädetty verovapaaksi.

Onko myyntivoitto alle 1 000 euroa aina verovapaa?

Yksi sitkein väärinkäsitys näkyy suoraan hakukoneiden suositussa hakulauseessa: “myyntivoitto alle 1000 euroa vero”. Ajatus tuntuu luontevalta, mutta menee verotuksen logiikan kannalta pieleen.

Verovapaus ei riipu yksittäisen kaupan voiton määrästä. Ratkaisevaa on se, paljonko omaisuutta myydään euroissa koko vuoden aikana. Pieni voitto voi siis olla verollinen, jos myyntien yhteissumma on suuri.

Otetaan yksinkertainen esimerkki. Sijoittaja myy vuoden aikana osakkeita yhteensä 5 000 eurolla ja tekee 500 euroa voittoa. Tässä tapauksessa 500 euroa verotetaan pääomatulona. Jos taas vuoden ainoat myynnit ovat 900 euroa ja kaikki on voittoa, myyntivoitto jää verotuksen ulkopuolelle.

Toinen käytännön sudenkuoppa liittyy siihen, että moni seuraa vain yhtä arvo-osuustiliä tai välittäjää. Verottajaa ei kiinnosta, onko kauppa tehty Nordnetin alustalla, pankin verkkopalvelussa vai useamman välittäjän kautta – kaikki myyntihinnat lasketaan yhteen.

Siksi sijoittajan on järkevää seurata ainakin karkeasti vuoden myyntien kokonaismäärää euroissa. Tarkka kirjanpito ei ole pakollista, mutta verovaikutusten ymmärtämiseksi jonkinlainen käsitys volyymista on tarpeen.

Tappiollinen sijoitus ja verovähennys – milloin etu jää saamatta?

Kun kurssit laskevat, huomio siirtyy nopeasti kysymykseen tappioiden vähentämisestä. Tappiollisen osakkeen myynti ei tunnu yhtä pahalta, jos sijoittaja tietää saavansa tappion takaisin edes osittain verotuksen kautta.

Lähtökohta on selvä. Luovutustappiot ovat vähennyskelpoisia pääomatuloista.

Ensisijaisesti tappiot vähennetään luovutusvoitoista, mutta niitä voidaan kohdistaa myös muihin pääomatuloihin, kuten veronalaisiin osinkoihin, jos voittoja ei ole tarpeeksi.

Pienten luovutusten säännöllä on kuitenkin toinen puoli, joka näkyy vasta tappioiden kautta. Jos vuoden aikana myytävän omaisuuden myyntihinnat jäävät alle 1 000 euron rajan, tällaisista myynneistä syntyneet tappiot eivät ole verotuksessa vähennyskelpoisia. Tappio syntyy kyllä sijoittajalle, mutta verotuksessa sitä ei huomioida.

Tällä on käytännön merkitystä, jos salkussa on sekä selvästi voitollisia että tappiollisia sijoituksia. Jos sijoittaja tappioita aikoo hyödyntää, voi olla järkevää ajoittaa kauppoja niin, että myyntien kokonaismäärä ylittää 1 000 euron rajan.

Lisäksi tappioiden vaikutus ei rajaudu yhteen vuoteen. Jos saman verovuoden pääomatulot eivät riitä tappioiden vähentämiseen, niitä voidaan käyttää vielä tulevina vuosina verolainsäädännön aikarajojen puitteissa.

Osakesäästötili ja myyntivoiton verotus

Osakesäästötili laittaa myyntivoittojen verotuksen aikataulun uusiksi, mutta ei poista veroa pelkästään sillä, että osakkeita käydään kaupaksi tilin sisällä.

Sijoittaja voi ostaa ja myydä osakkeita rajattomasti ilman, että yksittäisistä kaupoista syntyy heti verotettavaa luovutusvoittoa tai tappion vähennysoikeutta. Vero tulee peliin vasta siinä vaiheessa, kun rahaa nostetaan ulos tililtä.

Nostot jaetaan verotuksessa kahteen osaan: pääoman palautukseen ja tuottoon. Pääoman osuus on verotonta, tuoton osuutta verotetaan pääomatulona senhetkisen pääomatuloveroprosentin mukaan.

Käytännössä kaikki tilille vuosien varrella kertyneet myyntivoitot ja osingot pakkautuvat samaan nippuun, ja verottaja ottaa osuutensa siinä vaiheessa, kun sijoittaja alkaa kotiuttaa varoja.

Yksi olennainen rajaus liittyy 1 000 euron pienten luovutusten sääntöön. Osakesäästötilin sisäiset kaupat eivät kuulu tämän rajan piiriin lainkaan, koska tilin tuotot verotetaan eri logiikalla kuin tavallisen arvo-osuustilin luovutusvoitot. Se tarkoittaa, että osakesäästötilillä ei voi rakentaa verovapaita pikkumyyntejä samalla tavalla kuin suorien omistusten puolella, eikä myöskään hankintameno-olettamaa voi hyödyntää.

Tappioiden kohtelu on osakesäästötilillä oma tarinansa.

Jos tili lopetetaan ja sen arvo on siinä vaiheessa pienempi kuin tilille aikanaan talletettu rahamäärä, erotuksesta syntyy vähennyskelpoinen tappio, joka voidaan vähentää pääomatuloista lopetusvuoden verotuksessa. Sen sijaan tilin sisällä syntyneitä yksittäisiä tappioita ei voi kirjata verotukseen vuosittain samaan tapaan kuin arvo-osuustilillä, vaan ne ”realisoituvat” verotuksessa vasta tilin lopetuksen yhteydessä.

Osakesäästötili on siis ennen kaikkea veronajankohdan siirtämisen työkalu, ei oikotie verottomiin voittoihin. Taloudellinen hyöty syntyy siitä, että verottaja ei käy väliin jokaisessa kaupassa, jolloin koko pääoma ja tuotto voivat paisua korkoa korolle ‑periaatteella pidempään ennen kuin vero lopulta maksetaan.

Muut tilanteet, joissa myyntivoitto voi olla verovapaa

Verovapaus ei rajoitu vain pienten luovutusten sääntöön. Lainsäädännössä on myös erikseen määritelty tilanteita, joissa luovutusvoitto on verotuksessa kokonaan sivussa.

Yksi näistä koskee tavanomaista koti-irtaimistoa. Käytännössä puhutaan esimerkiksi kodin peruskalusteista ja arkikäytössä olevasta tavarasta. Näiden luovutusvoitto voi olla verovapaata 5 000 euroon saakka kalenterivuodessa.

Rajanveto irtaimiston ja sijoitusomaisuuden välillä ei silti ole täysin mustavalkoinen. Varsinaiset sijoitus- tai keräilytarkoitukseen hankitut esineet, kuten arvokkaat taulut tai keräilyesineet, käsitellään verotuksessa yleensä eri tavalla, jolloin myyntivoitto verotetaan normaalisti.

Monelle kotitaloudelle merkittävin verovapaus liittyy omaan vakituiseen asuntoon. Kun lain asettamat omistus- ja asumisaikaan liittyvät ehdot täyttyvät, asunnon myyntivoitto voi olla kokonaan verovapaata. Summat ovat usein aivan eri mittaluokkaa kuin pienten luovutusten säännössä.

Pääsääntö on, että verovelvollinen on omistanut huoneiston tai rakennuksen vähintään kaksi vuotta ja käyttänyt sitä yhtäjaksoisesti vähintään kahden vuoden ajan omana tai perheensä vakituisena asuntona ennen luovutusta.

Ehto voi täyttyä myös osakkeille, jotka oikeuttavat asuinhuoneiston hallintaan – esimerkiksi asunto‑osakeyhtiön osakkeet. Jos edellytykset eivät täyty, luovutusvoitto verotetaan normaalina pääomatulona.

Lisäksi verolaista löytyy erikoistapauksia, jotka koskevat esimerkiksi kiinteän omaisuuden luovutuksia valtiolle tai kunnalle tietyissä tarkoituksissa. Ne ovat tyypillisesti harvinaisia, mutta ne täydentävät kuvaa siitä, ettei verovapaus rajoitu vain pörssiin.

Miten verovapautta voi hyödyntää sijoitussuunnittelussa?

Sijoittajan näkökulmasta tärkeintä on se, miten säännöt vaikuttavat käytännön päätöksiin. Pienten luovutusten verovapaus tarjoaa mahdollisuuden kotiuttaa voittoja ilman lisäveroa, kunhan myyntejä ei kerrytä liikaa samalle vuodelle.

Yksi käytännön tapa hyödyntää tätä on pilkkoa voitollisia myyntejä usean vuoden ajalle. Sijoittaja voi myydä vuosittain rajatun määrän pitkään nousseita omistuksia ja pysyä silti 1 000 euron myyntihintarajan alapuolella.

Toinen osa kokonaisuutta ovat tappiot. Jos salkussa on sekä plussalla että reilusti miinuksella olevia sijoituksia, myyntejä ei kannata tehdä sattumanvaraisesti. Verotuksen kannalta järkevää voi olla sovittaa voitolliset ja tappiolliset myynnit samalle kalenterivuodelle.

Samalla on hyvä varoa ääripäitä. Jos kaikki tappiolliset myynnit jäävät hyvin pieniksi ja vuoden myyntihinnat eivät nouse yli 1 000 euron, tappiot jäävät kokonaan verotuksen ulkopuolelle.

Verotus ei ratkaise sitä, mihin kannattaa sijoittaa, mutta se ratkaisee sen, kuinka paljon tuotosta jää käteen verojen jälkeen.