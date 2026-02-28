Nokian Renkaat tavoittelee tuplausta kannattavuuteen – haasteet ovat mittavat

Nokian Renkaiden toimitusjohtaja Paolo Pompei. Kuva: Nokian Renkaat Oyj.

Helmikuun 11. päivänä Helsingissä järjestetty pääomamarkkinapäivä oli Nokian Renkaille tilaisuus kertoa sijoittajille, millainen yhtiö aikoo olla vuosikymmenen lopussa.

Taloudelliset tavoitteet vuodelle 2029 ovat selvät: liikevaihto 1,8–2,0 miljardia euroa, segmenttien yhteenlaskettu käyttökate yli 24 prosenttia ja liikevoittomarginaali yli 15 prosenttia.

Vuonna 2025 liikevaihtoa kertyi noin 1,4 miljardia euroa ja segmenttien liikevoitto jäi 6,6 prosenttiin.

Kannattavuusmarginaalin pitäisi siis yli kaksinkertaistua.

Toimitusjohtaja Paolo Pompei puhui arvoon perustuvasta kasvusta ja sanoi suoraan, ettei markkinaosuutta lähdetä hakemaan volyymilla, joka ei tuota arvoa. Käytännössä se tarkoittaa, että kasvun täytyy tulla lähes kokonaan paremmasta tuotevalikoimasta ja korkeammista keskihinnoista, ei niinkään myyntimäärien kasvattamisesta.

Korkeammat keskihinnat eivät tule kuin Manulle illallinen.

Premium-hinnoittelu edellyttää brändiä, joka kantaa lisähintaa kuluttajan silmissä. Pohjoismaissa tällainen asema on olemassa, mutta Keski-Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa Nokian Renkaat kilpailee Michelinin, Continentalin ja Bridgestonen kaltaisten jättien kanssa, joiden brändi-investoinnit ovat aivan eri kokoluokkaa.

Pääomamarkkinapäivässä yhtiö kertoi aikovansa investoida merkittävästi brändiin tulevien vuosien aikana. Se, paljonko tämä maksaa ja miten nopeasti se näkyy myyntimäärissä, jäi avoimeksi.

Sata miljoonaa euroa ilman selkeitä yksityiskohtia

Kannattavuustarinan toinen puolisko on yli sadan miljoonan euron suorituskyvyn parantamisohjelma. Summa on huomattava, kun sitä vertaa vuoden 2025 segmenttitason liikevoittoon, joka oli 91,3 miljoonaa euroa.

Tehostamistoimien pitäisi käytännössä tuottaa lähes saman verran lisätulosta kuin koko nykyinen operatiivinen tulos.

Tarkempaa erittelyä siitä, mistä säästöt tai tuottavuusparannukset syntyvät, ei kuitenkaan annettu. Rengasteollisuudessa tyypillisiä keinoja ovat raaka-aineiden hankinnan optimointi, tuotantolinjojen automaation lisääminen ja logistiikkakustannusten karsiminen. Näiden vaikutus kertyy hitaasti.

Vuoden 2026 ohjeistus antaa viitteen etenemisen vauhdista. Segmenttien liikevoitoksi ennakoidaan 8–10 prosenttia liikevaihdosta, eli parannusta kyllä tapahtuu, muttei dramaattisesti.

Jotta 15 prosentin tavoite toteutuisi vuonna 2029, marginaalin pitäisi nousta keskimäärin kaksi prosenttiyksikköä vuodessa vuosina 2027–2029. Tämä on rengasteollisuudessa kovaa vauhtia, etenkin kun raaka-ainekustannusten kehitystä ei voi ennustaa.

Vertailun vuoksi: Continental operoi rengassegmentissään noin 13 prosentin liikevoittomarginaalilla ja Michelin noin 13–14 prosentissa. Nokian Renkaiden 15 prosentin tavoite asettuu siis aivan alan huipulle, vaikka yhtiön mittakaava on murto-osa kilpailijoiden volyymista. Mittakaavaetu ei ole Nokian Renkaiden puolella.

Tennessee ja brändin rakentamisen pitkä tie

Maantieteellisistä kasvualueista mielenkiintoisin on Pohjois-Amerikka. Alueen myynti kasvoi vuonna 2025 vertailukelpoisilla valuutoilla 16,6 prosenttia, ja Daytonin tehtaan tuotannosta valtaosa menee paikallisille markkinoille.

Jakelusopimus American Tire Distributorsin kanssa avaa yhtiölle uuden kanavan pienempiin jälleenmyyjiin, joihin sillä ei aiemmin ollut pääsyä.

Kasvu tarvitsee kuitenkin tuekseen bränditunnettuutta, jota ei voi ostaa yhdessä vuodessa. Yhdysvalloissa rengasmarkkina on äärimmäisen kilpailtu, ja kuluttajan ostopäätöstä ohjaavat vahvasti mekaanikkojen ja jälleenmyyjien suositukset.

Lisäksi Yhdysvaltojen kauppapolitiikka tuo oman muuttujansa. Euroopasta tuotaviin talvirenkaisiin kohdistuu 15 prosentin tulli. Daytonin paikallinen tuotanto suojaa valtaosaa liiketoiminnasta, mutta kauppapolitiikan suuntaa on vaikea ennustaa vuoteen 2029 asti.

Pohjoismaissa strategia on puolustava. Markkina-asema on jo niin vahva, ettei aggressiivinen kasvu ole mahdollista ilman marginaalin uhraamista.

Keski-Euroopan kasvusuunnitelmista puhuttiin vähemmän kuin Pohjois-Amerikasta, mikä kenties kertoo siitä, että kilpailudynamiikka Saksassa ja Puolassa on yhtiölle hankalampi kuin Tennesseessä.

Toinen yksityiskohta, jonka pääomamarkkinapäivä jätti sivuun, on rengas- ja autohuoltoketju Vianorin rooli. Strategiaesityksissä ketjua kuvataan keskeiseksi mahdollistajaksi Euroopassa, mutta vuoden 2025 luvut kertovat toista. Vianorin liikevaihto laski vertailukelpoisilla valuutoilla 2,7 prosenttia loka-joulukuussa vertailukaudesta. Jos myynti- ja palvelukanava ei itse kasva, sen kyky toimia kasvun vipuna on kyseenalainen.

Raskaiden renkaiden segmentin myyntimäärät laskivat vuonna 2025, ja elpymistä odotetaan 6–12 kuukauden aikajänteellä. Maatalous- ja metsäkonesektorin syklinen toipuminen ei kuitenkaan ole Nokian Renkaiden käsissä.

Onko brändi riittävän vahva?

OP Pohjola arvioi aamukatsauksessaan, että Nokian Renkaiden Romanian tehtaan lähivuosiin ajoittuvan ylösajon jälkeen yhtiön tuotantolaitokset ovat pääosin moderneja. Lisäksi yhtiön keskittyminen talvirenkaisiin, jälkimarkkinaan sekä korkeamman keskihinnan ja kannattavuuden tuotteisiin antavat hyvät edellytykset tehdä vähintään verrokkien keskimääräistä tasoa vastaavaa kannattavuutta.

Tavoitteisiin pääsyn suurin haaste liittyy pankin mielestä myyntiin. Nokian Renkaiden olisi kyettävä vahvistamaan tunnettuuttaan ja voittamaan uusia jakelijoita erityisesti Pohjois-Amerikan ja Keski-Euroopan markkinoilla, joissa brändi ei ole perinteisesti ollut erityisen vahva.

OP Pohjolan vuoden 2029 ennusteilla rengasyhtiön arvostuskertoimet ovat korkeammat kuin keskimäärin viimeisen 10 vuoden aikana. Lisäksi yhtiö arvostetaan verrokkien historiallisten keskimääräisten tasojen yläpuolelle siitä huolimatta, että kyseisten kertoimien mukainen tulostaso on noin kolmen vuoden päässä.

Enemmän taloudellista liikkumavaraa

Rohkaisevinta pääomamarkkinapäivän antia oli kassavirtakehitys. Operatiivinen kassavirta lähes kaksinkertaistui vuonna 2025, noustessaan 146,2 miljoonaan euroon edellisvuoden 77,4 miljoonasta.

Romanian tehtaan suurimmat investoinnit ovat takana, ja vuoden 2026 investointitaso normalisoituu noin 130 miljoonaan euroon eli käytännössä poistojen tasolle.

Tämä vapauttaa liikkumavaraa osingonmaksuun ja velkojen hoitoon. Rengasyhtiön osinkopolitiikka pysyy ennallaan. Tavoitteena vähintään 50 prosenttia nettovoitosta. Hallitus ehdotti vuoden 2025 tuloksesta 0,25 euron osinkoa osakkeelta.

Nettovelka suhteessa segmenttien käyttökatteeseen pyritään pitämään alle kahdessa. Tavoite on konservatiivinen ja jättää periaatteessa tilaa lisäinvestoinneille tai yritysostoille, joita Vianor-ketjun laajentaminen Euroopassa saattaisi edellyttää.

Pääomamarkkinapäivän esitysaineistossa vilahti maininta mahdollisista kumppanuuksista tai bolt-on-yritysostoista Vianorin laajentamiseksi avainmarkkinoilla. Jos tämä toteutuu, se sitoisi kassavirtaa ja nostaisi velkatasoa.

Rengasmarkkinan odotetaan pysyvän vuonna 2026 likimain tasaisena. Se tarkoittaa, ettei suhdanne tarjoa ilmaista nostetta.

Kaikki parannus täytyy tulla yhtiön omista toimista. Rengasyhtiölle, joka on juuri selvinnyt historiansa suurimmasta rakennemuutoksesta, se on kova vaatimus.