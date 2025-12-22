Talvikaudesta on tulossa Nokian Renkaille vaikea

Heinä−syyskuu oli Nokian Renkaille vahva vuosineljännes ja liikevoitto parani merkittävästi markkinoiden epävarmuuksista ja heikosta markkinakehityksestä huolimatta. Liikevaihto vertailukelpoisilla valuutoilla kasvoi 10,8 prosenttia kaikkien alueiden kehittyessä positiivisesti. Pohjois-Amerikassa myynti kasvoi huomattavasti markkinoita nopeammin.

Segmentit yhteensä liikevoitto parani 13 prosenttia vertailukaudesta, johtuen paremmasta hinnoittelusta Henkilöautonrenkaat-liiketoimintayksikössä, joka jatkoi hyvää suoriutumista.

Romanian tehdas toimii nyt täydellä teholla, ja Nokian Renkaat valmistaa siellä tänä vuonna noin miljoona rengasta.

Koko vuonna yhtiö odottaa rengaskysynnän pysyvän edeltävän vuoden tasolla Nokian Renkaiden markkina-alueilla. Globaalin talouden kehitys sekä epävarmuudet geo- ja kauppapolitiikassa ja tulleissa saattavat aiheuttaa epävakautta yhtiön liiketoimintaympäristössä.

Kapasiteetin kasvu Romanian- ja Yhdysvaltain-tehtailla sekä hyvällä tasolla olevat valmistuotevarastot tukevat Nokian Renkaiden myynnin kasvua.

Pilaako leuto talvi viimeisen vuosineljänneksen?

Vaikeuksia rengasyhtiölle saattaa kuitenkin tuoda kuluvan viimeisen vuosineljänneksen talvi, joka on ollut poikkeuksellisen leuto.

Leudot tai myöhään alkavat talvet heikentävät talvirengassesonkia, jolloin kuluttajat viivästyttävät tai jättävät kokonaan talvirengasostoksia tekemättä. Tämä painaa sekä henkilöautorengas-segmentin että rengas- ja autohuoltoketju Vianorin volyymeja erityisesti vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä, mikä näkyy usein liikevaihdon ja käyttökatteen pehmenemisenä verrattuna normitalveen.

Jos talvirengaskausi jää vaisuksi, jälleenmyyjille jää normaalia korkeammat varastotasot, mikä syö seuraavan kauden tukku-ostotarvetta ja siirtää kysyntää eteenpäin.

Yhtiö on viime vuosina korostanut keskittyvänsä hinnan ja marginaalin puolustamiseen volyymin sijaan, joten heikossa talvessa tulosvaikutus tulee ennemmin myynnin määrän kuin rajun hinnanlaskun kautta, mutta kiinteiden kustannusten vuoksi katemarginaali silti ohenee.

Vaikutus on voimakkain ydinmarkkinoilla, joissa nimenomaan nastallisten tai kitkatalvirenkaiden osuus on suuri, kuten Pohjoismaissa ja tietyissä Keski-Euroopan maissa.

Analyysitalo Inderesin analyytikko Rauli Juva uskoo, että leuto talvi heijastuu negatiivisesti niin rengasyhtiön henkilöautorengassegmentin kuin Vianorin kysyntään Q4:n aikana.

Juvan mukaan Nokian Renkaiden volyymikasvu on jäänyt vaatimattomaksi, vaikka Inderes odotti yhtiön olevan jälleenrakennusvaiheen myötä selvässä kasvussa.

”Mikäli talvirengaskausi jää kokonaisuudessaan vaisuksi, arvioimme sen näkyvän jakelijoiden korkeampina varastotasoina ensi vuonna ja siten matalampana kysyntänä Nokian Renkaille”, Juva toteaa.

Raskaiden Renkaiden puolella kysyntänäkymä jatkuu yhtiön ja markkinakommenttien perusteella vaisuna. Juvan mukaan Nokian Renkailla on vain rajallisesti keinoja tehostaa toimintaa, vaikka se on ilmoittanut lomautusten mahdollisesta jatkosta Raskaissa Renkaissa.

Romanian tehdas tukee kasvua

Vaikka lähiajan näkymät ovat hieman aiemmin odotettua vaisummat, arvioi Inderes Nokian Renkaiden pääsevän vihdoin tänä vuonna tuloskasvu-uralle erittäin heikoksi jääneiden vuosien 2023-2024 jälkeen.

”Uskomme edelleen yhtiön pystyvän kohtuulliseen kasvuun ja nousevaan marginaalitrendiin lähivuosina, kun yhtiö saa Romanian tehtaan täyteen käyttöön”, Juva toteaa.

Inderes pitää Nokian Renkaiden osakkeen arvostustasoa kokonaisuutena neutraalina tai hieman kalliinpuoleisena, ja keskipitkän aikavälin tuottopotentiaalikin on hinnoiteltu riittävästi osakkeeseen.

Analyysitalon tavoitehinta Nokian Renkaille on 8,25 euroa ja suositus on vähennä. Osakkeen viimeisin kurssinoteeraus on 9,1 euroa.

