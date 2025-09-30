Heinäkuun tavaravienti ennätystasolla – loistoristeilijän toimituksen ansiosta

Heinäkuussa Suomen tavaraviennin arvo nousi 19,7 prosenttia vuoden takaisesta. Vienti oli arvoltaan 7,5 miljardia euroa. Viennin volyymi kasvoi 27,0 prosenttia ja vientihinnat laskivat 5,6 prosenttia vuoden 2024 heinäkuusta.

Tuonnin arvo puolestaan laski heinäkuussa 2,8 prosenttia ja oli 6,2 miljardia euroa. Tuontihinnat laskivat 3,2 prosenttia, ja tuonnin volyymi kasvoi 3,0 prosenttia edellisen vuoden heinäkuuhun verrattuna.

Tammi–heinäkuussa viennin yhteenlaskettu arvo nousi 5,5 prosenttia ja tuonnin arvo laski 1,0 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan jaksoon.

Kauppatase oli heinäkuussa 1,3 miljardia euroa ylijäämäinen. Tammi–heinäkuussa 2025 kauppataseen ylijäämää kertyi 965 miljoonaa euroa.

Yksikköarvoindeksin mukaan laskettu ulkomaankaupan vaihtosuhde heikkeni edellisen vuoden heinäkuusta, koska vientihinnat laskivat tuontihintoja nopeammin.

Vienti EU-maihin laski 7,2 prosenttia, mutta kasvoi EU:n ulkopuolelle 51,8 prosenttia heinäkuussa. Tuonti EU-maista laski 4,1 prosenttia ja EU:n ulkopuolelta 1,1 prosenttia. Tammi–heinäkuussa 2025 yhteenlaskettu vienti EU-maihin kasvoi 0,7 prosenttia ja vienti EU:n ulkopuolelle 12,2 prosenttia. Tuonti EU-maista laski samalla ajanjaksolla 0,3 prosenttia ja EU:n ulkopuolelta 1,9 prosenttia.

Heinäkuussa viennin arvo Saksaan laski 4,8 prosenttia, Kiinaan 2,8 prosenttia ja Ruotsiin 4,3 prosenttia. Vienti Yhdysvaltoihin kasvoi 192,2 prosenttia.

Tuonnin arvo Kiinasta nousi 2,2 prosenttia, mutta laski Ruotsista 2,9 prosenttia ja Saksasta 7,5 prosenttia. Tuonti Yhdysvalloista kasvoi 11,0 prosenttia.

Heinäkuun viennin kasvun syynä oli loistoristeilijätoimitus, jonka arvo Tullin tilastojen mukaan oli runsaat 1,8 miljardia euroa. Ilman tätä toimitusta maamme tavaravienti olisi laskenut heinäkuussa noin 10 prosenttia.

Seuraava risteilijätoimitus on vasta ensi vuoden kesällä. Tänä kesänä Royal Caribbean varusti tilasi kaksi uutta saman sarjan alusta ja varasi myös option lisälaivoihin.

Maamme tavaraviennin arvo kuluvan vuoden tammi–heinäkuussa oli 43,79 miljardia euroa. Tasaisen vauhdin taulukolla tänä vuonna tavaraviennin arvoksi kertyisi 75 miljardia euroa.

Maamme tavaraviennin arvo oli korkeimmillaan vuonna 2022, jolloin se oli lähes 82 miljardia euroa. Jos tänä vuonna tavaraviennin arvo nousee tasaisen vauhdin taulukon mukaan 75 miljardiin euroon, on laskua huipusta kertynyt kolmessa vuodessa noin seitsemän miljardia euroa.

Tavaraviennin toimialoissa näkyy kovin ristiriitaisia merkkejä elpymisestä. Vienti suurimpiin vientimaihin, Saksaan ja Ruotsiin, on edelleen vaikeuksissa.

Yhdysvallat nousi loistoristeilijätoimituksen ansiosta koko alkuvuoden 2025 suurimmaksi vientimaaksi. Yhdysvaltojen osuus tulee kuitenkin seuraavien 12 kuukauden aikana putoamaan, koska seuraava risteilijä toimitetaan vasta ensi vuoden kesällä.

Alankomaiden osuus on kuluvan vuoden aikana noussut, mihin on osaltaan vaikuttanut raudan ja teräksen sekä polttoaineiden ja sellun viennin kasvu. Uusiutuvien polttoaineiden vienti suuntautui aiemmin Yhdysvaltoihin ja Ruotsiin, mutta Yhdysvaltoihin vienti on ollut nollilla jo useita kuukausia.

Ruotsin ja Alankomaiden osuus on pysynyt edelleen korkealla tasolla. Raudan ja teräksen viennissä tärkein kohdemaa on Alankomaat, jonka osuus nousi heinäkuussa jo noin 40 prosenttiin.

Metsäteollisuuden tuotteista sellun vienti on jälleen vetänyt Kiinaan, jonka osuus sellun viennistä nousi heinäkuussa noin 43 prosenttiin. Sellun, paperien ja kartonkien vientihinnat ovat kesällä olleet laskupaineessa, mikä on johtunut ylitarjonnasta maailmanmarkkinoilla, mutta myös euron vahvistumisesta tärkeimpään hinnanmuodostusvaluuttaan, Yhdysvaltain dollariin.

Erityisesti suurimman vientiryhmän, metallien koneiden ja laitteiden, vienti kasvoi loistoristeilijän toimituksen ansiosta heinäkuussa.

Autovienti tullee pian hiipumaan, mikäli Valmet Automotiven Mercedes-toimitukset päättyvät, kuten media kertoi viime viikolla.