Binance avaa kaupankäynnin tokenisoidulla SK Hynixin osakkeella maanantaina, vain päiviä muistivalmistajan ennätyksellisen Nasdaq-debyytin jälkeen.

Binance listaa tokenisoidun SK Hynixin – ja saa saman tien kilpailijoita

Kryptopörssi Binance listaa spot-markkinalleen SKHYB-tokenin, joka seuraa eteläkorealaisen SK Hynixin osakekurssia. Kaupankäynti SKHYB/USDT-parilla alkaa maanantaina kello 13.30 UTC.

Binance houkuttelee kaupankävijöitä nollaamalla ostajan kaupankäyntikulut ja avaamalla algoritmibotit uudelle parille. Token hyväksytään samalla vakuudeksi pörssin marginaalituotteissa.

Finanssialalla tokenisointi tarkoittaa prosessia, jossa reaalimaailman omaisuuserä – kuten esimerkiksi osake, joukkovelkakirja, kiinteistö tai rahasto-osuus – muunnetaan digitaaliseksi tunnukseksi eli tokeniksi, joka edustaa omistusoikeutta tai muuta oikeutta kyseiseen omaisuuteen ja jota voidaan siirtää sekä säilyttää digitaalisissa järjestelmissä.

SK Hynix listasi talletustodistuksensa eli ADR:t Nasdaqiin 10. heinäkuuta ja keräsi noin 26,5 miljardia dollaria. Anti oli suurin ulkomaisen yhtiön koskaan Yhdysvalloissa toteuttama ensilistautuminen ja ohitti Alibaban vuoden 2014 ennätyksen.

Talletustodistukset hinnoiteltiin 149 dollariin, ja ne ylimerkittiin yli seitsenkertaisesti. Debyyttipäivänä kurssi nousi 13 prosenttia ja päätyi 168,01 dollariin.

Pörssi reagoi listautumiseen poikkeuksellisen ripeästi. Se avasi ensin osakkeen toimeksiannot Binance Stocks -alustallaan, listasi 10. heinäkuuta ADR-pohjaisen ikuisfutuurin ilman eräpäivää ja tuo nyt tokenisoidun bStocks-version spot-kauppaan.

Sama osake tokenisoidaan usealla alustalla samaan aikaan

Binance ei ole yksin. Kilpaileva pörssi MEXC listaa oman tokenisoidun SK Hynix -parinsa SKHYON/USDT spot-markkinalleen täsmälleen samaan kellonaikaan, 13.30 UTC, yhteistyössä Ondo Financen kanssa.

Ondon liikkeeseen laskema token syntyi jo listautumispäivänä ja liikkuu useassa lohkoketjussa Ethereumista Solanaan ja BNB-ketjuun. Myös Telegramin Wallet ryhtyi tarjoamaan tokenisoituja SK Hynix -osakkeita erillisen xStocks-tuotteen kautta.

Saman osakkeen ilmestyminen usealle alustalle päivien sisällä kertoo, kuinka nopeasti tokenisoiduista osakkeista on tullut kryptopörssien kilpailukenttä. Itse tuote on jo pitkälti vakioitunut: 1:1-vakuus, ympärivuorokautinen kauppa ja lupaus lähes välittömästä selvityksestä.

Sijoittajan kannalta ratkaisevaa on, mitä token todella on. Binancen bStocks-tuotteen laskee liikkeeseen ryhmän tytäryhtiö BTech Holdings Abu Dhabin ADGM-talousalueella, ja liikkeeseenlaskua valvoo alueen rahoitusvalvoja.

Kukin token on vakuutettu vastaavalla oikealla osakkeella säännellyn säilyttäjän hallussa. Se ei silti tuota äänivaltaa eikä ole tarjolla yhdysvaltalaisille sijoittajille.

Kyseessä on siis todistus, ei suora omistus.

Ympärivuorokautinen kauppa vetää nuoria sijoittajia

Binancen mukaan tokenisoitujen osakkeiden vetovoima on kaupankäyntiajassa. Yhtiön oman tutkimusyksikön mukaan noin 44 prosenttia bStocks-volyymista syntyy Yhdysvaltain pörssien aukioloaikojen ulkopuolella, kun vastaavilla pörssiosakkeilla osuus on noin 32 prosenttia.

bStocks ylitti ensimmäisen kuukautensa aikana miljardin dollarin varat ja kolmen miljardin dollarin kauppavolyymin. Binance avasi yhdysvaltalaisosakkeiden kaupankäynnin kesäkuun alussa ja käynnisti tokenisoidut versiot muutamaa viikkoa myöhemmin.

Alusta on vetänyt puoleensa nuoria käyttäjiä. Ensimmäisen viikon aikana joka neljäs osakekauppaa käynyt oli alle 25-vuotias.

SK Hynix on maailman toiseksi suurin muistipiirivalmistaja Samsungin jälkeen. Yhtiö hallitsee arvopaperimarkkinaviranomaiselle jätetyn asiakirjansa mukaan 56,4 prosentin osuutta suuren kaistanleveyden HBM-muistin markkinasta, ja juuri tätä komponenttia Nvidian tekoälykiihdyttimet tarvitsevat.

Osake on noussut vuodessa noin 800 prosenttia, ja yhtiön markkina-arvo ylitti toukokuussa biljoonan dollarin rajan. Listautumisannin tuotot on korvamerkitty Yonginin tehdaskampukseen ja EUV-litografialaitteisiin.

Nasdaq-listaus tähtää myös arvostuseron kaventamiseen. Soulissa noteerattu SK Hynix on käynyt vuosia kauppaa matalammalla arvostuskertoimella kuin yhdysvaltalainen Micron, ja yhtiö toivoo ADR:n purkavan tätä niin kutsuttua Korea-alennusta.

Toimitusjohtaja Kwak Noh-Jung kytki listautumisen suoraan tekoälyn nousuun. ”SK Hynix haluaa olla siellä, missä tekoäly on”, hän sanoi Nasdaqin avauskellon soiton yhteydessä.

Riskit kulkevat tokenin mukana

Nopea tokenisointi ei poista osakkeen riskejä, vaan siirtää ne ympärivuorokautiseen ja usein vivutettuun kauppaan.

Itse SKHYB-token on vakuutettu yhdellä osakkeella eikä sisällä vipua, mutta sen ympärille on rakennettu vivutettuja tuotteita. Binancen erillinen ikuisfutuuri antaa velkavivutetun näkemyksen kurssista ilman eräpäivää, ja Hongkongissa listattu kaksinkertaisesti vivutettu SK Hynix -ETF on tuottanut tänä vuonna yli tuhat prosenttia.

Myös laimennus painaa. Anti koostui 177,9 miljoonasta uudesta talletustodistuksesta, ja uudet osakkeet listataan Korean pörssiin 29. heinäkuuta, jolloin lisätarjonta voi kasvattaa myyntipainetta.

Volatiliteetista muistutti listautumisviikko itse. Korean pörssin kaupankäynti keskeytyi maanantaina jo seitsemättä kertaa tänä vuonna, kun KOSPI-indeksi putosi yli kahdeksan prosenttia ja laukaisi 20 minuutin katkaisijan.

Tokenin ostaja altistuu samalle heilunnalle myös öisin ja viikonloppuisin.