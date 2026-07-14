Korkojen suuri käänne on ulottunut Japaniin asti, mutta sijoittajien riskinottohalu vain kasvaa

Maailman korkomarkkinoiden uusi aikakausi on saanut heinäkuussa vahvistuksen yllättävästä suunnasta, nimittäin Tokiosta. Japanin kymmenvuotisen valtionlainan korko kävi viime viikolla 2,9 prosentissa eli korkeimmalla tasollaan sitten 1990-luvun puolivälin ja liikkui tiistaina noin 2,7 prosentin tuntumassa. Samaan aikaan jeni on heikentynyt dollaria vastaan alimmilleen 40 vuoteen, mikä on nostanut spekulaatiot Japanin viranomaisten valuuttainterventiosta uudelleen pintaan.

Varainhoitojätti BlackRockin tutkimusyksikön BlackRock Investment Instituten tuoreen viikkokatsauksen mukaan Japanin korkoliike on paras todiste siitä, että korkojen maailmanlaajuinen uudelleenhinnoittelu on todellinen ja merkittävä ilmiö. Katsauksen pääkirjoittaja on yhtiön globaali sijoitusstrategi Wei Li.

Liikkeen alkulähde on Yhdysvalloissa. Vielä viime vuonna markkinat odottivat keskuspankki Fediltä koronlaskuja, mutta sitkeä inflaatio on kääntänyt odotukset, ja korkofutuurit ovat hinnoitelleet jopa koronnostoa ennen vuoden loppua. Tiistaina julkaistut kesäkuun luvut toivat helpotusta ja osoittivat inflaation hidastuneen 3,5 prosenttiin, mikä keventänee nosto-odotuksia. Fedin ohjauskorko on tällä hetkellä 3,50–3,75 prosentin haarukassa.

Korkeammat Yhdysvaltain korot ja vahvistunut dollari ovat lisänneet painetta jeniin ja vaikeuttaneet Japanin keskuspankin varovaista rahapolitiikan normalisointia. Lisää vettä myllyyn ovat tuoneet Japanin kiihtyvät inflaatio-odotukset ja huoli valtion massiivisesta elvytyspaketista, jonka koko nousee uutiskanava CNBC:n mukaan noin 2 300 miljardiin dollariin.

BlackRockin laskelmien mukaan Japanin pitkien valtionlainojen termiinikorot liikkuvat jo noin viidessä prosentissa. Yhdysvalloissa vastaava taso on noin kuusi, Ranskassa 5,3 ja Britanniassa 6,5 prosenttia. Kun jopa deflaatiostaan ja nollakoroistaan tunnettu Japani hinnoitellaan samaan sarjaan muiden kehittyneiden markkinoiden kanssa, korkojen paluusta vanhaan ei instituutin mukaan kannata haaveilla.

Osakemarkkinoita korkojen nousu ei ole toistaiseksi hetkauttanut. S&P 500 -indeksi on noussut jo toista viikkoa putkeen Yhdysvaltain ja Iranin kiristyneistä väleistä huolimatta, ja indeksi on alkuvuonna tuottanut noin 10 prosenttia.

Tuottoa saa taas, mutta valikoiden

Korkojen nousulla on sijoittajan kannalta myös valoisa puoli. BlackRockin analyysin mukaan yli 80 prosenttia maailman keskeisistä korkosijoituskohteista tarjoaa nykyään yli neljän prosentin juoksevan tuoton, kun viisi vuotta sitten osuus oli vain kuusi prosenttia. Kunnollista korkotuottoa saa siis jälleen ilman, että salkkua tarvitsee venyttää kaikkein pisimpiin ja riskisimpiin lainoihin.

Kaikki tuotto ei silti ole samanarvoista. Pitkät valtionlainat eivät instituutin mukaan enää suojaa salkkua markkinamyllerryksissä entiseen tapaan, koska inflaatioepävarmuus ja valtioiden velkaantuminen pitävät niiden riskilisät koholla. BlackRock suosiikin Yhdysvaltain ja Euroopan korkokäyrien lyhyttä ja keskipitkää päätä, valikoituja kehittyvien markkinoiden paikallisvaluuttalainoja sekä hyvälaatuisia yrityslainoja. Japanissa yhtiö pitää osakkeita valtionlainoja houkuttelevampina.

Riskilistalle instituutti nostaa jenin ympärille kasautuneet valuuttakaupat. Jeni on pitkään ollut maailman suosituin rahoitusvaluutta niin sanotuissa carry trade -kaupoissa, ja keskuspankin äkillinen linjanmuutos voisi purkaa positioita rajusti, kuten kesällä 2024 nähtiin.

ETF-rahastoihin ennätysvirrat

Korkohuolista huolimatta sijoittajien riskinottohalu näkyy rahavirroissa poikkeuksellisen selvästi. BlackRockin rahavirtaraportin mukaan maailman pörssinoteerattuihin tuotteisiin virtasi kesäkuussa nettomääräisesti 245,3 miljardia dollaria uutta rahaa, josta osakerahastojen osuus oli 187,9 miljardia.

Yhdysvaltalaisosakkeisiin sijoittavat rahastot keräsivät 132,5 miljardia dollaria, mikä jäi vain parin kymmenen miljardin päähän marraskuun 2024 kaikkien aikojen ennätyksestä. Aasiassa erottuivat Etelä-Korea ja Taiwan, ja Japani-rahastot palasivat toukokuun notkahduksen jälkeen plussalle. Eurooppalaisosakkeet olivat kuun selvä häviäjä. Niihin sijoittavista rahastoista virtasi rahaa ulos jo kolmatta kuukautta peräkkäin.

Kuukauden kirkkain tähti oli kuitenkin teknologia. Teknologiasektorin ETF-rahastot imivät kesäkuussa 31,1 miljardia dollaria, mikä on sektorin kaikkien aikojen korkein kuukausilukema.

Korkopuolella virta sen sijaan hidastui 70,0 miljardiin dollariin toukokuun 87,9 miljardista. Kysyntä painottui yrityslainoihin, ja kehittyvien markkinoiden velkakirjarahastojen keräämä summa lähes kaksinkertaistui 9,8 miljardiin dollariin. Raaka-ainerahastoista rahaa lähti 12,3 miljardia, ja myyntiä johti kulta 9,0 miljardin ulosvirtauksilla.

Kesäkuun lukemat ovat kruunanneet ETF-toimialalle ennätyksellisen alkuvuoden. Analyysitalo ETFGI:n mukaan toimialan hallinnoimat varat ovat paisuneet jo toukokuun lopussa yli 23 000 miljardiin dollariin, ja varainhoitaja State Street arvioi koko vuoden nettomerkintöjen nousevan noin 2 300 miljardiin dollariin. Se rikkoisi viime vuoden ennätyksen selvällä marginaalilla.

Inflaatio hidastui odotettua enemmän

Tiistaina julkaistut inflaatioluvut ovat tuoneet markkinoille helpotusta. Yhdysvaltain kuluttajahinnat laskivat kesäkuussa 0,4 prosenttia edelliskuusta, mikä oli suurin kuukausipudotus sitten huhtikuun 2020. Vuositasolla inflaatio hidastui 3,5 prosenttiin toukokuun 4,2 prosentista ja alitti selvästi ekonomistien noin 3,9 prosentin ennusteet.

Pudotuksen selitti pitkälti energia. Bensiini halpeni kesäkuussa lähes kymmenesosan Hormuzinsalmen liikenteen normalisoiduttua, ja koko energiaindeksi laski 5,7 prosenttia. Myönteistä oli myös pohjainflaation hidastuminen 2,6 prosenttiin sekä asumiskustannusten hitain kuukausinousu sitten alkuvuoden 2021.

Odotettua pehmeämmät luvut keventävät Fedin painetta juuri ennen heinäkuun lopun korkokokousta, sillä vielä ennen julkistusta markkinat hinnoittelivat loppuvuodelle koronnostoa. Kahden prosentin tavoitteeseen on inflaatiosta silti yhä matkaa, ja tällä viikolla suuntaa haetaan vielä Yhdysvaltain tuottajahinnoista sekä Kiinan talouskasvuluvuista.

Japanin viesti maailmalle on joka tapauksessa selvä. Korkojen uusi aikakausi ei ole enää ennuste vaan arkipäivää, ja se pakottaa sijoittajat miettimään salkkujensa rakenteen uusiksi.