Ponssen liikevoitto romahti, mutta tilauskirjat paisuvat

Metsäkonevalmistaja Ponssen ensimmäinen vuosineljännes on kahden kerroksen tarina. Liikevoitto painui lähelle nollaa, mutta saadut tilaukset ylsivät yhtiön historian valossa hyvälle tasolle.

Ponsse tiedotti tiistaiaamuna liikevoittonsa pudonneen 1,5 miljoonaan euroon, kun vuotta aiemmin vastaava luku oli 13,2 miljoonaa. Liikevoittomarginaali kutistui 7,1 prosentista vaivaiseen 0,9 prosenttiin. Myös liikevaihto taipui laskuun ja jäi 167 miljoonaan euroon, pudotusta vertailukaudesta tuli noin 10 prosenttia.

Analyytikoiden ennusteet katsaus alitti selvästi kannattavuudessa. Konsensus odotti liikevoitoksi 6,6 miljoonaa euroa ja liikevaihdoksi 160 miljoonaa euroa. Liikevaihto siis ylitti ennusteet lievästi, mutta tulosrivillä oltiin reilusti alakantissa.

Heikkoa kannattavuutta selittää pitkälti vuodenvaihteen ohut tilauskanta. Ponssen Vieremän-tehdas kävi vajaakapasiteetilla viikolle 10 saakka, mikä sekoitti laskutusrytmin. Sekä uusien koneiden että vaihtokoneiden laskutus jäi vertailukauttaan pienemmäksi, ja kiinteiden kulujen suhteellinen paino kasvoi madaltuneella volyymilla.

Kulupuolella yhtiö onnistui kuitenkin paremmin. Toimitusjohtaja Juho Nummelan mukaan toiminnan kulurakenne ei kasvanut katsauskaudella.

Huoltopalveluiden liikevaihto säilyi edellisvuoden tasolla, ja teknologiatytäryhtiö Epecin liikevaihto kasvoi tuntuvasti.

Tilausvirta antoi toivoa Ruotsista ja Keski-Euroopasta

Tilaukset ovat pörssiyhtiön näkökulmasta kannattavuutta tärkeämpi johtolanka tulevaan. Niiden osalta Ponssen alkuvuosi oli piristävää luettavaa.

Saadut tilaukset nousivat 193 miljoonaan euroon, kun vertailukauden luku oli 185 miljoonaa. Kasvua tuli siis jo valmiiksi hyvältä pohjalta. Tilauskanta sen sijaan jäi 168 miljoonaan euroon, eli 20 miljoonaa viimevuotista matalammaksi.

Myynti kehittyi Nummelan mukaan erityisen hyvin Ruotsissa. Myös Keski-Euroopassa ja Latinalaisessa Amerikassa suunta oli oikea. Kotimarkkina oli sen sijaan takkuinen.

”Suomen markkina oli haastava metsäteollisuuden tiukan suhdannetilanteen, poikkeuksellisen aikaisen kevään sekä kelirikon vuoksi”, Nummela perustelee katsauksessa.

Pohjois-Amerikassa myynti eteni odotettua paremmin, ja Kanadan markkinalla nähtiin piristymisen merkkejä.

Asiakkaiden investointipäätöksiin heijastuu yhä epävarmuus. Nummela nostaa esiin kauppapoliittiset jännitteet ja geopoliittisen tilanteen, jotka ovat viivyttäneet metsäkoneasiakkaiden päätöksentekoa. Tosin hän korostaa, että tästä huolimatta metsäkonekauppa kehittyi vahvasti ensimmäisen neljänneksen aikana.

Brasilian painolastista eroon aiottua nopeammin

Yksi myönteinen yllätys löytyi Brasiliasta. Ponssen pitkään rasitteena ollut Full Service -sopimus päättyy toisen vuosineljänneksen aikana, eli selvästi aiemmin kuin yhtiö oli ennakoinut.

Full Service on sopimusmalli, jossa konevalmistaja vastaa laajasti asiakkaan kalustosta ja palveluista korjuuta myöten. Ponsselle kyseinen sopimus on ollut taloudellisesti hankala, ja sen alasajo vapauttaa yhtiön pääomia ja johdon huomiota muuhun liiketoimintaan.

Nummelan mukaan sopimuksen vuoksi tehdyt varaukset osoittautuivat riittäviksi, ja alasajo toteutetaan yhteisymmärryksessä asiakkaan kanssa.

Taseen puolelta löytyi myös lohtua. Omavaraisuusaste koheni hieman 62 prosenttiin vertailukauden 61 prosentista. Liiketoiminnan rahavirta jäi kuitenkin 7,7 miljoonaan euroon edellisvuoden 15,9 miljoonasta.

Varastotaso ei sen sijaan ole vielä kääntynyt laskuun. Vaihtokonemyynnin taso ei Nummelan mukaan riitä varastojen purkamiseen, mikä kertoo markkinatilanteen haastavuuden jatkuvan erityisesti käytettyjen koneiden puolella.

Ohjeistus pidettiin ennallaan

Koko vuoden 2026 ohjeistukseen Ponsse ei tehnyt muutoksia. Yhtiö odottaa liikevoittonsa yltävän viime vuoden 41,6 miljoonan euron tasolle.

Alkuvuoden 1,5 miljoonan euron liikevoitto huomioiden ohjeistus tarkoittaa tuntuvaa kiihdytystä loppuvuodelle. Tilauskanta ja maaliskuussa käynnistynyt kahden vuoron tuotanto viisipäiväisellä työviikolla antavat sille pohjaa, mutta varaa lipsumiselle ei juuri ole.

Nummela maalaa toimintaympäristöstä varovaisen kuvan. Taloudellinen epävarmuus jatkuu ja vaikuttaa sekä metsäteollisuuden lopputuotteiden että metsäkoneiden kysyntään. Kauppapoliittiset jännitteet ja rahoitusmarkkinoiden heilahtelut pitävät kulukurin edelleen johdon listan kärjessä.

Ponsse suuntaa investointinsa valikoidusti tuotekehitykseen, digitaalisiin palveluihin sekä myynti- ja huoltoverkoston vahvistamiseen. Vieremän tehtaalla laajennetaan hitsaamoa, ja tuottavuutta haetaan automatisoimalla hitsausta ja sisälogistiikkaa.