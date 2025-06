Puuilo kasvaa ryminällä

Puuilon kasvu on monipuolista. Sen liikevaihto kasvaa myymälöissä, myymäläverkoston kasvulla ja verkkokaupassa.

Halpakauppaketju Puuilon osake on tiistaina yli kuuden prosentin nousussa. Syynä on yhtiön julkistama vahva tulosraportti vuoden ensimmäiseltä vuosineljännekseltä, joka Puuilolla on helmi-huhtikuu.

Yhtiön liikevaihto nousi vertailukaudesta peräti 18,4 prosnttia yli 89 miljoonaan euroon. Verkkokauppa kasvoi 19,6 prosenttia vertailukaudesta.

Liikevoitto nousi viime vuoden 7,6 miljoonasta eurosta 10,4 miljoonaan euroon. Analyytikoiden konsensus povasi 9,6 miljoonan euron liikevoittoa, joten tulospetraus oli odotettua vahvempaa.

Puuilon toimitusjohtaja Juha Saarela kertoo, että halpakauppaketjun tilikausi alkoi vahvalla vedolla.

”Hyvin sujunutta ensimmäisen kvartaalin myyntiä selittää osaltaan viime vuotta aikaisemmin alkanut kevät ja puutarhatuotteiden hyvin käyntiin lähtenyt kausi”, Saarela toteaa.

Yhtiön hyvän myyntikatekehityksen taustalla oli toimitusjohtajan mukaan voimakas omien tuotemerkkien myynnin kasvu. Omien tuotemerkkien myynti kasvoi 37,7 prosenttia, ja myös niiden osuus koko liikevaihdosta kasvoi.

Puuilon liiketoiminnan kulut pysyivät hyvin kontrollissa; kulusuhde laski ja oli 19,5 prosenttia liikevaihdosta.

Analyytikko: Puuilo on voittanut markkinaosuuksia

Odotettua vahvemmasta ensimmäisestä tulosneljänneksestä huolimatta yhtiö ei tehnyt muutoksia lähiajan näkymiinsä.

Yhtiö ennustaa edelleen tilikauden 2025 liikevaihdon olevan 425–455 miljoonaa euroa ja oikaistun liikevoiton olevan 70–80 miljoonaa euroa. Viime vuonna liikevaihto oli 383 miljoonaa euroa ja oikaistu liikevoitto 65 miljoonaa euroa.

Tilikauden näkymät sisältävät epävarmuustekijöitä liittyen ostovoiman ja kuluttajakäyttäytymisen muutoksiin. Lisäksi geopoliittisilla kriiseillä ja kansainvälisillä jännitteillä voi olla vaikutusta tuotteiden saatavuuteen ja hintoihin.

Inderesin analyytikko Arttu Heikura arvioi Puuilon jatkaneen markkinaosuuksien voittamista, mikä hänen mukaansa johtuu pitkälti perustuu houkuttelevan konseptin ja alhaisen hintatason yhdistelmään.

Heikura kehuu Puuilon odotettua onnistuneempaa kulukuria.

”Vastoin odotuksiamme kiinteiden kulujen suhde laski suhteessa liikevaihtoon, mikä on erinomainen suoritus huomioiden yhtiön aggressiivinen myymälälaajentumistahti.”

Heikura uskoo, että Puuilon ohjeistuksen saavuttaminen näyttää vahvan ensimmäisen vuosineljänneksen tulosraportin jälkeen todennäköiseltä. Mikäli myönteinen kehitys jatkuu, voi positiivinen tulosvaroitus olla mahdollinen, hän arvioi.

Puuilo luottaa myymäläverkoston kasvattamisen voimaan

Puuilon kasvustrategian ytimessä on myymäläverkoston ripeä laajentaminen, kannattavuuden säilyttäminen ja asiakaslähtöisen halpakauppakonseptin kehittäminen.

Puuilo on jatkanut myymäläverkoston laajentamista; ensimmäisen kvartaalin aikana se avasi kolme uutta myymälää Varkauteen, Savonlinnaan ja Lohjalle.

Juha Saarelan mukaan lopputilikauden aikana Puuilo avaa uudet myymälät vielä Jyväskylän Keljoon, Iisalmeen ja Heinolaan. Uusia myymälöitä kauppaketju avaa tällä tilikaudella yhteensä ainakin seitsemän kappaletta.

Yhtiö tavoittelee yli 70 myymälän verkostoa Suomessa vuoteen 2028 mennessä, mikä tarkoittaa 5–6 uuden myymälän avaamista vuosittain. Samalla Puuilo pyrkii kasvattamaan liikevaihtonsa yli 600 miljoonaan euroon ja pitämään EBITA-marginaalinsa yli 17 prosentissa.

Strategiaan kuuluu myös omien, private label -tuotteiden osuuden kasvattaminen sekä verkkokaupan ja kivijalkamyymälöiden saumaton yhdistäminen monikanavaiseksi asiakaskokemukseksi.

Puuilon vahvuutena on tehokas ja standardoitu myymäläavausprosessi, jonka ansiosta yhtiö pystyy kasvamaan nopeasti ilman, että kannattavuus kärsii. Tavoitteena on säilyttää vahva asema Suomen halpakauppamarkkinassa ja jakaa merkittävä osa tuloksesta osinkoina.