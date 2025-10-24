Inflaatiopaineet jatkuvat Yhdysvalloissa – syyskuun tilasto kuitenkin alle odotusten

Inflaatio (kuluttajahintaindeksin muutos) nousi Yhdysvalloissa syyskuussa 3,0 prosenttia vuodessa ja 0,3 prosenttia kuukaudessa. Lukemat alittivat ekonomistien konsensusennusteet, jotka olivat 3,1 prosenttia ja 0,4 prosenttia. Myös pohjainflaatio, joka ei sisällä ruoan ja energian hintoja, oli odotuksia matalampi – 3,0 prosenttia vuodessa ja 0,2 prosenttia kuukaudessa.

Syyskuun inflaatioraportin oli alun perin määrä ilmestyä 15. lokakuuta, mutta sen julkaisua viivästytettiin liittovaltion hallinnon sulun vuoksi. Vaikka suurin osa Yhdysvaltain työtilastoviraston (Bureau of Labor Statistics, BLS) toiminnasta on ollut pysähdyksissä 1. lokakuuta alkaneen hallinnon sulun jälkeen, virasto kutsui henkilöstöä takaisin valmistelemaan tätä julkaisua. Tämä mahdollisti sen, että sosiaaliturvavirasto (Social Security Administration) pystyi laskemaan vuotuisen elinkustannuskorotuksensa, joka on 2,8 prosenttia ensi vuodelle.

Elintarvikkeiden ja energiatuotteiden ulkopuolelle jäävien tavaroiden hinnat nousivat hitaammin, mihin vaikutti käytettyjen autojen hintojen lasku. Tullien piirissä olevien hyödykeryhmien, kuten kodin kalusteiden ja vapaa-ajan tuotteiden, hinnat sen sijaan nousivat. Vaatteiden hinnat kohosivat nopeinta tahtia vuoteen.

Energiapalveluiden ulkopuolelle jäävien palvelujen hinnat nousivat 0,2 prosenttia, mikä osin heijasti lentolippujen hintojen hitaampaa nousua. Asumiskustannusten nousu oli maltillista sen jälkeen, kun ne olivat edellisessä kuussa kasvaneet eniten sitten vuoden alun. Tähän sisältyi omistusasumisen vastaavuusvuokran vain 0,1 prosentin kasvu – sen osuus koko kuluttajahintaindeksistä on noin neljännes.

Kotitalouksien menot kehittyivät vaihtelevasti. Vaikka ruoan inflaatio hidastui, keskeisten tuotteiden, kuten viljavalmisteiden ja alkoholittomien juomien, hinnat nousivat. Bensiinin hinta kallistui selvästi, kun taas autovakuutusten hinnat laskivat.

Tuontitullien vaikutukset ovat olleet pelättyä pienempiä

Vaikka tullien inflaatiovaikutus on ollut paljon pienempi kuin monet ekonomistit pelkäsivät, useat suhtautuvat tilanteeseen yhä varovaisesti, sillä tullit saattavat vaikuttaa pidemmän aikaa hintoja nostavasti – mikä näkyi joissakin yksityisen sektorin syyskuisissa inflaatiomittareissa. Presidentti Donald Trumpin uusimmat tullit, jotka kohdistuvat kotitaloustuotteisiin kuten keittiökaappeihin ja verhoiltuihin huonekaluihin, tulivat voimaan aiemmin tässä kuussa, ja jälleenmyyjät, kuten RH, ovat varoittaneet tulevista hinnankorotuksista.

Yritykset eri puolilla Yhdysvaltoja ovat viime viikkoina kertoneet tullien nostaneen tuotantokustannuksia, mutta vaikutus kuluttajiin on ollut epätasainen, Fed totesi viimeisimmässä Beige Book -katsauksessaan, joka perustuu alueellisiin yrityshaastatteluihin. Procter & Gamble odottaa nyt tullien ja raaka-aineiden hintojen vaikutusten jäävän aiempaa lievemmiksi, kun taas O’Reilly Automotive kertoi sopeuttaneensa myyntihintojaan kattaakseen tullien aiheuttamat

Ekonomistit eivät yleisesti olleet huolissaan syyskuun inflaatioraportin laadusta, koska tiedonkeruu saatiin tehtyä ennen hallinnon sulkua. Sen sijaan BLS ei ole sen jälkeen pystynyt keräämään uusia hintatietoja, mikä vaarantaa lokakuun raportin ja mahdollisesti myös seuraavien kuukausien tilastoja, jos pattitilanne Washingtonissa jatkuu.

Odotettua maltillisemman inflaatioraportin myötä Yhdysvaltain keskuspankin koronlasku näyttää kuitenkin lähes varmalta ensi viikon keskiviikon korkokokouksessa.

”Odotuksia heikompi inflaatio vahvistaa käsitystä siitä, että Federal Reserve jatkaa koronlaskusykliään ainakin seuraavien kahden kokouksen ajan,” totesi Skyler Weinand, sijoitusjohtaja Regan Capitalista.

Bill Adams, Comerica Bankin pääekonomisti, arvioi puolestaan, että ”Fedille työmarkkinoihin liittyvät huolet painavat yhä enemmän kuin turhautuminen inflaatioon.”

Evercore ISI:n varapuheenjohtaja Krishna Guha näki tullien vaikutusten pysyneen rajallisina: ”Merkit tullien välillisistä vaikutuksista ovat edelleen heikkoja, mikä tukee näkemystä, että tullikorotukset johtavat kertaluonteiseen hintapiikkiin pikemminkin kuin pysyvään inflaatiopaineeseen.”

Thomas Martin, Globalt Investmentsin salkunhoitaja, kertoi yllättyneensä lukemista: ”Olin hieman yllättynyt, että inflaatiodata oli näin maltillista. Silti uskon, että inflaatio on edelleen riski.”

Myös Matt Stucky, Northwestern Mutual Wealth Managementin osakesijoituksista vastaava salkunhoitaja, korosti epävarmuutta tulevasta: ”Tullien lopullisista hintavaikutuksista tulevina neljänneksinä on yhä paljon epävarmuutta. Toistaiseksi vaikutukset ovat kuitenkin olleet odotuksia pienempiä, mikä yhdessä heikkenevien työmarkkinoiden kanssa on mahdollistanut Federal Reserven jatkaa rahapoliittista keventämistä.”

Yhteenvetona asiantuntijat arvioivat, että maltillinen inflaatiokehitys antaa Fedille liikkumavaraa jatkaa korkojen laskuja, vaikka talouden epävarmuudet ja työmarkkinoiden heikkeneminen pitävät varovaisuuden korkealla.

Amerikkalaisten kuluttajien luottamus talouteen on yhä matalalla tasolla

Amerikkalaiset ovat yhä huolissaan elinkustannusten noususta, mutta liittovaltion hallinnonsulun taloudelliset vaikutukset eivät juuri hetkauta heitä.

Kuluttajien luottamus laski lokakuussa 1,5 pistettä ja oli lopullisessa mittauksessa 53,6, Michiganin yliopisto kertoi perjantaina uusimmassa kyselyssään. Kuukauden alussa julkaistu ennakkolukema osoitti luottamuksen pysyneen lähes ennallaan.

Kyseessä on seitsemänneksi alhaisin lukema mittaushistorian alusta vuodesta 1952 lähtien.

Lokakuun heikko tulos heijastaa pääasiassa jatkuvaa huolta inflaatiosta ja osoittaa, että keski-ikäisten ja vanhempien amerikkalaisten asenteet ovat synkentyneet, kun taas nuoremmat kuluttajat suhtautuvat talouteen optimistisemmin.

”Kaiken kaikkiaan kuluttajat eivät havaitse merkittäviä muutoksia taloudellisissa olosuhteissa viime kuuhun verrattuna; inflaatio ja korkeat hinnat pysyvät edelleen heidän mielissään etusijalla,” totesi kyselyn johtaja Joanne Hsu tiedotteessa.

Hallinnon sulun vaikutukset leviävät talouteen, mutta ne eivät vielä näy amerikkalaisten yleisessä talouskäsityksessä.

”Tässä kuussa oli vain vähän viitteitä siitä, että kuluttajat yhdistäisivät liittovaltion hallinnon sulun talouteen,” Hsu sanoi. ”Vain noin 2 % vastaajista mainitsi sulun spontaanisti tämän kuun haastatteluissa, verrattuna 10 %:iin tammikuussa 2019 tapahtuneen 35 päivän sulun aikana.”