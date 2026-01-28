Amazon laittaa kilometritehtaalle tuhansia toimihenkilöitä – kulukuuri kiihdyttää rakennemuutosta

Kuva: Depositphotos.

Amazon ilmoitti keskiviikkona vähentävänsä noin 16 000 toimihenkilötehtävää maailmanlaajuisesti, mikä merkitsee toista suurta irtisanomisaaltoa lyhyen ajan sisällä.

Irtisanomiset kohdistuvat yhtiön toimistoväkeen eivätkä varasto- tai logistiikkatyöntekijöihin. Yhteensä lokakuussa aloitettu sopeutusohjelma on johtamassa noin 30 000 yrityspuolen työpaikan katoamiseen.

Kokonaisuudistuksesta vastaava henkilöstöjohtaja Beth Galetti kirjoitti yhtiön blogissa, että vähennysten tavoitteena on vähentää organisaatiotasoja, lisätä omistajuutta ja karsia byrokratiaa.

Hänen mukaansa osa liiketoimintayksiköistä sai rakenneuudistuksensa valmiiksi jo lokakuussa, mutta osalla työ jatkui tähän talveen asti.

Galetti korosti samalla, että suurimmalle osalle Yhdysvalloissa työskentelevistä irtisanottavista tarjotaan noin 90 päivän mahdollisuus hakea uutta tehtävää yhtiön sisältä ennen työsuhteen päättymistä.

Taustalla on koronapandemian aikana kiihtynyt rekrytointi, jonka seurauksena Amazonin kokonaisvahvuus kasvoi noin 1,5 miljoonaan työntekijään.

Irtisanomiset eivät tapahdu talousahdingossa, vaan tilanteessa, jossa Amazonin viimeisimmän neljänneksen liikevaihto nousi yli 180 miljardiin dollariin ja nettotulos kasvoi lähes 40 prosenttia noin 21 miljardiin dollariin.

Pörssissä uutinen otettiin varovaisen myönteisesti vastaan, ja Amazonin osake liikkui keskiviikon kaupankäynnissä hieman plussan puolella.

Markkina lukee viestin ennen kaikkea jatkona yhtiön pitkään jatkuneelle kulukuurille, jonka tavoitteena on tehdä liiketoiminnasta kevyempi ja ketterämpi myös hidastuvan kasvun ympäristössä.

Viime lokakuussa Amazon ilmoitti jo noin 14 000 toimihenkilön vähentämisestä, ja nyt julkistetut 16 000 paikkaa nostavat sopeutuksen kokonaismäärän noin 30 000:een. Tämä merkitsee sitä, että yhtiö karsii lyhyessä ajassa noin kymmenesosan yrityspuolen henkilöstöstään.

Toinen aalto tiivistää rakennemuutosta

Galettin sanavalinnat organisaatiotasoista, omistajuudesta ja byrokratian purkamisesta viittaavat siihen, että Amazon pyrkii tietoisesti litistämään hierarkiaansa ja siirtämään päätösvaltaa lähemmäs liiketoimintaa.

Tarkempi yksikkökohtainen lista puuttuu, mutta viestinnästä voi päätellä, että kyse ei ole pelkästään yksittäisten tappiollisten hankkeiden alasajosta, vaan laajemmasta hallinnollisen rakenteen uudistamisesta.

Amazon on jo aiemmin kertonut suunnittelevansa generatiivisen tekoälyn käyttöönottoa monissa taustatoiminnoissaan, ja toimitusjohtaja Andy Jassy on todennut, että tämä vähentänee ajan myötä toimistopainotteisten työntekijöiden tarvetta.

Nyt nähtävät leikkaukset istuvat tähän linjaan, sillä yhtiö ohjaa vapautuvia resursseja etenkin pilvipalveluihin ja tekoälyn kaupallistamiseen, jotka muodostavat sen kasvun kannalta kriittisen selkärangan.

Amazon ei ole yksin, sillä teknologia- ja vähittäiskauppasektorilla on viime vuosina nähty laaja aalto henkilöstövähennyksiä, kun yritykset ovat sopeuttaneet pandemia-aikana paisuneita organisaatioitaan ja vastanneet tekoälyyn liittyviin tehokkuuspaineisiin.

Yhtiö itse pani liikkeelle jo vuonna 2023 suuren säästöohjelman, jonka yhteydessä se leikkasi arviolta 27 000 työpaikkaa ennen nyt käynnissä olevaa kahden aallon sopeutusta.

Samaan aikaan Yhdysvaltain työmarkkinoiden veto on hiipunut, ja viimeisimpien lukujen mukaan talous loi joulukuussa vain noin 50 000 uutta työpaikkaa, mikä kertoo yritysten pidättyväisyydestä rekrytoinneissa. Amazonin kaltaisten suurten työnantajien ratkaisut vahvistavat kuvaa taloudesta, jossa kasvu jatkuu, mutta yritykset etsivät sitä aiempaa selvästi kevyemmällä kulurakenteella.

Sijoittajan tulkinta: kulukuuri ja kasvu

Sijoittajan kannalta tuore irtisanomiskierros vahvistaa kuvaa yhtiöstä, joka on valmis puolustamaan marginaalejaan myös kovien päätösten kautta. Lyhyellä aikavälillä kulujen leikkaaminen tukee tulostasoa, vaikka uudelleenjärjestelyihin liittyvät kertaluonteiset erät voivat hetkellisesti painaa raportoitua tulosta.

Samalla leikkaukset vapauttavat pääomaa ja henkilöstöresursseja segmentteihin, joissa Amazonilla on selkeä kasvutarina, kuten pilvipalveluihin ja tekoälyratkaisuihin.

Jos yhtiö onnistuu toteuttamaan rakennemuutoksen ilman, että tuotekehitys tai asiakaskokemus kärsivät, kokonaisvaikutus voi olla pidemmällä aikavälillä selvästi positiivinen.

Riskejäkin on, sillä nopea henkilöstön supistaminen voi heikentää organisaation resilienssiä, lisätä avainhenkilöiden vaihtuvuutta ja vaikeuttaa uusien kasvuhankkeiden käynnistämistä.

Sijoittajat tulevatkin seuraamaan tarkasti, näkyvätkö säästötoimet esimerkiksi toimitusvarmuuden, innovaatiotahdin tai henkilöstötyytyväisyyden heikkenemisenä tulevien vuosien raportoinnissa.