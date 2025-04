Amerikkalaisten kuluttajaluottamus pohjamudissa 

Yhdysvaltain kuluttajien luottamus romahti huhtikuussa toiseksi alhaisimmalle tasolle mittaushistorian aikana, samalla kun sekä lyhyen että pitkän aikavälin inflaatio-odotukset nousivat useiden vuosikymmenten huipputasolle kasvavien tullihuolien vuoksi.

Michiganin yliopiston alustavan huhtikuun kuluttajaluottamusindeksin pistemäärä laski 6,2 pistettä tasolle 50,8, jääden ekonomistien konsensusennusteesta 54,5. Luku oli alhaisin sitten kesäkuun 2022 (50,0 pistettä).

Kysely osoitti, että nykytilaa mittaava indeksi laski tasolle 56,5 aiemmasta 63,8:sta, ja odotuksia mittaava indeksi putosi tasolle 47,2 — alimmalle tasolle sitten vuoden 1980. Kuluttajien arviot omasta taloudellisesta tilanteestaan huhtikuussa laskivat uuteen ennätysalhaiseen lukemaan.

Kuluttajaluottamus heikkeni kaikilla puoluekannoilla. Se oli mittaushistorian matalin sekä demokraateilla että itsenäisillä. Myös republikaanien luottamus talouteen on laskenut viime kuukausina, joskin on korkeampi kuin muiden, koska istuva presidentti on samasta puolueesta.

”Kuluttajat ovat vajonneet ahdistuneista kauhistuneiksi,” totesi Sam Tombs Pantheon Macroeconomicsilta muistiossaan. ”Ihmiset ovat todennäköisesti vielä synkemmällä mielellä nyt, ottaen huomioon, että kysely toteutettiin 25. maaliskuuta ja 8. huhtikuuta välisenä aikana. Osa vastauksista on siis luultavasti saatu ennen 2. huhtikuuta tehtyjä tullipäätöksiä ja niitä seurannutta osakekurssien romahdusta.”

Myös muiden kyselyn osa-alueiden perusteella talouden suunta on huolestuttava

Vastaajat olivat myös aiempaa pessimistisempiä työmarkkinoiden näkymistä, ja niiden kuluttajien osuus, jotka odottavat työttömyyden kasvavan seuraavan vuoden aikana, nousi korkeimmalle tasolle sitten vuoden 2009. Vastaajat arvioivat henkilökohtaisen irtisanomisen riskin seuraavan viiden vuoden aikana olevan suurin sitten heinäkuun 2020. Lisäksi myös palkkanäkymät heikkenivät.

”Työllisyyden kehityksen odotukset ovat heikentyneet jyrkästi viime kuukausina, mikä ei välttämättä vähennä kulutusta, jos kuluttajat eivät usko itse joutuvansa irtisanomisten tai tulonmenetysten kohteeksi,” kyselyn johtaja Joanne Hsu totesi lausunnossaan. ”Huolestuttavaa kuitenkin on, että nyt kuluttajat pelkäävät jo henkilökohtaisesti joutuvansa kärsijöiksi.”

Tuore talousdata osoitti, että maaliskuussa työpaikkoja syntyi edelleen vakaasti ja inflaatiopaineet helpottivat. Yhdysvaltain tuottajahinnat laskivat maaliskuussa eniten sitten lokakuun 2023, lähinnä energian hinnanlaskun ansiosta, kertoi työtilastoviraston perjantainen raportti. Kuluttajahintaindeksikin laski yllättäen viime kuussa. Inflaation hidastuminen on lähtökohtaisesti hyvä asia talouden aktiviteetin kannalta, mutta nykytilanteessa odotuksia matalammat luvut saattavat kertoa myös kysynnän laskusta ja sitä kautta taloussuhdanteen heikentymisestä.

Toisaalta Michiganin yliopiston kysely kuitenkin osoitti, kuinka huolestuneita amerikkalaiset ovat myös inflaatiosta. Kuluttajat odottavat hintojen nousevan vuositasolla 4,4 prosenttia seuraavan viiden tai kymmenen vuoden aikana — korkein arvio sitten vuoden 1991 ja nousua edelliskuun 4,1 prosentista. Seuraavan vuoden inflaatioksi odotetaan 6,7 prosenttia, mikä on suurin lukema vuoden 1981 jälkeen. Maaliskuussa vuoden eteenpäin ulottuva inflaatio-odotus oli 5,0 prosenttia.

Michiganin yliopiston mukaan noin kaksi kolmasosaa vastaajista mainitsi tullit oma-aloitteisesti haastatteluissa. Ennen keskiviikon uutisia, joissa kerrottiin korkeampien tullien lykkäämisestä, amerikkalaiset kuluttajat olivat entistä huolestuneempia siitä, että laaja tullipolitiikka johtaisi hintojen nousuun.

Yritykset vaikeuksissa kauppasodan vuoksi

Kotitalouksien lisäksi Trumpin tariffit iskevät yrityksiin. Erityisesti Kiinasta tavaraa hankkivat yritykset kamppailevat epävarmuuden keskellä.

Bloombegin mukaan esimerkiksi kalifornialainen ulkoiluvälinevalmistaja Tarptent pyysi kiinalaista toimittajaansa keskeyttämään tilaukset odottaen mahdollisia tullien alentamisia. Yhtiö harkitsee lisäävänsä tuotantoa Yhdysvalloissa, mutta noin kolmasosaa tuotteista ei voida valmistaa muualla kuin Kiinassa, ainakaan samalla laadulla.

”Emme tiedä enää mitä tehdä,” sanoi toimitusjohtaja Henry Shires.

Kentuckyn Hardinsburgissa työkalu- ja konepajayritys Whitworth Toolin toimitusjohtaja Mike Harlan totesi Bloombergille, että terästoimittajien hintatarjoukset ovat voimassa vain 24 tuntia ja hinnat nousevat viikoittain jopa 20 prosenttia.

Osaa asiakkaista — erityisesti autoteollisuuden alihankkijoita — tämä on jo alkanut jarruttaa.

Harlan uskoo yleisesti Yhdysvaltain teollisuuden uudelleennousuun ja tukee presidentin toimia, mutta pitää häiriöitä haitallisina.

”Se, että hän on aiheuttanut lyhyen aikavälin kaaosta, ei saa kenenkään tuntemani tukea. Toivon, että tämä kaikki on pitkällä aikavälillä maalle hyväksi – mutta sen näkee vasta myöhemmin.”

Suorien kustannusvaikutusten lisäksi yleinen epävarmuus vaikuttaa yritysten investointipäätöksiin. Useat kyselyt — mukaan lukien National Association of Manufacturersin ja alueellisten keskuspankkien tekemät — osoittavat, että investointihalukkuus on laskenut viime kuukausina, vaikka Trumpin valinta alun perin lisäsi optimismia.

Taantumariski on luonnollisesti kasvanut kauppasodan vuoksi. Jos suhdanne vielä heikkenee ja kriteerit täyttyvät, taantuman alkamisajankohdaksi julistetaan jälkikäteen todennäköisesti maalis- tai huhtikuu. NBER:in taantuman käsite perustuu dataan, mutta on silti osittain subjektiivinen (ei tekninen). Edellinen taantuma nähtiin ”koronakeväänä” 2020, jolloin se kesti vain kaksi kuukautta.