UPM investoi yli 10 miljoonaa euroa erikoispaperitehtaan modernisointiin

Kuva: Suomen Ilmakuva Oy.

UPM Tervasaari on UPM-Kymmenen omistama paperitehdas, joka sijaitsee Valkeakosken keskustassa, Pirkanmaalla. Tehdas on perustettu vuonna 1872 ja on yksi UPM:n vanhimmista tuotantolaitoksista. Tervasaaren tehdas on osa UPM Specialty Papers -liiketoimintaa ja toimii erityisesti tarrapapereiden osaamiskeskuksena.

UPM Tervasaaren tehtaanjohtaja Tomi Hytönen kertoo, että Tervasaaren tehdas on toimittanut vaativia erikoispapereita tarra-asiakkaille maailmanlaajuisesti jo yli 40 vuoden ajan. Uusi investointi vahvistaa entisestään UPM Specialty Papersin asemaa korkealaatuisten erikoispaperien globaalina markkinajohtajana.

Investointi tukee UPM Specialty Papers -liiketoiminnan pitkän aikavälin globaalia kasvustrategiaa erikoispaperisegmentissä. Tehtaan tuotteita käytetään tällä hetkellä pääasiassa tarramateriaaleissa, mutta uusi investointi mahdollistaa vahvemman kasvun myös erikoisteippiloppukäytöissä.

UPM Tervasaaren paperikoneen modernisoinnissa uusitaan paperikoneen kuivatusosa ja höyryjärjestelmä. Investoinnin arvioidaan valmistuvan vuoden 2026 loppupuolella.

UPM on viime vuosina investoinut lisäksi noin 20 miljoonaa euroa UPM Tervasaaren energiatehokkuuteen. Esimerkiksi vuonna 2023, Tervasaarelle muun muassa hankittiin sähkökattila, joka on Pirkanmaan suurin yksittäinen sähkökattila.

UPM Specialty Papers on UPM-Kymmene-konserniin kuuluva liiketoimintayksikkö, joka valmistaa ja kehittää erikoispapereita globaaleille markkinoille. Yhtiön tuotevalikoimaan kuuluvat erityisesti tarramateriaalit, pakkauspaperit, joustopakkausmateriaalit sekä toimistopaperit, joita käytetään muun muassa etiköinnissä, pakkaamisessa, kääreissä ja painatuksessa.

UPM Specialty Papers on maailmanlaajuinen markkinajohtaja tarramateriaaleissa ja yksi johtavista toimistopaperibrändeistä erityisesti Aasian ja Tyynenmeren alueella.

UPM Specialty Papersilla on laaja jakelu- ja myyntiverkosto erityisesti Aasian ja Tyynenmeren alueella, mutta tuotteita toimitetaan globaalisti.

Metsäjätti jatkaa paperikapasiteettinsa valikoitua sopeuttamista vastaamaan kannattavaa asiakaskysyntää sekä varmistamaan pitkän ajan kilpailukyvyn. Yhtiö suunnittelee Saksassa sijaitsevan Ettringenin paperitehtaan sulkemista pysyvästi.

Paperitehtaan sulkeminen vähentäisi päällystämättömien painopaperien vuosittaista tuotantokapasiteettia 270 000 tonnia heinäkuussa 2025.