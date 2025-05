Figure AI tähtää humanoidirobottien vallankumoukseen – taustalla häärii Jeff Bezos

Figure AI on yhdysvaltalainen robotiikkayritys, joka on noussut nopeasti alan johtavaksi toimijaksi kehittäessään tekoälyllä ohjattuja, ihmismäisiä robotteja.

Yrityksen perustaja ja toimitusjohtaja on sarjayrittäjä Brett Adcock, jonka aiemmat menestykset teknologia-alalla ovat tuoneet uskottavuutta myös Figure AI:n kunnianhimoiselle visiolle.

Yhtiön arvo on arvioitu noin 2,6 miljardin dollarin suuruiseksi helmikuussa 2024 järjestetyn 675 miljoonan dollarin rahoituskierroksen yhteydessä. Arvio perustuu yhtiön tuoreimpiin rahoitustietoihin ja markkina-analyysiin.

Figure AI perustettiin vuonna 2022 Sunnyvalessa, Kaliforniassa. Brett Adcockin johdolla yritys kokosi tiimin, johon kuuluu huippuosaajia muun muassa Boston Dynamicsilta, Teslalta, Applelta ja Googlelta.

Yrityksen perustamisen taustalla on halu ratkaista globaali työvoimapula, vapauttaa ihmiset raskaista ja yksitoikkoisista töistä sekä laajentaa ihmiskunnan mahdollisuuksia tekoälyn avulla.

Figure AI:n päätuotteet ovat kaksijalkaiset humanoidirobotit, jotka on suunniteltu toimimaan ihmisten rinnalla monimutkaisissa ympäristöissä – niin teollisuudessa, logistiikassa, varastoissa kuin tulevaisuudessa myös kodeissa ja jopa avaruudessa.

Yhtiön humanoidirobotit on suunniteltu muistuttamaan ihmistä sekä muodoltaan että liikkumiseltaan, koska maailma on rakennettu ihmisen mittojen mukaan: kädet mahdollistavat ovien avaamisen ja työkalujen käytön, jalat portaissa liikkumisen ja raskaiden esineiden nostamisen.

Ensimmäinen prototyyppi, Figure 01, esiteltiin vuonna 2022. Se pystyi jo tuolloin kävelemään, nostamaan esineitä ja suorittamaan yksinkertaisia tehtäviä, kuten kahvin valmistuksen.

Vuonna 2024 julkaistu Figure 02 nosti tasoa merkittävästi: siinä on kehittynyt visio-kielimalli, Nvidian RTX-pohjainen laskentateho, 16 vapausastetta käsissä, kuusi RGB-kameraa, mikrofonit ja kaiuttimet keskusteluun sekä kyky käsitellä jopa 25 kilogramman kuormia.

Figure 02 on testattu muun muassa autovalmistaja BMW:n tehtaalla, jossa se suoritti vaativia kokoonpanotehtäviä.

Vuonna 2025 Figure AI esitteli oman Helix VLA -tekoälymallinsa, joka yhdistää havainnoinnin, kielen ja motorisen kontrollin. Tämä mahdollistaa roboteille luonnollisen vuorovaikutuksen ja kyvyn oppia uusia tehtäviä nopeasti, myös kotitalousympäristöissä.

Figure AI haluaa mullistaa työelämän, ratkaista työvoimapulaa ja mahdollistaa ihmisille mielekkäämmän arjen.

Robottien on tarkoitus ottaa hoitaakseen raskaat, vaaralliset ja toistuvat tehtävät – niin teollisuudessa kuin kodeissakin, ja vapauttaa ihmiset luovempiin ja inhimillisempiin rooleihin.

Tosin tekoälyn ja robotiikan huikean nopea kehitys voi johtaa myös työttömyyden kasvuun, mitä yhtiö ei luonnollisestikaan halua esittää työntekijöiden tulevaisuuden kohtalona.

Yritys tavoittelee massatuotantoa. Vuonna 2025 avatun BotQ-tehtaan kapasiteetti on 12 000 robottia vuodessa, ja pitkän aikavälin tavoitteena on valmistaa ja ottaa käyttöön 100 000 robottia vuoteen 2029 mennessä.

Figure AI:n strategiana on ensin vallata teollisuus ja logistiikka, minkä jälkeen laajentua kuluttajamarkkinoille, esimerkiksi kotiavustajiksi ja vanhustenhoitoon.

Yksi Figure AI:n menestyksen kulmakivistä on ollut kyky houkutella merkittäviä sijoittajia.

Suurin yksittäinen henkilörahoittaja on Amazonin perustaja Jeff Bezos, joka on sijoittanut yhtiöön 100 miljoonaa dollaria oman Explore Investments -rahastonsa kautta.

Bezosin panos on ollut ratkaiseva sekä taloudellisesti että symbolisesti: hänen mukaantulonsa toi yhtiölle näkyvyyttä, uskottavuutta ja auttoi houkuttelemaan myös muita teknologiajättejä, kuten Microsoftin, Nvidian ja OpenAI:n.

Bezosin kokemus Amazonin logistiikan ja automaation kehittäjänä antaa Figure AI:lle strategista näkemystä siitä, miten robotiikka voi muuttaa teollisuutta ja palvelualoja.

”Tekoälysota ei ole enää digitaalista. Se on fyysistä”, toteaa viestipalvelu X:ssä teknologian, tekoälyn ja neuroliittymien kehitystä seuraava Fernando Cao.

