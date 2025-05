Kolme norjalaista kasvuyhtiötä: Haasteista uuteen nousuun?

Kasvuosakkeiden houkuttelevuus syntyy mahdollisuudesta nopeaan arvonnousuun. Kasvun toteutuessa odotuksia nopeammin, epävarmuuksien hälvetessä tai lupaavien uutisten myötä sijoittaja usein palkitaan kurssinousulla.

Norjalaisiin osakkeisiin sijoittaessa on tärkeä ottaa huomioon verotukselliset seikat. Norjan valtio rankaisee arvo-osuustilillä sijoittavia korkealla lähdeverolla, jolloin osinkoa maksaviin osakkeisiin sijoittaminen on verotuksellisista syitä vähemmän houkuttelevaa.

Kasvuyhtiöihin luonnollisesti liittyy useampia ja erilaisia riskejä kuin sijoittamisessa asemansa vakiinnuttaneisiin yrityksiin. Esimerkiksi niiden kilpailulliset, rahoitukselliset ja arvostukseen liittyvät riskit ovat huomattavasti korkeammat.

Norsk Titanium, Airthings ja HAV Group ovat kolme lupaavaa norjalaista kasvuyhtiötä. Niiden liiketoiminta on vahvassa kasvussa, mutta muutamat haasteet ovat painaneet niiden osakekurssit ja arvostus ovat painuneet historiallisen alas. Jos haasteet hälvenevät Riittävän pitkällä katsova sijoittaja voi päästä kasvuun mukaan houkuttelevaan hintaan.

Norsk Titaniumin, Airthingsin ja HAV Groupin kurssikehitys viimeisen vuoden aikana.

Norsk Titanium: Titaania kasvualoille

Norsk Titanium on norjalainen yritys, mutta sen liiketoiminta on lähes täysin Yhdysvalloissa.

Yhtiö valmistaa titaanista 3D-tulostusmenetelmällä komponentteja lentokone-, puolustus- ja puolijohdeteollisuudelle. Sillä on nimekäs lista yhteistyökumppaneita ja asiakkaita: muun muassa ASML, Airbus, Boeing ja Northrop Grumman.

Yhtiön kehittämän niin kutsutun rapid plasma deposition -tuotantomenetelmän (RPD) etuina ovat huomattavasti nopeampi, energiatehokkaampi ja taloudellisempi valmistus. Tällä hetkellä yhtiöllä on sarjatuotannossa 54 eri osaa, jotka tuovat 12,2 miljoonaa dollaria vuotuista liikevaihtoa.

Norsk Titaniumin kasvuväylät ovat selkeät. Se voi lisätä uusia osia sarjatuotantoon, solmia uusia asiakassopimuksia sekä laajentaa materiaalivalikoimaa. Tänä vuonna se tähtää 120 sarjavalmistettuun osaan.

Norsk Titanium tuotti vastikään pettymyksen ensimmäisen vuosineljänneksen tuloksen yhteydessä. Yhtiö kertoi, että Airbus on lykännyt sen kolmatta tuotantotilausta. Myös muut asiakkaat puolijohdeteollisuudessa ovat jarrutelleet tilauksia epävarmassa ympäristössä. Tulevaisuuden tulovirtojen siirryttyä kauemmaksi, markkinat rankaisivat osaketta rajusti.

Sijoittajapuhelussa yhtiön johto koetti valaa uskoa sijoittajiin sen pitkän aikavälin tavoitteisiin liittyen. Johto kuitenkin ilmaisi, että sen 150 miljoonan dollarin liikevaihtotavoitteeseen vuonna 2026 liittyy entistä enemmän riskejä. Viivästyksestä huolimatta Airbus tulee tekemään tilauksen tämän vuoden aikana, toimitusjohtaja Carl Johnson vannoi.

Yhtiöllä oli ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa 16 miljoonaa dollaria käteisvaroja, ja se polttaa kaksi miljoonaa dollaria kuukaudessa. Yhtiö siis kaipaa kipeästi tilauksia. Niitä odottaessa yhtiö aikoo rahoittaa toimintaa nostamalla 15 miljoonaa dollaria lainaa.

Tiukan sääntelyn vuoksi mahdollisilla uusilla kilpailijoilla kestää pitkään päästä markkinoille. Norsk Titaniumilta vei seitsemän vuotta solmia sopimus Airbusin kanssa ja useita vuosia saada hyväksyntä Yhdysvaltain puolustushallinnolta. Yhtiö on investoinut teknologiaan ja tuotantoon yli 475 miljoonaa dollaria ja sillä on yli 200 patenttia.

Airbusille Norsk Titanium on ainoa toimittaja, joka käyttää RPD-tuotantomenetelmää. Airbus asiakkuudessa yhtiö kilpaileekin tavanomaisia tuotantomenetelmiä käyttäviä sopimusvalmistajia vastaan.

Vaikka kasvutarinan epävarmuus on tilapäisesti kasvanut, se voi vihdoin nytkähtää vauhtiin. Yhtiöllä on tuotantokapasiteettia 300 miljoonan dollarin liikevaihtoon. Analyysitalo Carnegien mukaan Norsk Titaniumin mahdollisuudet ovat lupaavimmillaan. Sen määrittämä käypä hinta on 2,7-4,5 kruunua osakkeelta. Uutinen muutamasta tilauksesta voi toimia voimakkaana katalyyttinä osakekurssille.

Norsk Titaniumin, Airthingsin ja HAV Groupin P/S-kertoimen kehitys viimeisen vuoden aikana.

Airthings: Parempaa ilmanlaatua

Airthings myy ilmanlaadun mittaamiseen tarkoitettuja laitteita ja sovellusta pääasiassa kotitalouksille. Yhtiön tuotteet varoittavat esimerkiksi hälyttävän korkeista radon-pitoisuuksista huoneilmassa. Airthings on hyötynyt kasvavasta tietoisuudesta sisäilman laadun vaikutuksista terveydelle.

Viime vuonna Airthingsin liikevaihto oli 38,5 miljoonaa dollaria ja se toimitti 320 000 laitetta kuluttajille. Noin 80 prosenttia yhtiön liikevaihdosta tulee kuluttajasegmentistä. Vuoden 2024 aikana kuluttajaliiketoiminta kasvoi 22 prosenttia.

Hiljattain yhtiö ilmoitti harkitsevansa B2B-liiketoiminnan myymistä pääomistajalleen. Vuonna 2024 segmentti toi noin 6-7 miljoonaa dollaria liikevaihtoa. Suunnitelman taustalla on rahoituksen varmistaminen kasvua varten. Kaupan toteutuessa, mikä lienee todennäköistä, Airthings menettäisi merkittävän määrän toistuvaa ja kannattavaa kuukausilaskutteista liikevaihtoa. Airthings on myös onnistunut vapauttamaan pääomaa ylisuuresta varastosta.

Airthingsin haasteena on amerikkalaiskuluttajien varovaisuus ja ostovoiman heikentyminen. Lisäksi kauppatullit voivat rasittaa yhtiön kannattavuutta tai sen tuotteiden kysyntää.

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä Airthings solmi sopimuksen amerikkalaisen vähittäiskauppias Targetin kanssa. Target ottaa Airthingsin tuotteen myyntiin toisen vuosineljänneksen aikana. Sopimus kasvattaa yhtiön tuotteita myyvien myyntipisteiden lukumäärää kolmanneksella.

Analyysitalo Analyst Groupin mukaan sisäilman laadun mittauslaitteiden markkina kasvaa seitsemän prosenttia vuodessa sääntelyn, tietoisuuden ja tuotteiden kehityksen vauhdittamana. Maaliskuun peruskenaariossa Analyst Group arvioi Airthingsin tavoitehinnaksi kolme kruunua.

Airthings raportoi osavuosituloksen toukokuun lopussa.

HAV Group: Laivateollisuuden moniosaaja

HAV Group on pieni norjalaisyhtiö, joka tekee ehkä liikaakin eri asioita. Se suunnittelee laivoja sekä toimittaa laivoihin vedenkäsittely-, energia- ja vetyenergiajärjestelmiä. Pienen yhtiön, joka tekee projektiliiketoimintaa, taloudelliset luvut vaihtelevat voimakkaasti vuosineljänneksittäin.

HAV Groupista tekee mielenkiintoisen sen tilauskanta ja tase. Yhtiön tilauskanta on 1,2 miljardia Norjan kruunua, kaksi kertaa suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Edellisvuoden viimeisellä neljänneksellä se allekirjoitti yli 200 miljoonan kruunun edestä uusia tilauksia.

Yhtiön markkina-arvo on 250 miljoonaa Norjan kruunua. Sillä on saman verran käteistä eikä juuri lainkaan velkaa. Käteisen selittää asiakkaiden etumaksut. Ensimmäistä kertaa yhtiön historiassa käteiskassa ylittää yhtiön markkina-arvon. Lisäksi sen saatavat ovat yli 50 prosenttia, lähes 50 miljoonaa kruunua, suuremmat kuin ostovelat.

HAV Groupin liikevaihto oli neljännellä vuosineljänneksellä ennätyssuuri. Samalla sen käyttökate ja tulos olivat ensimmäistä kertaa yli vuoteen positiivinen. Yhtiö itse uskoo saavuttavansa merkittävän liikevaihdon kasvun tämän vuoden aikana.

HAV Group julkaisee ensimmäisen vuosineljänneksen tuloksen toukokuun lopussa.

