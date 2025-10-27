Tekova takoo tulosta rakentamisen heikosta suhdanteesta huolimatta

Tekova on mukana rakentamassa Mäntsälään datakeskusta, joka on yhtiön historian suurin urakka, arvoltaan lähes 30 miljoonaa euroa. Kuva: Tekova

Rakennusalalla voi myös pärjätä heikommassakin suhdanteessa. Tekova tulee olemaan tänä vuonna yksi pörssin nopeimmista kasvajista. Samaan aikaan yhtiön osake on tämän vuoden tuloksella yksi pörssin halvimmista. Projektiliiketoiminta toimitilarakentamisen markkinoilla on erittäin syklistä ja kannattavuus voi heilahdella hyvinkin paljon vuodesta toiseen. Sen on myös yhtiön tuloshistoria osoittanut.



Tekova on erikoistunut liike-, toimisto-, logistiikka-, tuotanto-, datakeskus- ja urheilutilojen rakentamiseen. Yhtiö on löytänyt itselleen hyvän nichen Suomen rakennusmarkkinoilta. Yhtiö vahvasta kannattavuudesta voi päätellä, että se tekee selvästi jotain toisin kuin muut. Toimitusjohtaja Jaakko Heikkilän mukaan yhtiö keskittyy teknisesti yksinkertaisiin ja nelinurkkaisiin, hallimaisiin rakennuksiin, jotka tehdään samoilla valikoiduilla konsepteilla sekä prosessoidulla toimintamallilla.



Yhtiö keskittyy ydinosaamiseensa eikä rönsyile



Tekova on toteuttanut historiansa aikana yli 120 hanketta eri puolilla Suomea. Yhtiö on tuttu mm. Puuilojen, Julien ja Rustien rakentajana. Hankkeiden keskimääräinen läpimenoaika on noin 8–10 kuukautta. Yhtiö tekee näkyvästi yhteistyötä myös toisen pienen pörssiyhtiön LapWallin kanssa, jonka kattoelementtejä on käytetty paljon Tekovan hankkeissa.



Yhtiö tekee vain avaimet käteen -periaatteella hankkeita suunnitellen ne itse. Asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä – yhtiön NPS oli täysi 100 vuonna 2024. Yhtiö on keskittynyt projektinjohtoon ja itse rakentaminen tapahtuu alihankkijoiden toimesta. On mahdollista, että yhtiö on hyötynyt tänä vuonna rakentamisen matalasuhdanteesta alihankkijoiden alhaisen hinnoittelun ja hyvän saatavuuden muodossa.



Yhtiö ei osallistu tarjouskilpailuihin tai rakennusteknisesti vaativiin hankkeisiin, jotka eivät ole yhtiön ydinosaamisaluetta. Yhtiö keskittyy siihen, missä se on hyvä, eikä lähde rönsyilemään. Yksi heikosti mennyt projekti voi pahimmillaan pilata jopa kymmenen hyvän projektin tuloksen. Yhtiö on kasvattanut hieman viime vuosina keskimääräistä projektikokoaan. Tavoitteena on edelleen kasvattaa sitä.

Tekova on tullut tunnetuksi voimakkaasti Suomessa kasvaneen Puuilon liikekiinteistöjen rakentajana. Kuvassa Hollolaan nouseva uusi Puuilo, joka valmistuu vuoden 2026 alkupuolella. Kuva: Tekova

Nykymuodossa yhtiön toimintamalli perustuu neuvottelu-urakoihin. Yhtiön strategisena tavoitteena on kuitenkin oman hankekehityksen vahvistaminen. Syyskuussa Tekova tiedotti, että se aloittaa vielä tänä vuonna kaksi omakehitteistä hanketta, joiden yhteenlaskettu arvo on 19,4 miljoonaa euroa.



Omakehitteiseen liiketoimintaan siirtyminen nostaa yhtiön riskitasoa, mutta mahdollistaa myös kovemmat katteet. Heikkilän mukaan euromääräinen kate voidaan jopa tuplata. Omaan taseeseen tehtävissä hankkeissa yhtiö pääsee hyötymään rakennusten rakentamisen aikaisesta arvonnoususta.



Jo kolme positiivista tulosvaroitusta koskien tätä vuotta



Tekova keskittyy tällä hetkellä enemmän kannattavuuteen kuin kasvuun. Yhtiö näkee itsensä maksimissaan 100–150 miljoonan euron liikevaihtoa tekevänä rakentajana. Yhtiö tavoittelee vuosittain kasvavaa liikevoittoa. Pystyykö yhtiö, jolla on jo korkea liikevoittotaso, edelleen parantamaan kannattavuuttaan?



Tekova on loistanut pörssissä tänä vuonna. Se on antanut jo kolme positiivista tulosvaroitusta koskien kuluvan vuoden tulosta. Projektit ovat edenneet suunniteltua nopeammin, kasvaneet kooltaan ja kustannukset ovat pysyneet hallinnassa.



Yhtiöllä on menossa historiansa suurin hanke, datakeskus Mäntsälässä, johon yhtiö tekee laajennusosaa. Yhtiön urakkaan kuuluvat maanrakennustyöt, perustukset, runko, vaippa ja väliseinät. Hankkeen odotettua nopeampi eteneminen ja projektin kasvaminen suuremmaksi olivat yhtiön positiivisen tulosvaroituksen taustalla syyskuussa. Hankkeen kokonaisarvo yhtiölle lisä- ja muutostöineen tulee olemaan liki 30 miljoonaa eli jopa 30 prosenttia yhtiön vuotuisesta liikevaihdosta.

Tekova on erityisen vahva tekijä liikuntahallien rakentamisessa. Kuvassa Keravan Keinukallioon vuonna 2026 valmistuva uusi monitoimihalli, jonka sopimuksen arvo yhtiölle oli 16 miljoonaa euroa. Kuva: Tekova

Hiljainen rakentamisen markkina ei ole hidastanut yhtiötä



Tekova ei odota markkinoiden elpyvän merkittävästi loppuvuonna. Sijoittajamarkkinassa arvioidaan olevan kysyntää erityisesti logistiikkarakennuksille. Yhtiö näkee kokonaisuudessaan markkinatilanteen edelleen haasteellisena.



RT laski syksyisessä suhdannekatsauksessaan rakentamisen ennusteita tämän ja ensi vuoden osalta. RT odottaa nyt kasvun jäävän alle yhteen prosenttiin tänä vuonna ja kiihtyvän 3,5 prosentin tuntumaan ensi vuonna.

Rakentamisen volyymit Suomessa ovat heikoimmalla tasollaan sitten 1990-luvun laman. Kuva: RT

Kiinteistömarkkinoiden hiljaiselo ja kotimaisen pääoman puute jarruttavat toimitilarakentamista. Puhtaan siirtymän investoinnit ovat EK:n tiedustelujen mukaan etenemässä tänä vuonna odotettua nopeammin. Suurimpina hankkeina erottuvat datakeskukset ja vetyhankkeet. Erityisesti datakeskushankkeiden kasvu on musiikkia Tekovan korville.



Toimitilarakentaminen on kannatellut viime vuosina rakentamisen markkinaa. Rakli ennakoi omassa suhdanne-ennusteessaan syyskuussa, että toimitilarakentaminen kasvaa tänä vuonna noin kuusi prosenttia. Matalampi korkotaso, parempi suhdannetilanne ja yritysten investointien kasvu tukevat toimitilarakentamisen elpymistä.

Loistava tulos korteissa tälle vuodelle



Tekova tuli teknisellä listautumisella Helsingin pörssin First North -markkinapaikalle viime vuoden lopussa. Yhtiötä seuraakin vain yksi osakeanalyytikko. Inderes odottaa tämän vuoden liikevaihdon kasvavan 57,6 prosenttia noin 103 miljoonaan euroon. Tekovan oma ohjeistus on 92,5–112,5 miljoonaa euroa. Oikaistua liikevoittoa Inderes odottaa yhtiön saavuttavan 10,4 miljoonaa euroa, kun Tekovan oma arvio on 8,5–11,5 miljoonaa euroa. Kasvu tulee olemaan tänä vuonna siis erittäin kannattavaa.



Onko nykyinen tulostaso kestävä syklisellä toimitilarakentamisen markkinalla, on varmasti monen sijoittajan mielessä. Vuonna 2022 nähtiin tästä karu esimerkki, kun yhtiön oikaistu liikevoittomarginaali mureni vain 1,0 prosenttiin rakennuskustannusten nousun takia.



Inderes odottaa yhtiön liikevoiton kääntyvän ensi vuonna hienoiseen laskuun, mutta pysyvän toimialaan nähden erinomaisella tasolla. Inderesin ennuste liikevoittomarginaaliksi vuodelle 2026 on 9,7 prosenttia.

Analyysiyhtiö Inderes odottaa Tekovan liikevaihdon kasvavan 57,6 prosenttia tänä vuonna, mutta kasvun hyytyvän vain 1,0 prosenttiin ensi vuonna. Lähde: Inderes

Yhtiöllä on tällä hetkellä korkea tilauskanta, noin 78 miljoonaa euroa. Tilauskanta kasvoi Q2:lla 47 prosenttia. Yhtiön tase on pulskassa kunnossa, sillä omavaraisuusaste oli toisen vuosineljänneksen lopussa 43 prosenttia. Rahavaroja on 19,6 miljoonaa euroa, ja maksuvalmius on hyvä. Konsernin rahoitusasema on vakaalla pohjalla, yhtiön ollessa tällä hetkellä nettovelaton.



Vaikka taloudellinen asema on vahva, yhtiö ei haaveile tällä hetkellä ulkomaille laajentumisesta, sillä Suomen markkinoilta löytyy vielä kasvuvaraa.



Lähes koko henkilöstö omistaa yhtiön osakkeita

Tekovan toiminnasta huokuu yrittäjämäinen toimintakulttuuri. Koko johto ja lähes kaikki yrityksen 69 työntekijää omistavat yhtiön osakkeita. Tämä on erittäin harvinainen tilanne pörssiyhtiössä. Selkeästi suurin omistaja on 37,09 prosentin osuudella Kaselli Oy, joka on Markus Myllymäen ja Tomi Koivukosken määräysvallassa oleva yhtiö. Toimitusjohtaja Jaakko Heikkilä on toiseksi suurin osakkeenomistaja 8,34 prosentin osuudella.



Rahastot ja eläkeyhtiöt puuttuvat ainakin vielä yhtiön omistajalistalta. Ulkomaisia omistajia yhtiöllä ei käytännössä ole, koska markkina-arvo on vielä niin pieni. Hallintarekisteröidyt osakkeet edustavat alle kahden prosentin osuutta.



Tekovan osake on noussut tänä vuonna 76 prosenttia. Yhtiön osakkeenomistajien lukumäärä on kasvanut viime vuoden lopun 181:stä 1 870:ään syyskuun loppuun mennessä. Tämä on todennäköisesti ollut pörssin tämän vuoden kovin nousu osakkeenomistajien lukumäärässä prosentuaalisesti.

Tekovan osake on tuottanut tänä vuonna parhaiten Helsingin pörssin rakennusalan osakkeista. Kuva: Koyfin

Voiko hyvää saada halvalla?



Tekovan osake on tämän vuoden tuloksella yksi pörssin halvimmista. Sijoittajat selvästi odottavat, että tämän vuoden tulos tulee olemaan poikkeuksellisen hyvä ja jatkossa ei ole odotettavissa vastaavanlaista kehitystä.



Yhtiön EV/Liikevaihto-kerroin on rakennusyhtiölle tyypillisen tapaan alhainen: 0,5x. Oikaistu EV/EBIT on erittäin vahvan taseen ja tuloksen myötä tämän vuoden ennusteilla vain 4,5x. Ensi vuodellekin kerroin on vain 4,4x. Yhtiön PEG-luku on tälle vuodelle kovan osakekohtaisen tuloskasvun myötä vain 0,13.

Analyysiyhtiö Inderes odottaa Tekovan saavuttavan tänä vuonna yli 10 miljoonan euron oikaistun liikevoiton ja yli 10 prosentin oikaistun liikevoittomarginaalin. Lähde: Inderes

Projektiyhtiön tuloksentekokykyä ei kuitenkaan tulisi arvioida pelkästään yhden vuoden perusteella, varsinkaan kun kyseessä on poikkeuksellinen huippuvuosi syklisellä toimialalla. Tekovan keskimääräinen EBIT-marginaali kuuden vuoden (2019–2024) syklissä on ollut 6,6 prosenttia.



Jos tämän vuoden arvostus lasketaan tällä marginaalilla, EV/EBIT-kerroin nousee 6,8x:ään. Kertoimessa on huomioitava, että kasvu hidastuu merkittävästi ensi vuonna, eikä rakennusalan yhtiöstä voi maksaa kovin korkeita arvostuksia. Joka tapauksessa yhtiön hinnoittelu ei vaikuta haastavalta tulosnäkökulmasta.



Myös yhtiön pääoman tuotto on korkealla tasolla, mikä nostaa myös P/B-tunnuslukua, joka on tälle vuodelle 4,3x. Vahvan kannattavuuden ja taseen myötä yhtiö voi olla ensi kevään osinkoyllättäjä. Yhtiön liiketoimintamalli ei myöskään vaadi merkittäviä investointeja, joten rahaa voidaan jakaa ulos yhtiöstä. Viime keväänä yhtiö maksoi 0,04 euron osingon. Inderes odottaa yhtiön tuplaavan osingon 0,04 eurosta 0,08 euroon ensi vuonna. Osinkotuoton arvioidaan olevan 5,3 prosenttia, joka on pörssin keskimääräistä tasoa korkeampi luku.



Pörssistä saa vain ani harvoin hyvää halvalla. Lähinnä tilannetta nähdään vain pörssiromahdusten tai yksittäisten hinnoitteluvirheiden myötä. Mikäli Tekova jatkaa hyvää tuloksentekoa, myös yhtiön arvostus korjaantuu todennäköisesti normaalimmaksi.

Arvostus (Inderes) 2025E 2026E EV/Liikevaihto 0,5x 0,4x EV/EBIT (oik.) 4,5x 4,4x P/E (oik.) 8,1x 8,5x P/B 4,3x 3,4x Osinkotuotto % 5,3 % 5,6 %

Kirjoittaja omistaa Tekovan osakkeita.