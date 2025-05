Makrosta mikroon: Euroopan kannattavat pienyhtiöt

Salkunrakentajan analyytikko Henri Huovinen nostaa makrokatsauksessaan esiin eurooppalaisten pienyhtiöiden potentiaalin vallitsevassa taloustilanteessa.

Kauppatullien rasittaessa suuria vientiyhtiöitä pienyhtiöiden haavoittuvuus on alhaisempi sekä korkotason lasku hyödyttää pienempiä yrityksiä enemmän. Lisäksi pienyhtiöiden tuotot ovat jääneet viimeaikoina huomattavasti suuryhtiöistä jälkeen.

Huovinen nostaa esiin kannattavat pienyhtiöt, jotka ovat tuottaneet 8-10 prosenttia vuosina 2015-2024.

Millaisia yhtiöitä kannattavien eurooppalaisten pienyhtiöiden sijoitusuniversumista löytyy? Määritetään ensin kriteerit. Useimmiten pienyhtiön pienuuden rajana on enintään kahden miljardin euron tai dollarin markkina-arvo.

Mitataan kannattavuutta liikevoittoprosentilla sekä oman pääoman tuotolla, ja asetetaan molempien alarajaksi kymmenen prosenttia. Jotta sijoittaja varmistaisi sijoitukselleen kohtuullisen tulostuoton, asetetaan P/E-luvun ylärajaksi 25, joka vastaa neljän prosentin tulostuottoa.

Rajataan joukosta vielä pois rahoitus-, kiinteistö-, energia- ja yhdyskuntapalveluyhtiöt, koska niiden tunnuslukujen tulkinta on hienovaraisempaa. Kriteereinä käytetään viimeisen 12 kuukauden toteutuneita lukuja Koyfin-tietopalvelusta.

Alla esitettyjen taulukoiden tarkoituksena on toimia osakepoiminnan inspiraationa.

Helsingin pörssistä yllä mainitut kriteerit läpäisee kaksitoista yhtiötä. Liikevoittoprosentilla mitattuna joukon kannattavin yhtiö on kuluttajien päätelaitteiden virustorjuntaan keskittynyt F-Secure. Toiseksi kannattavin on Alma Media. Molempia yhdistävät digitaalisen maailman mahdollistama pääomakeveys ja palveluiden monistettavuus.

Maha-suolikanavan diagnostiikkatuotteisiin keskittynyt Biohit on julkaissut lupaavia kaupallisia uutisia alkuvuoden aikana. Sopimusvalmistaja Incap puolestaan vaikuttaa tekevän tuloskäännettä. Kansainvälistä kasvua hakeva ämpärivalmistaja Orthex julkaisee osavuosituloksen 15.5.

Halpakauppaketju Puuilo jatkoi viime vuonna kannattavaa kasvua. Se jakaa osingon ja julkaisee ensimmäisen vuosineljänneksen tuloksen kesäkuun alussa.

Kotimaisen oluen ystäviä ilahduttaa, että listalta löytyvät sekä tuore pörssitulokas Nokian Panimo että iisalmelainen Olvi. Listan viimeinen, Relais Group, on jatkanut vakuuttavaa kasvua yritysostoilla. Sen viimeisin yritysosto vie yhtiön Keski-Euroopan markkinoille.

Muista Pohjoismaista kriteerit läpäisee noin viisikymmentä yhtiötä. Pohjoismaista tusinan kannattavimman yhtiön joukkoon nousee useampi lääkeyhtiö kuten Saniona, Bavarian Nordic ja Vistin Pharma.

Ruotsalainen Sleep Cycle on maailman suosituin unenseurantasovellus, jonka käyttäjämäärien viimeaikainen hidas kasvu sai osakekurssin tippumaan ensimmäisen vuosineljänneksen tuloksen yhteydessä.

Ruotsalainen Scandinavian Enviro Systems ja norjalainen Cambi kehittävät uusia teknologioita kiertotalouteen. Parken Sport & Entertainment puolestaan omistaa jalkapalloseura FC Copenhagenin sekä sen kotistadionin.

Pohjoismaisen listan lopusta löytyvät yhtiöt ovat kasvavia ja suhteellisen vakiintuneita.

RVRC Holding tunnetaan paremmin Revolution Race vaatebrändistä. Yhtiö myy kohtuuhintaisia ulkoiluvaatteita pelkästään verkossa. Revolution Race listautui Tukholman pörssiin vuonna 2021 ja on sittemmin kaksinkertaistanut liikevaihtonsa. Menneen kasvun ja kannattavuuden valossa osakkeen arvostus vaikuttaa kohtuulliselta.

Novotek puolestaan on pieni ruotsalainen konsulttitoimisto, joka jälleenmyy suurten amerikkalaisten yritysten automaatioratkaisuja teollisuusyhtiöille. Novotekilla on vakuuttava historia kannattavasta kasvusta, ja se voi hyötyä teollisen tuotannon siirtymisestä takaisin idästä länteen.

Kärjen alapuolelle jää monia suomalaisille tuttuja yrityksiä, kuten kuntosaleja pyörittävä norjalainen SATS, hotelliketju Scandic, silmälasikauppias Synsam, karkeista tuttu Cloetta ja keskustojen rautakauppias Clas Ohlson. Sikareiden ja nikotiinipussien ystävälle tarkastelun arvoinen on tanskalainen sarjaostaja Scandinavian Tobacco Group.

Pohjoismaisen tusinan ulkopuolelle on rajattu neljä norjalaista laivanvarustamoa, MPC Container Ships, Höegh Autoliners, Klaveness Combination Carriers ja Odjefell. Laivanvarustamoiden tulokset ovat tyypillisesti hyvin syklisiä.

Euroopan osakemarkkinoiden tuottokehitys on ollut vakuuttavaa erityisesti suurten yhtiöiden kohdalla. Esimerkiksi Saksan DAX-indeksi on tuottanut 25,7 prosenttia vuodessa, mutta maan pienyhtiöindeksin, SDAX:in, tuotto on jäänyt jälkeen ollen 11,8 prosenttia. –Henri Huovinen, Salkunrakentaja