Kesla on totisen paikan edessä

Metsäkoneita valmistava Kesla käynnistää liiketoimintansa ja taloudellisen tilanteensa tervehdyttämisen ja rakenteellisen arviointiprosessin.

Keslan toimintaympäristö on pysynyt poikkeuksellisen epävarmana jo yli kaksi vuotta, mikä on heijastunut yhtiön liikevaihtoon, kannattavuuteen, saatuihin tilauksiin ja tuotantolaitosten käyttöasteeseen.

Kuluvan vuoden kolmas neljännes oli yhtiölle selvästi heikko: liikevaihto supistui hieman ja kannattavuus painui selvästi syvemmälle tappiolle, kun alhainen kesäkauden kysyntä näkyi suoraan tuotantolaitosten vajaakäyttönä.

Heinä–syyskuun liikevaihto oli 7,3 miljoonaa euroa, mikä on noin 2,5 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin, ja liiketulos heikkeni -1,35 miljoonaan euroon, kun vertailukaudella vastaava luku oli -0,71 miljoonaa euroa.​

Matala liikevaihto ja kysynnän heikkous heijastuivat myös tilauskertymään ja tilauskantaan, kun kolmannella vuosineljänneksellä saadut tilaukset jäivät 5,8 miljoonaan euroon. Vuotta aiemmin ne olivat 9,1 miljoonaa euroa. Tilauskanta neljänneksen lopussa laski 7,9 miljoonaan euroon aiemmasta 12,6 miljoonasta eurosta.

Luonnollisesti vaikeudet näkyvät Teslan kurssinoteerauksessa. Vuoden 2022 alussa Keslan osake noteerattiin yli kuuden euron hintaan. Nyt osake on valahtanut lähelle 2,5 euroa. Vajaassa neljässä vuodessa osakkeen arvo on laskenut lähes 60 prosenttia.

​Mistä Keslan ongelmat johtuvat?

Keslan vaikeudet kumpuavat ennen kaikkea heikosta markkinaympäristöstä ja sen venymisestä paljon pidemmäksi kuin yhtiö tai asiakkaat odottivat. Yhtiö kuvaa toimintaympäristöään poikkeuksellisen epävarmaksi jo yli kahden vuoden ajalta, mikä on painanut metsä- ja nosturikaluston kysyntää kautta linjan: metsäteollisuuden investointihalukkuus on vaimea, asiakkaiden rahoituksen saatavuus ja hinta ovat heikentyneet, ja taloudellinen sekä geopoliittinen epävarmuus on siirtänyt hankintoja eteenpäin.

Asiakkaiden hankintojen siirtyminen näkyy suoraan Keslan tilauskertymässä ja tilauskannassa, jotka eivät yllä tasolle, jolla Keslan nykyinen kapasiteetti voitaisiin käyttää tehokkaasti, minkä seurauksena kiinteät kulut syövät marginaalit nopeasti.

Yhtiö ei kärsi vain kappalemääräisestä kysynnän puutteesta, vaan myös siitä, että harvat kaupat tehdään sellaisissa segmenteissä, joista ei synny riittävää katetta kiinteiden kustannusten kattamiseen.

Kuten Kesla kommentoi lokakuun lopussa julkaistussa liiketoimintakatsauksessaan, yhtiö odottaa markkinatilanteen jatkuvan edelleen vaikeana. Kesla ei voi olla varma kysynnän elpymisen ajankohdasta.

Siispä yhtiö on arvioinut, että sen on jatkossa toteutettava yhä laajempia tehostamis- ja kustannussäästötoimia sekä mahdollisia liiketoiminnan rakenteellisia muutoksia.

Keslan hallitus on hyväksynyt yhtiön johdon valmisteleman tervehdyttämissuunnitelman ja päättänyt käynnistää Keslan liiketoiminnan ja taloudellisen tilanteen tervehdyttämisen ja rakenteellisen arviointiprosessin.

Laajamittaisen prosessin tavoitteena on varmistaa Keslan liiketoiminnan jatkuvuus, kannattavuus, taloudellinen liikkumavara sekä pitkän aikavälin kilpailukyky.

Edessä laaja-alaiset tervehdyttämistoimet

Kyse on laajasta rakenneuudistuksesta. Tervehdyttäminen ja rakenteellinen arviointiprosessi kattaa koko konsernin.

Siihen sisältyy Keslan rahoitusaseman arviointi, kustannusrakenteen kehittäminen aiempaa tehokkaammaksi ja tuottavuuden parantaminen läpi organisaation, Keslan tuotantoprosessien strateginen arviointi ja mahdolliset uudelleenjärjestelyt tuotantorakenteen optimoimiseksi sekä Keslan tuoteryhmien strateginen arviointi.

”Suunnitelluilla toimilla varmistamme, että Keslan liiketoiminnan jatkuvuus sekä pitkän aikavälin kilpailukyky ja tulevaisuus on turvattu, ja että minimoimme markkinatilanteen aiheuttamat negatiiviset vaikutukset henkilöstöömme ja muihin sidosryhmiimme”, toteaa Keslan toimitusjohtaja Pasi Nieminen.

Niemisen mukaan suunnitelluilla toimilla ei ole välittömiä vaikutuksia Keslan henkilöstöön meneillään olevien sopeutustoimien lisäksi.

”Suunnitelluilla toimilla varmistamme, että pystymme pitämään tämän lupauksen ja että meillä on terve, vakaaseen rahoituspohjaan perustuva liiketoiminta”, Nieminen kertoo.

Kesla käynnistää tervehdyttämisen ja rakenteellisen arviointiprosessin välittömästi, ja se etenee hallituksen ohjauksessa.