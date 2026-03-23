Nokian tekoälyralli tyssäsi – neljä analyytikkoa laski suositustaan

Nokian osake on painunut Helsingin pörssissä kolmena peräkkäisenä kaupankäyntipäivänä. Keskiviikkona 18. maaliskuuta kurssi laski 1,77 prosenttia, torstaina pudotus kiihtyi 3,16 prosenttiin ja perjantaina osake sulkeutui 2,59 prosentin laskuun.

Taustalla lienee poikkeuksellisen tiivis analyytikkojen suositusten pudotusaalto. Neljä pankkiiriliiketoimintaa laski suositustaan kolmen viikon kuluessa.

Ensimmäisenä liikkui Danske Bank, joka pudotti suosituksensa ostosta pidä-tasolle 24. helmikuuta ja asetti tavoitehinnaksi 6,50 euroa. DNB Carnegie seurasi maaliskuun 10. päivänä samanlaisella liikkeellä ja identtisellä tavoitteella. Kolme päivää myöhemmin Arete Researchin analyytikko Richard Kramer laski oman suosituksensa ostosta neutraaliin vedoten rajalliseen nousupotentiaaliin kurssinousun jälkeen.

Suomalaisista tutkimustaloista Inderes meni pisimmälle. Se pudotti suosituksensa vähennä-tasolta myyntiin 18. maaliskuuta, joskin nosti samalla tavoitehinnan 5,20 euroon.

Inderesin analyytikko Atte Riikolan mukaan ydin on siinä, että Nokian tuloskertoimet ovat kiristyneet nopeasti kurssinousun myötä. Vuosien 2026–2027 oikaistut P/E-kertoimet ovat Inderesin ennusteilla 23x ja 20x, vastaavat EV/EBIT-kertoimet 17x ja 14x. Nämä ovat Nokialle korkeita lukuja viime vuosien keskimääräiseen tasoon verrattuna.

Riikolan mukaan markkina hinnoittelee jo tavoitteita parempaa kehitystä. Tekoälyhuuma on ottanut uusia kierroksia Nokian viime vuoden viimeisen vuosineljänneksen tuloksen jälkeen, kun hyperskaalaajien investointisuunnitelmat datakeskuksiin jatkavat paisumistaan.

Samalla verrokkien arvostukset ovat venyneet entisestään. Inderes mainitsee erikseen Nokian verrokin Cienan, jonka vuoden 2026 EV/EBIT-kerroin on 47x.

Nykyarvostuksella Nokian sijoittaja kantaa Inderesin mukaan riskiä sekä tuloskasvuodotusten toteutumisesta että korkeiden kertoimien kestävyydestä.

Suositusmuutokset käänsivät konsensuksen varovaisempaan suuntaan. MarketBeatin mukaan Nokialla on nyt kahdeksan ostosuositusta, viisi pidä-suositusta ja yksi myyntisuositus. Analyytikkojen keskimääräinen tavoitehinta on 7,0 dollaria.

Nvidia-kumppanuus ruokki kurssinousua

Miksi arvostus oli venynyt? Nokian osake on noussut puolessa vuodessa yli 70 prosenttia. Kurssirallia ovat ruokkineet odotukset tekoälyinfrastruktuurin kasvusta ja erityisesti yhtiön syvenevä kumppanuus Nvidian kanssa.

Nokia esitteli Barcelonan Mobile World Congress -messuilla maaliskuun alussa joukon konkreettisia edistysaskelia tekoälypohjaisissa radioverkkoratkaisuissa. Yhtiö on kehittänyt Nvidian kanssa niin sanottua AI-RAN-teknologiaa, jossa tukiaseman laskentateho jaetaan perinteisen radioverkon ja tekoälysovellusten välillä samalla GPU-alustalla.

Nvidia sijoitti viime lokakuussa miljardi dollaria Nokiaan ja otti kolmen prosentin omistusosuuden yhtiöstä.

Messuilla Nokia ja T-Mobile demonstroivat samanaikaista tekoäly- ja radiolaskentaa T-Mobilen Seattlen innovaatiokeskuksessa. Mukana oli myös testejä japanilaisen SoftBankin ja indonesialaisen Indosat Ooredoo Hutchisonin kanssa. Toimitusjohtaja Justin Hotard kuvaili tekoälyä verkkoinfrastruktuurin uudeksi työkuormaksi, joka vaatii arkkitehtuurimuutoksen jokaiselle tasolle.

Tekoälykertomuksella on siis konkreettista pohjaa. Kuitenkin analyytikkojen mielestä markkina hinnoittelee jo ehkä liiankin ruusuisia tulevaisuuden näkymiä.

Morgan Stanley uhmasi vastavirtaan

Vastaliikkeitäkin on. Morgan Stanley nosti 12. maaliskuuta Nokian tavoitehintaa 8,50 euroon, mikä on alan korkein. Pankki perusteli näkemystään juuri tekoäly- ja pilvikysynnällä. Ajankohta osui päivään, jolloin muut pankit olivat jo siirtyneet varovaisemmalle linjalle.

Myönteisen ja kielteisen näkemyksen välinen kuilu kertoo siitä, kuinka vaikeasti hahmotettavassa murroskohdassa Nokia on. Tekoälyvetoiset radioverkot ovat strategisesti uskottava suunta, mutta tulovirtojen ajoitus on epävarma.

Tietyt liiketoiminnalliset haasteet eivät ole kadonneet minnekään. Eräs merkittävä yhdysvaltalainen operaattori on jo poistanut noin puolet Nokian vanhoista radiolaitteista osana laajempaa toimittajavaihtoa, mikä rasittaa yhtiön Mobile Networks -divisioonaa.

Tulosohjeistus jäi odotuksista

Nokian tammikuussa antama vuoden 2026 tulosohjeistus ei myöskään helpottanut tilannetta. Yhtiö arvioi vertailukelpoisen liikevoiton asettuvan kahden ja 2,5 miljardin euron välille. Konsensusodotukset olivat korkeammalla, ja Nokia varoitti ensimmäisen neljänneksen jäävän tavanomaista heikommaksi.

Lisäksi Nokia siirtyy vuoden 2026 ensimmäisestä neljänneksestä lähtien uuteen toiminta- ja raportointirakenteeseen. Muutos tuo lähiaikoina ylimääräistä epävarmuutta, kun sijoittajat kalibroivat segmenttikohtaisia odotuksiaan uudelleen.

Tilanne tiivistyy yhdeksi kysymykseksi. Analyytikkojen tavoitehintojen keskiarvo on 7,0 dollaria, ja osake hinnoittellaan nyt vain hieman sen alle. Pian julkaistava ensimmäisen neljänneksen tulosraportti ratkaisee, riittääkö tekoälystrategian tuoma kasvu perustelemaan kurssin nykyisen tason vai onko markkina lukenut lupauksia nopeammin kuin Nokia kykenee ne lunastamaan.