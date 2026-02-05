Yhdysvaltojen teollisuus siirtymässä kasvuvaiheeseen

Dark Mode Light Mode
USA:ssa teollisuuden ISM-indeksi nousi vihdoin kasvurajan yli.
5.2.2026
Hannu AngervuoKirjoittajaHannu Angervuo
Kuva: Depositphotos.

Yhdysvaltojen teollisuuden ostopäälliköt kääntyivät tammikuussa ennustamaan teollisuuden kasvua, sillä teollisuuden ISM-indeksi nousi 52,6 pisteeseen, kun markkinoiden odotus tammikuun lukemasta oli 48,5 pistettä.

Tammikuun lukema oli korkein mitattu arvo sitten vuoden 2022 elokuun.

Teollisuuden ostopäällikköindeksi on ollut alle 50 pisteen jo lähes kolmen ja puolen vuoden ajan. USA:n palveluindeksi on jo pitkään kirjannut kasvulukemia eli kasvua osoittavia arvoja.

Teollisuuden ostopäällikköindeksikyselyn vahvoja lukuja saatiin muun muassa uusista tilauksista, mitkä nousivat tammikuussa 57,1 pisteeseen joulukuun 47,4 pisteestä. Tuotanto mittasi tammikuussa lukeman 55,9 pistettä, kun joulukuussa lukema oli 50,7 pistettä.

Työllisyys oli tammikuussa lukemassa 48,1 pistettä, kun joulukuun lukema oli vain 44,8 pistettä.

Tammikuussa hintakomponentti kirjasi lukeman 59,0 pistettä, kun joulukuussa se oli 58,5 pistettä. Uudet vientitilaukset olivat tammikuussa lukemassa 50,2 pistettä, kun joulukuun lukema oli 46,9 pistettä.

Tammikuun ostopäällikköindeksi luo kuvan kasvuun kääntyneestä Yhdysvaltojen teollisuudesta, mitä on pitkään odotettu. Yhdysvaltojen teollisuus on siirtynyt käymään kaikilla sylintereillä yli kolmen vuoden laskun jälkeen.

5.2.2026
Hannu AngervuoKirjoittajaHannu Angervuo
