Tutut ”perusautot” ovat edelleen suomalaisten vaihtoautosuosikkeja

Suomen suurin autojen markkinapaikka Nettiauto kertoo tiedotteessaan, että sen kautta myytiin viime vuonna 570 000 henkilöautoa ja 53 000 pakettiautoa. Myytyjen autojen määrä kasvoi Nettiautossa vuonna 2025 yhteensä 6,2 prosenttia edeltävään vuoteen verrattuna.
Vaihtoautokaupassa erityisesti edullisempien autojen kauppaa tehtiin ahkerasti. Alle 10 000 euron hintaisten autojen myynti kasvoi vuoteen 2024 verrattuna 19 prosenttia. Alempien hintaluokkien autot ovat usein myynnissä yksityisellä myyjällä, ja yksityishenkilöiden keskinäisiä autokauppoja tehtiinkin 29 prosenttia enemmän kuin aiempana vuonna.
Vuonna 2025 myydyin automalli Nettiauton kautta oli odotetusti Volkswagen Golf, joka on ollut ykkössijalla useita vuosia peräkkäin. Myös muut kärkisijojen mallit ovat vakiinnuttaneet paikkansa.
Myydyimmät vaihtoautot 2025
- Volkswagen Golf
- Skoda Octavia
- Mercedes-Benz C
- Toyota Corolla
- Mercedes-Benz E
- Volkswagen Passat
- Audi A4
- Ford Focus
- Toyota Yaris
- Volkswagen Transporter
“Suomalaiset suosivat vuodesta toiseen samoja luotettaviksi miellettyjä perusautoja”, kommentoi Nettiauton liiketoimintapäällikkö Erno Kalalahti.
Valtaosa Nettiautossa ilmoitetuista autoista on polttomoottoriautoja. Vuonna 2025 noin joka kymmenes myyty auto oli täyssähköinen. Nettiauton kautta myytiin vuonna 2025 yhteensä yli 57 000 täyssähköautoa, joista leijonanosa oli autoliikkeiden myymiä. Myyntimäärä kasvoi 40 prosenttia vuoteen 2024 verrattuna.
“Nyt on saavutettu käännekohta ja sähköautoista on tullut valtavirtaa”, Kalalahti sanoo. Hänen mukaansa hybridien voittokulku näyttää hiipuneen täyssähköautojen tieltä.
Suomen sähköautomarkkinoilla on kuitenkin tapahtunut muutos, kun pitkään myydyimpänä sähköautona viihtynyt Tesla Model 3 väistyi vuonna 2025.
Nettiauton myydyimmät sähköautot 2025
- Polestar 2
- Volkswagen ID.4
- Tesla Model 3
- Skoda Enyaq
- Tesla Model Y
- Audi Q4 e-tron
- Audi e-tron
- Volkswagen ID.3
- Volvo XC40
- Kia EV6