Sähköautojen hinnat kääntyneet laskuun – mistä se johtuu?

Verohallinnon tuoreiden tilastojen mukaan uusien henkilöautojen keskihinnan kasvu on selvästi hidastunut muutaman vuoden takaisesta. Uusien henkilöautojen keskihinta vuonna 2025 oli noin 49 400 euroa.
Verohallinnon tilastojen mukaan ensirekisteröityjen sähköautojen keskihinta laski edellisvuodesta noin kaksi prosenttia noin 56 000 euroon ja lataushybridien keskihinta laski 1,9 prosenttia noin 62 000 euroon.
Sen sijaan ensirekisteröityjen dieselautojen keskihinta nousi seitsemän prosenttia 91 100 euroon.
”Uusien autojen keskihinnan nousun tasaantuminen antaa positiivista virettä vuoden 2026 automarkkinaan. Vuonna 2025 uusien henkilöautojen keskihinta nousi edelliseen vuoteen verrattuna yhden prosentin. Erityisesti sähköautojen keskihinnan madaltuminen yhdistettynä henkilöautojen romutuspalkkioon ja tuloveroalennuksiin antavat suotuisan lähdön vuoden 2026 autokaupalle”, toteaa Autoalan Keskusliiton toimitusjohtaja Tero Lausala.
Lausalan mukaan hyvää pohjan autokaupan kehitykselle tuo myös korkojen maltillinen taso.
Sähköautojen ja lataushybridien keskihintojen lasku johtuu pääasiassa akkuteknologian merkittävästä kehityksestä ja Kiinalaisten valmistajien aggressiivisesta markkinoille tulosta.
Kiinalaiset akkuvalmistajat CATL ja BYD ovat puolittaneet akkujen valmistuskustannukset vuoden 2024 aikana. Koska akut muodostavat sähköauton kalleimman komponentin, tämä heijastuu suoraan lopputuotteen hintaan. CATL:n uudet natriumioniakkuratkaisut lupaavat puolet nykyisiä kustannuksia alhaisempia hintoja.
BYD aloitti toimitukset Suomeen vuoden 2025 aluessa, ja kiinalaiset sähköautot ovat tyypillisesti 20 prosenttia halvempia kuin EU-alueella valmistetut autot. Kiinassa on valtava ylituotantokapasiteetti, mikä luo voimakasta painetta hinnanlaskuun.
Perinteisten valmistajien hintojen laskeminen, erityisesti Teslan strategia reagoida kilpailuun hinnanalennuksilla, pakottaa koko markkinan seuraamaan perässä.
Samalla eurooppalaisten valmistajien panos edullisiin sähköautomalleihin, kuten Citroën ë-C3 ja Renault 5 E-Tech, lisää tarjontaa alle 30 000 euron segmentissä.
EU:n kiristyvä päästöraja-asetus pakottaa valmistajia tekemään sähköautoista hinnoittelultaan houkuttelevampia välttyäkseen sakkoilta. Tuotantovolyymin kasvu ja komponenttien saatavuuden paraneminen tuovat mukanaan mittakaavaetuja, jotka edelleen alentavat yksikkökustannuksia.
Lataushybridien kohdalla hintalaskuun vaikuttaa osaltaan myös verotuksen muutokset ja niiden ennakkovaikutus. Vaikka verokannuste vähäpäästöisille hybridiautoille poistui vuoden 2026 alusta, tämä on saattanut vaikuttaa maahantuojien ja valmistajien hinnoittelustrategioihin jo edellisvuoden aikana.
Kokonaisuudessaan uusien henkilöautojen keskihinnan yhden prosentin kasvua Suomessa selittää puolestaan dieselautojen keskihinnan seitsemän prosentin nousu, avaa Autotuojat ja -teollisuus ry:n toimitusjohtaja Tero Kallio.
”Dieselautojen keskihintaa nostivat tilastossa mukana olevat matkailuautot, joiden hinta on muita henkilöautoja merkittävästi korkeampi. Ilman dieselautojen vaikutusta uusien henkilöautojen keskihinta olisi laskenut 47 500 euroon”, Kallio toteaa.