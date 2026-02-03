Fortum tuotti tulospettymyksen

Hyvästä sähkön hinnasta huolimatta Fortum ei onnistunut lunastamaan kasvuodotuksia.

Fortumin toimitusjohtaja Markus Rauramo. Kuva: Fortum Oyj, kuvaaja: Tomi Parkkonen.

Energiayhtiö Fortum julkisti tiistaina tuloksen viime vuoden viimeiseltä vuosineljännekseltä.

Yhtiön liikevaihto oli 1,4 miljardia euroa kuten vertailukaudellakin. Vertailukelpoinen liikevoitto kuitenkin laski viime vuoden 257 miljoonasta eurosta 251 miljoonaan euroon.

Generation-segmentin tulos laski 245 miljoonaan euroon viime vuoden 265 miljoonasta eurosta, mikä johtui pääasiassa alhaisemmista sähkön suojaushinnoista.

Consumer Solutions -segmentin tulos kasvoi 26 miljoonaan euroon viime vuoden 16 miljoonasta eurosta, mikä on sen kaikkien aikojen paras neljännen neljänneksen tulos. Kasvu johtui pääasiassa sähkön myyntikatteiden paranemisesta Pohjoismaissa sekä katteiden paranemisesta Puolan yritysasiakkaille suunnatussa kaasuliiketoiminnassa.

Analyytikoiden konsensusodotus Fortumin vertailukelpoiselle liikevoitolle oli 281 miljoonaa euroa, joten yhtiö jäi kauas odotuksista.

Osake oli vajaan kuuden prosentin laskussa tiistaina noin kello 14.05.

Fortumin toimitusjohtaja Markus Rauramo kertoo, että viime vuotta määrittivät vahva optimointimarginaali ja hyvä toteutunut sähkön hinta alhaisista tuotantomääristä huolimatta.

Rauramo uskoo sähkön kysynnän kasvuun.

”Olemme varmoja, että sähkön kysyntä Pohjoismaissa kasvaa datakeskusten, teollisuuden dekarbonisaation ja sähköistämisen myötä sekä laajemman energiasiirtymän seurauksena. Fortumilla on ainutlaatuinen asema Pohjoismaissa, ja olemme valmiina johtamaan tätä kehitystä”, hän toteaa.

Rauramon mukaan neljännellä neljänneksellä pohjoismaiset spot-hinnat olivat korkeammat kuin edellisvuonna, mikä johtui alhaisemmista vesivarannoista ja pienemmistä tuulennopeuksista.

”Pohjoismainen sähkönkysyntä pysyi ennallaan vuoteen 2024 verrattuna. Tämä perustui pääasiassa muuhun kuin teolliseen kulutukseen, kun taas sähkön vienti Pohjoismaista väheni hieman.”

Fortumin Generation-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto laski neljännellä neljänneksellä pääasiassa alhaisempien suojaushintojen seurauksena. Toisaalta vesivoiman tuotantomäärien kasvu tasoitti tätä vaikutusta.

Yhtiön Consumer Solutions -segmentti kirjasi tähän mennessä vahvimman neljännen neljänneksen ja koko vuoden vertailukelpoisen liikevoittonsa. Rauramon mukaan sen kehitystä vauhdittivat kaasun ja sähkön myyntikatteiden kasvu ja kustannussäästöt vuonna 2024 päätökseen saaduista brändifuusioista.

Fortum odottaa vertailukelpoisen liikevoiton paranevan 330 miljoonalla eurolla vuoteen 2030 mennessä.

”Tämä parannus perustuu omiin toimiimme, esimerkiksi laitosten käytettävyysasteen parantamiseen, toiminnan tehostamiseen ja orgaaniseen kasvuun”, Rauramo kertoo.

Lähitulevaisuudessa Fortumin toimintaympäristöön vaikuttavat edelleen voimakkaat geopoliittiset jännitteet, jotka aiheuttavat epävarmuutta ja epävakautta ja voivat aiheuttaa haasteita suurille teollisuusinvestoinneille Pohjoismaissa.

”Asiakaskysyntä eri teollisuudenaloilla on kuitenkin edelleen vahvaa, mikä mielestämme heijastaa sähkön kysynnän kasvua pitkällä aikavälillä”, Rauramo uskoo.

Fortumin hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa maksetaan 0,74 euroa osakkeelta eli noin 90 prosenttia vertailukelpoisesta osakekohtaisesta tuloksesta Fortumin osinkopolitiikan mukaisesti.

Osinko siten laskee aiemmasta 0,82 eurosta.

Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 14. huhtikuuta.