148 pörssiyhtiötä omistaa nyt bitcoineja – Strategyn osuus ylivoimainen

Bitcoinin yritysomistus jatkaa laajenemistaan maailman pörssimarkkinoilla. Tämä käy ilmi digitaalisten varojen tutkimusmedian TechGagedin uudesta analyysistä, joka perustuu julkisesti saatavilla olevaan yritysten kassavaratietoon.
Tiedot on koottu CoinGeckon Bitcoin Treasury -seurantatyökalusta ja ristiintarkastettu yhtiöiden omien ilmoitusten ja julkisesti raportoitujen omistustietojen avulla silloin, kun niitä on ollut saatavilla. Omistusten arvioitu dollariarvo on laskettu käyttämällä bitcoinin viitehintaa 71 018 dollaria
Yritysten bitcoin-omistukset voivat muuttua ajan myötä, kun yhtiöt ostavat tai myyvät bitcoineja tai päivittävät taloudellisia tiedonantojaan. Esitetyt luvut kuvaavat siten tilannekuvaa julkisesti saatavilla olevasta datasta julkaisuhetkellä.
Aineisto asettaa järjestykseen pörssiyhtiöt, jotka pitävät bitcoineja osana kassavarojaan, suurimmasta omistajasta pienimpään.
Raportin mukaan 148 pörssilistattua yhtiötä pitää nyt bitcoineja taseessaan. Yhteensä nämä yhtiöt hallitsevat yli 1,16 miljoonaa bitcoinia, joiden arvo viimeaikaisilla markkinahinnoilla on lähes 83 miljardia dollaria.
Nykyisellä tasolla aineistoon sisältyvät yritysomistukset kattavat noin 5,5 prosenttia bitcoinin enimmäistarjonnasta, joka on 21 miljoonaa yksikköä. Luku kuvastaa pörssiyhtiöiden kasvavaa roolia digitaalisten varojen ekosysteemissä.
Bitcoinin yritysomistus on yhä vahvasti keskittynyttä
Vaikka bitcoinia kassanhallintastrategiansa osana käyttävien yhtiöiden määrä kasvaa, analyysi osoittaa, että yritysomistus on edelleen vahvasti keskittynyttä.
Strategy omistaa yksin lähes 740 000 bitcoinia, mikä vastaa noin 63,6 prosenttia kaikista 148 pörssiyhtiön hallussa olevista bitcoineista. Yhtiön omistukset ylittävät aineistossa seurattujen muiden 147 pörssiyhtiön yhteenlasketut bitcoin-varannot.
”Bitcoinia omistavien yhtiöiden kasvava määrä osoittaa, että omaisuuserää pidetään yhä enenevässä määrin strategisena kassareservinä”, sanoi TechGagedin tutkimusanalyytikko Rokas Baltrusaitis.
”Samalla data kuitenkin paljastaa, kuinka keskittynyttä yritysomistus on – Strategy vastaa yksinään valtaosasta julkisesti raportoiduista yritysten bitcoin-omistuksista.”
Strategyn asema juontuu monivuotisesta hankintastrategiasta, jonka yhtiön hallituksen puheenjohtaja Michael Saylor käynnisti vuonna 2020. Strategia on muuttanut yhtiön yhdeksi maailman suurimmista institutionaalisista bitcoin-omistajista.
Strategyn omistukset ovat kasvaneet niin suuriksi, että yhtiö hallitsee nyt lähes neljää prosenttia koko bitcoinin tarjonnasta. Se tekee Strategystä yhden vaikutusvaltaisimmista institutionaalisista toimijoista digitaalisten varojen markkinoilla.
Strategyn jälkeen merkittäviä bitcoin-varantoja ovat kerryttäneet muun muassa MARA Holdings, XXI, Metaplanet, Bitcoin Standard Treasury Company, Bullish, Galaxy Digital, Riot Platforms, Coinbase Global ja Hut 8 Mining.
Aineisto osoittaa voimakasta keskittymistä suurimpien omistajien joukkoon. Kymmenen suurinta yhtiötä omistaa 991 080 bitcoinia, mikä vastaa 85,3 prosenttia kaikista pörssiyhtiöiden hallussa olevista bitcoineista. Kaksikymmentä suurinta yhtiötä hallitsee lähes 93 prosenttia yritysten BTC-omistuksista.
Mediaaniyhtiö omistaa noin 291 bitcoinia, mikä havainnollistaa suurten ja pienten yritysomistusten välistä kuilua.
Nämä yhtiöt jakautuvat pääpiirteissään kolmeen ryhmään: bitcoin-louhintayhtiöihin, kryptoalan rahoitusyhtiöihin sekä yrityksiin, jotka ovat tietoisesti ottaneet bitcoinin osaksi pitkäjänteistä taseenhallintastrategiaansa.
Bitcoin-kassavarannot leviävät pörssimarkkinoilla
Vaikka suurimmat yhtiöt hallitsevat kokonaisomistuksia, aineisto tuo esiin myös kasvavan joukon pienempiä pörssiyhtiöitä, jotka kokeilevat bitcoin-allokaatioita osana laajempaa kassavarojen hajauttamisstrategiaa.
Yritysten bitcoin-kassavarantojen yleistyminen tapahtuu samanaikaisesti rahoitusinfrastruktuurin laajempien muutosten kanssa. TechGaged on aiemmin raportoinut, että pankit valmistautuvat hiljaisesti uuteen kryptovaluuttojen sääntelykehysten aaltoon odottaessaan digitaalisten varojen kietoutuvan yhä tiiviimmin perinteisiin rahoitusjärjestelmiin.
Yritysomistuksen kasvu etenee myös jatkuvan makrotaloudellisen epävarmuuden keskellä. TechGagedin tuoreimmassa viikkokoonnoksessa todettiin, että bitcoin on viime aikoina elpynyt kasvavista geopoliittisista jännitteistä huolimatta. Tämä on vahvistanut joidenkin sijoittajien näkemystä omaisuuserästä niukkana digitaalisena varallisuutena, joka kestää markkinoiden heilahteluja.
Kokonaisuutena 148 pörssiyhtiön bitcoin-omistukset muodostavat merkittävän virstanpylvään omaisuuserän institutionaalisessa kehityksessä.
Samaan aikaan yritysomistusten keskittyminen pienelle joukolle yhtiöitä viittaa siihen, että yritysten bitcoin-omistuksen kehitys saattaa olla vielä varhaisessa vaiheessa.