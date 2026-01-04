Keskisuomalainen poistaa konsernin yhtiörajojaan

Mediakonserni Keskisuomalainen kertoo tiedotteessaan, että se tiivistää yhtiörakennettaan ja yhdistää koko uutismedialiiketoimintansa yhteen yhtiöön. Uusi uutismediayhtiö Keskisuomalainen Media Oy kokoaa yhteen noin 75 uutismediaa ja lähes 1 000 media-alan ammattilaista.

Keskisuomalainen-konserni julkaisee kokonaisuudessaan noin 100 mediaa ja työllistää lähes 5 000 työntekijää.

Mediakonsernin uutismedialiiketoiminnan ja sitä tukevien toimintojen yhdistämisen tavoitteena on kehittää uutismedioiden digitaalisia palveluja, lukijoiden asiakaskokemusta sekä mainostaja-asiakkaiden kaupallisia ratkaisuja. Keskittäminen mahdollistaa muun muassa uutismedioiden joustavampien tuote- ja tilausyhdistelmien rakentamisen sekä selkeämmät ja vaikuttavammat kokonaisuudet yritysasiakkaille.

Asiakkaiden nykyiset tilaukset ja palvelut jatkuvat ennallaan Keskisuomalainen Media Oy:n aloittaessa toimintansa.

Tehostamista ja uutismedialiiketoiminnan tiivistämistä yhteen yhtiöön

Keskisuomalainen Media Oy:n toimitusjohtaja ja Mediakonserni Keskisuomalaisen konsernijohtaja Vesa-Pekka Kangaskorven mukaan uusi yksi uutismediayhtiö palvelee jatkossa yleisöjä ja mainostaja-asiakkaita entistäkin vahvemmin.

”Olemme johdonmukaisesti tehostaneet konsernimme toimintaa ja uutismedialiiketoiminnan tiivistäminen yhteen yhtiöön on osa strategiaamme. Yksi uutismediayhtiö mahdollistaa meille entistä tehokkaampia työnkulkuja ja toimintoja. Yhtiörajojen poistuessa kykenemme myös tarjoamaan asiakkaillemme monipuolisempia tuotteita ja palveluita”, Kangaskorpi kertoo.

Keskisuomalainen Media Oy:öön yhdistyvät aiemmin Mediakonserni Keskisuomalaisen uutismedialiiketoiminnan alueyhtiöinä tunnetut Etelä-Suomen Media Oy, Savo-Karjalan Media Oy ja Päijänne Media Oy sekä graafisten tuotantopalvelujen yhtiö Mediasepät Oy ja uutismedioiden valtakunnallisista sisällöistä ja kehityksestä vastaava Väli-Suomen Media Oy.

Keskisuomalainen Media Oy:öön sijoittuvat myös Mediakonserni Keskisuomalaisen uutismedialiiketoimintaa tukevat toiminnot, kuten markkinoinnin palvelukanava Meks, kuluttajamyynti ja -markkinointi, digikehitys ja jakeluryhmä.

Kasvua lukuisilla yritysostoilla

Keskisuomalainen on Helsingin pörssiin listattu suomalainen alue- ja paikallismediayhtiö, jonka juuret ulottuvat vuoteen 1871 ja Keski-Suomi-lehden perustamiseen.

Yhtiö on kasvanut voimakkaasti yritysostojen kautta ja omistaa nykyään suuren osan Suomen maakunta-, paikallis- ja kaupunkilehdistä sekä useita radiokanavia ja suorajakeluyhtiön, mikä tekee siitä yhden maan merkittävimmistä uutis- ja ilmoitusmedioiden jakelijoista.​

Konserniin kuuluvat muun muassa maakuntalehdet Keskisuomalainen, Etelä-Suomen Sanomat, Savon Sanomat, Karjalainen, Länsi-Savo, Etelä-Saimaa ja useat kaupunkilehdet, kuten Helsingin Uutiset, Vantaan Sanomat ja Tamperelainen.

Viime vuosina yhtiö on keskittänyt toimintaansa kolmeen alueelliseen kokonaisuuteen ja jatkanut konsolidointia ostamalla muun muassa Kaakon Viestinnän, Hämeen Sanomat -konsernin sekä PunaMusta Median medialiiketoimintaa, mikä on vahvistanut sen asemaa sekä Itä- että Etelä-Suomessa.

Vuoden ensimmäinen puolikas sujui mallikkaasti

Konsernin liikevaihto kasvoi vuoden 2025 ensimmäisellä vuosipuoliskolla 6,5 prosenttia vertailukaudesta. Liikevaihdon kasvuun vaikuttivat erityisesti suorajakeluyhtiö Suomen Suoramainonta Oy:n liikevaihdon kasvu sekä ostettujen uusien liiketoimintojen vaikutus koko katsantokauden ajalta.

Toimitusjohtaja Vesa-Pekka Kangaskorven mukaan yleinen markkinatilanne säilyi haastavana, mutta konserni onnistu mediamyynnissä erityisesti keväällä käytyjen kuntavaalien ansiosta.

Operatiivinen vertailukelpoinen käyttökate lähes kaksinkertaistui edellisen vuoden ensimmäiseen vuosipuoliskoon verrattuna, ollen 2025 ensimmäisellä vuosipuoliskolla 14,3 miljoonaa euroa.

Liikevoitto nousi 8,1 miljoonaan euroon, ja kasvua edellisen vuoden operatiiviseen liikevoittoon oli lähes 347 prosenttia. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla konsernin tilausmyynti kasvoi 2,7 prosenttia ja mediamyynti 4,0 prosentti. Suurin kasvu 39 prosenttia oli Suomen Suoramainonta Oy:n suorajakelupalveluissa.

”Tulosparannukseen vaikuttivat keskeisesti myös konsernissa tehdyt rakennejärjestelyt sekä muut tehostamistoimet. Kulumme putosivat katsantokaudella noin kahdeksan miljoonaa euroa edelliseen vastaavaan kauteen verrattuna”, Kangaskorpi kertoi.

Keskisuomalainen Media uskoo tilikauden 2025 liikevaihdon kasvavan edellisen vuoden tasosta ja operatiivisen vertailukelpoisen liikevoiton paranevan merkittävästi vuoden 2024 tasosta.