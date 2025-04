Sanoman tulos oli odotettua parempi – osake jatkaa nousua

Yhtiön osake jatkoi tuloksen myötä nousuaan. Samana päivänä järjestettiin myös Sanoman yhtiökokous, joka hyväksyi 0,39 euron osinkoehdotuksen.

Aikoinaan sanomalehdestä ja kustannusyhtiöstä alkunsa saanut Sanoma on jalostunut vuosien saatossa oppimisen ja median yhtiöksi. Tänä päivänä yhtiön liiketoiminta koostuu Suomessa toimivasta monikanavaisesta mediatalo Sanoma Mediasta, sekä kansainvälisesti toimivasta oppimisen liiketoiminnan yhtiöstä Sanoma Learningista.

Kuten aikaisemmassa analyysissa kirjoitimme, on Sanoman strategian keskiössä panostaa perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen oppimisratkaisuja kehittävään Learningiin. Saat jopa 20 ilmaista osaketta! Avaa ja rahoita tilisi Freedom24-välittäjällä ja saat jopa 20 ilmaista osaketta, joiden arvo on jopa 800 dollaria kukin. Lue lisää artikkelistamme Jokaiseen sijoitukseen liittyy riskejä.

Vuonna 2024 oppimisliiketoiminnan osuus oli 57 prosenttia konsernin liikevaihdosta, mutta Sanoma on listannut tavoitteekseen tämän osuuden kasvattamisen 75 prosenttiin vuosikymmenen loppuun mennessä.

Vaikka oppimisliiketoiminta on medialiiketoimintaa defensiivisempää suhdannevaihteluille, altistuu Sanoma Learningin kautta vahvalle kausiluonteiselle vaihtelulle. Historiassa Sanoma onkin tehnyt valtaosan tuloksestaan tilikauden toisen ja kolmannen neljänneksen aikana, kun Learningin sesonki on käynnissä.

Vastaavasti tilikauden ensimmäinen ja viimeinen kvartaali ovat olleet liikevaihdoltaan pienempiä ja usein tappiollisia.

Sanoman liikevaihdon ja operatiivisen liiketuloksen kehitys kvartaaleittain vuosina 2023-2024. Kuvaajista on hyvin nähtävissä kausiluonteinen vaihtelu, jolle Sanoman liiketoiminta altistuu. Kuva: Sanoma Tilinpäätöstiedote 2024

Sanoman tammi-maaliskuun tulos

Vuoden 2025 ensimmäisellä neljänneksellä Sanoman liikevaihto oli 221 miljoonaa euroa, kun ennuste oli 218 miljoonaa euroa. Operatiivinen liikevoitto oli -18,8 miljoonaa euroa, ennusteen ollessa -26,8 miljoonaa euroa.

Konsernin liikevaihto pysyi vertailukauden tasolla. Liikevaihto kasvoi Learningissa Hollannin ja Puolan markkina-alueiden vauhdittamana. Media Finlandin liikevaihto sen sijaan laski pääosin pienemmän mainosmyynnin takia.

Konsernin operatiivinen liikevoitto ilman hankintamenojen poistoja oli kausiluonteisesti tappiollinen, mutta se parani vertailukauden -23,7 miljoonasta eurosta -18,8 miljoonaan.

Tulosparannus oli myös Learningin vetämää. Oppimisliiketoiminnan tuloskehitystä tukivat liikevaihdon kasvu sekä Solar-tehostamisohjelman myötä parantunut kustannustehokkuus. Media Finlandissa tulos oli vakaa.

Sanoman vapaa rahavirta parani vuosineljänneksen aikana pääasiassa tehokkaamman käyttöpääoman ja Learningin korkeamman operatiivisen tuloksen ansiosta. Katsauskauden päätteeksi Sanoman nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen oli 2,4 (2024: 2,9), mikä on konsernin pitkän aikavälin tavoitetasolla (alle 3,0).

Sanoman avainluvut vuoden ensimmäiseltä neljännekseltä. Kuva: Sanoma osavuosikatsaus.

Näkymät pysyvät ennallaan

Yhdysvaltojen tullien ei odoteta vaikuttavan Sanoman liiketoimintaan tai tulokseen lyhyellä aikavälillä.

Konserni kuitenkin odottaa Suomen mainosmarkkinan pehmeyden jatkuvan tulevina kuukausina, erityisesti verrattuna vuoden 2024 toiseen vuosineljännekseen. Talouden epävarmuuden seurauksena Sanoman liiketoiminnan ajoittuminen vuosineljännesten kesken saattaa poiketa edellisvuodesta, mutta tämä ei vaikuta konsernin näkymiin vuodelle 2025.

Sanoma ohjeistaa edelleen sen raportoidun liikevaihdon olevan 1,28-1,33 miljardia euroa ja operatiivisen liikevoiton ilman hankintamenojen poistoja olevan 170-190 miljoonaan euroa. Vuonna 2024 Sanoman liikevaihto oli 1,34 miljardia euroa ja operatiivinen liikevoitto oli 180 miljoonaa.

Kuluvan vuoden näkymät perustuvat oletuksiin, että oppimateriaalien kysyntä tulee olemaan suhteellisen vakaata Sanoman päämarkkinoilla ja Suomen mainosmarkkina tulee olemaan suhteellisen vakaa.

Yhtiökokous järjestettiin samana päivänä

Sanoman varsinainen yhtiökokous järjestettiin Helsingissä samana päivänä, kun yhtiö julkaisi tammi-maaliskuun osavuosikatsauksensa. Yhtiökokous muun muassa hyväksyi tilikauden 2024 tilinpäätöksen ja päätti yhtiön osingonjaosta.

Yhtiökokouksessa pitämässä katsauksessaan Sanoman toimitusjohtaja Rob Kolkman valotti muun muassa tekoälyn hyödyntämistä yhtiön liiketoiminta-alueilla. Katsauksen tallenne sekä siihen liittyvät materiaalit löytyvät Sanoman IR-sivuilta tästä.

Sanoma Oyj: varsinainen yhtiökokous hyväksyi hallituksen esittämän osinkoehdotuksen ja päätti sen mukaisesti jakaa tilikaudelta 2024 osakkeenomistajilleen 0,39 euroa osinkoa per osake. Osinko maksetaan kolmessa samansuuruisessa erässä.

Osingon ensimmäinen 0,13 euron erä irtoaa tänään 30.4.2025. Osinko maksetaan alustavasti 9.5.2025. Loput erät maksetaan syyskuussa ja marraskuussa.

Vuodelta 2023 Sanoma jakoi osinkoa 0,37 euroa osakkeelta.

Sijoittajan näkökulma

Sanoman suoritus oli vuoden ensimmäisellä neljänneksellä hyvä, vaikka kausiluonteisesti ensimmäinen kvartaali oli jälleen tappiollinen.

Erityisen positiivista oli konsernin suuremman liiketoiminnan, oppimisliiketoiminnan kehitys kvartaalilla. Learningin oppimateriaalimyynti kasvoi Hollannissa johtuen osittain tilausten aikaistumisesta ja digitaalisten oppimisalustojen myynti kasvoi Puolassa kuluttajakysynnän vetämänä.

Myös Sanoman loppuvuodesta 2023 julkistama Solar- kehittämis- ja tehostamisohjelma alkoi kantaa hedelmää, kun ohjelman myötä parantuneen kustannustehokkuuden raportoitiin tukeneen Learningin tuloskehitystä kasvaneen liikevaihdon rinnalla.

Medialiiketoiminnan osalta kvartaali oli puolestaan pehmeän mainosmyynnin värittämä. Myynti kyllä kasvoi digitaalisen mainonnan osalta, mutta se ei riittänyt paikkaamaan painetun, radio- ja TV-mainonnan laskua. Media Finlandin liikevaihto laski 6 prosenttia vertailukaudesta.

Vaikka laskenut mainosmyynti heikensi myös medialiiketoiminnan kannattavuutta, kasvoi Media Finlandin operatiivinen liikevoitto ilman hankintamenojen poistoja niin ikään 6 prosenttia vertailukaudesta. Kannattavuusparannusta tukivat kasvanut tilausmyynti sekä laskeneiden volyymien seurauksena alentuneet paperi-, paino- ja jakelukustannukset.

Analyytikoiden ennusteet ylittänyt tulos otettiin markkinoilla vastaan positiivisesti. Sanoman osake lähti kaupankäynnin startattua maltilliseen nousuun.

Sanoman 12 kuukauden osakekurssi

Sanoman osakekurssi viimeisen 12 kuukauden ajalta. Kuva: Koyfin.

Sanoma vaikuttaisi olevan nyt haastavasta markkinatilanteesta huolimatta hyvin asemoitunut. Vaikka yhtiö arvioi pehmeän mainosmyynnin jatkuvan ja markkinan epävarmuuden sekoittavan hieman Sanoman liiketoiminnan ajoittumista, on yhtiö luottavainen, että se saavuttaa ohjeistuksensa.

Samaan aikaan Sanoma on onnistunut pienentämään nettovelkaansa ja tehostamaan Solar-ohjelman avulla oppimisliiketoimintaansa, jonka osuutta konsernin liiketoiminnasta Sanoma pyrkii kasvattamaan 75 prosenttiin.

Sanoman tulosjulkistustilaisuudessa yhtiön johto kertoi, että Solar-ohjelman vaikutuksia odotetaan nähtävän enenevässä määrin myös seuraavilla kvartaaleilla, aina vuoteen 2026 ja operatiivisen liikevoittomarginaalin 23 prosentin tavoitetasoon saakka.

Ennen osavuosikatsauksen julkaisua analyytikoiden konsensusennusteet odottivat, että Sanoma yltää vuonna 2025 liikevaihdon osalta ohjeistuksensa ylälaitaan, mutta operatiivisen tuloksen ilman hankintamenojen poistoja jää 183,2 miljoonaan euroon.

Ensimmäisen kvartaalin tulos ylitti kuitenkin odotukset ja antoi viitteitä varsinkin Learningin tulosrakenteen paranemisesta. Osavuosikatsauksen myötä analyytikot saattavatkin hivuttaa hieman vuoden tulosennusteitaan ylöspäin.

Vuodelle 2026 odotetaan tulosparannusta

Tulosjulkistustilaisuudessa Sanoman johto mainitsi, kuinka oppimisliiketoiminnan osalta yhtiö odottaa markkinatilanteen paranevan selvästi vuonna 2026.

Myös analyytikot ovat povanneet Sanomalle mukavaa tuloskasvua ensi vuonna. Vuoden osakekohtaisen tuloksen odotetaan olevan noin 0,79 euroa.

Ensivuoden EPS-ennusteella ja maanantain 28.4. päätöskurssilla osakkeen P/E-luvuksi saadaan 12,0. Kuluvan vuoden ennusteella laskettu P/E on keskiverto 16,7, mutta kuten sanottu, voi kuluvan vuoden tulosennusteessa olla hieman nostovaraa ensimmäisen neljänneksen jälkeen.

Riskinä Sanoman osakkeelle on lyhyellä aikavälillä taloustilanteen nopea heikentyminen, joka voisi rokottaa edelleen mainosmyyntiä. Varsinkin toiseen vuosineljännekseen kohdistuu nyt painetta, sillä mainosmarkkinoiden piristymisen on arvioitu ajoittuvan tänä vuonna valtaosin toiselle vuosipuoliskolle, ja vertailukohtana on viime vuoden onnistunut toinen kvartaali.

Vuoden toisen ja kolmannen neljänneksen kehitystä kuitenkin tukee defensiivisen Learning -segmentin sesonki.

IR-ikkuna on SalkunRakentajan ja Sijoittaja.fi:n yrityskumppaneiden kanava taustoittaville ja analyyttisille artikkeleille sekä muulle mielenkiintoiselle sijoittajatiedolle. Artikkeli on osa kaupallista yhteistyötä yhtiön kanssa. Artikkeli ei sisällä sijoitussuosituksia.