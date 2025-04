Trumpin tullit iskevät voimalla Kiinan teollisuuteen

Kiinan teollisuussektori koki yli vuoden jyrkimmän supistumisensa huhtikuussa, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin laajat, 145 prosentin tullit kiinalaisille tuontituotteille alkoivat vaikuttaa maailman toiseksi suurimpaan talouteen.

Virallinen ostopäällikköindeksi (PMI) laski 49,0 pisteeseen maaliskuun 12 kuukauden huipusta, joka oli 50,5 pistettä. Kyseessä on indeksin ensimmäinen supistuminen tammikuun jälkeen ja alinta lukemaa sitten joulukuun 2023.

Indeksin arvo alle 50 viittaa teollisuustoiminnan supistumiseen. Saat jopa 20 ilmaista osaketta! Avaa ja rahoita tilisi Freedom24-välittäjällä ja saat jopa 20 ilmaista osaketta, joiden arvo on jopa 800 dollaria kukin. Lue lisää artikkelistamme Jokaiseen sijoitukseen liittyy riskejä.

Äkillinen käänne tapahtui vain viikkoja sen jälkeen, kun Trumpin niin sanottu ”vapautuksen päivän” tullipaketti astui voimaan ja päätti lyhyen toipumisjakson Kiinan tehtaissa. Kiinalaiset valmistajat olivat kiirehtineet toimittamaan tuotteita ennen tullien voimaantuloa maaliskuussa, mikä tilapäisesti kasvatti vientilukuja.

🇨🇳 China's manufacturing #PMI declined from 50.5 to 49, in contractionary territory and below consensus of 49.8.

Nonmanufacturing PMI softened from 50.8 to 50.4, also below consensus of 50.7. pic.twitter.com/0lfWc0NGFi