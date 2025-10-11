USA:n ja Kiinan kiihtyvät tulliuhittelut käänsivät osakekurssit jyrkkään laskuun

Yhdysvaltain osakemarkkinat sulkeutuivat jyrkkään laskuun perjantaina, kun Presidentti Donald Trump ja Kiina kiristivät kauppasuhteiden jännitteitä.

USA:n S&P 500 -osakeindeksi laski 2,7 prosenttia, ja teknologiapainotteinen Nasdaq rymisteli alas lähes 3,6 prosenttia. Samalla markkinoiden pelkokerroin VIX kipusi hetkessä ylös lähes 32 prosenttia.

Trump uhkasi kiinalaisia tuontituotteita ”massiivisella korotuksella”.

Presidentin ilmoitus tuli sen jälkeen, kun Kiina oli kiristänyt kaupankäyntiä Yhdysvaltojen kanssa esimerkiksi ottamalla käyttöön uusia satamamaksuja amerikkalaisille aluksille ja käynnistämällä kilpailuviranomaiskäsittelyn amerikkalaisesta Qualcommista.

Lisäksi Kiina on koventanut harvinaisten maametallien vientivalvontaa ja lopettanut Yhdysvaltojen soijapapujen ostot.

Trump julkaisi pitkän kirjoituksen Truth Social – alustalla, jossa hän arvosteli voimakkaasti Kiinaa ja sen johtajaa Xi Jinpingiä. Hän kertoi, että suunniteltu tapaaminen Kiinan presidentin kanssa etelä-korealaisessa Gyeongjussa on uhattuna, koska ”ei ole mitään syytä” tavata häntä.

Trump ilmoittikin perjantaina, että Yhdysvallat aikoo ottaa käyttöön 100 prosentin lisätullin Kiinasta tuotaville tuotteille 1. marraskuuta alkaen, mikä merkitsee dramaattisinta kiristystä Yhdysvaltain ja Kiinan kauppasodassa kuukausiin. ​

Truth Social -palvelussa julkaistussa viestissä Trump totesi, että uudet tullit tulevat ”olemaan yli ja ylitse minkä tahansa tullin, jonka ne tällä hetkellä maksavat”, jolloin kokonaisprosentti nousisi noin 130 prosenttiin. Presidentti lisäsi, että toimet voidaan toteuttaa ”aiemmin” riippuen Kiinan toimista.

Harvinaiset maametallit ovat nousseet kauppakiistan ytimeen, sillä Kiina käyttää niiden viennin rajoittamista tehokkaana geopoliittisena vipuvartena Yhdysvaltoja vastaan.

Kiina hallitsee noin 70 prosenttia maametallien louhinnasta ja miltei 90 prosenttia pysyvien magneettien tuotannosta, jotka ovat kriittisen tärkeitä elektroniikassa, puolustusteollisuudessa, uusiutuvassa energiassa ja autoalalla.

Viimeisimmissä toimissa Kiina laajensi vientirajoituksia kattamaan jo 12:n eri harvinaisen maametallin vientiä sekä rajoitti niihin liittyvän jalostus- ja magneettiteknologian vientiä. Näiden maametallien vienti vaatii nyt erityisiä lupia, ja puolustuskäyttöön liittyvät viennit kielletään käytännössä kokonaan.​

Kiinan muuttunut vientipolitiikka vaikeuttaa huomattavasti etenkin Yhdysvaltojen korkean teknologian ja puolustusteollisuuden toimitusketjuja. Maametallien niukkuuden ja Kiinan viennin hallinnan vuoksi Yhdysvallat on erittäin altis toimitushäiriöille ja hinnannousulle.

Vastaiskuna Yhdysvallat on muun muassa uhannut uusilla tulleilla ja kartoittaa vaihtoehtoisia toimituslähteitä sekä investoi oman tuotannon ja kierrätyksen kasvattamiseen, mutta vastuuvaihtoehdot ovat toistaiseksi rajalliset.​

Perjantain jyrkkä lasku käänsi viikon positiivisen rallin laskuviikoksi: kaikki suuret USA:n osakeindeksit päätyivät miinukselle ja jäivät kauas aiemmista ennätystasoistaan.

