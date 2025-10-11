Onko edessä tekoälykupla?

Tekoälybuumi käy kovilla kierroksilla.

Harvardin yliopiston taloustieteilijä Jason Furman arvioi, että tekoälyinvestoinnit vastasivat lähes 92 prosentista Yhdysvaltain BKT:n kasvusta vuoden 2025 ensimmäisellä puoliskolla.

Käytännössä koko Yhdysvaltain talous on siis laittanut kaikki munansa yhteen algoritmiseen koriin.

Englannin keskuspankki varoitti keskiviikkona, että riskit äkilliselle markkinakorjaukselle ovat kasvaneet. Keskuspankki viittaa erityisesti siihen, että osakemarkkinoiden arvostustasot vaikuttavat ”venytetyiltä, etenkin tekoälyyn keskittyvien teknologiayhtiöiden osalta”.

Teknologiaosakkeiden markkina-arvot ovat jo noin 40 prosenttia koko S&P 500 -indeksistä. Vastaavaa markkina-arvojen keskittymää teknologiaosakkeille ei ole nähty 50 vuoteen.

Vain muutama tunti myöhemmin IMF:n toimitusjohtaja Kristalina Georgieva yhtyi näihin huoliin ja totesi, että nykyiset osakearvostukset ovat matkalla kohti tasoja, joita nähtiin internetbuumin aikana 25 vuotta sitten. Rahoitusolosuhteet voivat muuttua äkillisesti, ja mahdollinen markkinoiden raju korjausliike voisi hidastaa maailmanlaajuista talouskasvua, hän varoittaa.

”Kuplat on aina vaikeita tunnistaa, mutta nykytilanteessa on useita mahdollisia oireita kuplasta”, toteaa uutistoimisto AP:lle Adam Slater, pääekonomisti Oxford Economicsilta.

Hän viittaa teknologiaosakkeiden nopeaan kurssinousuun ja ”äärimmäiseen optimismiin”, vaikka tekoälyn todellinen taloudellinen vaikutus on yhä hyvin epävarma.

Riippumaton tutkimusyritys MacroStrategy Partnership laskee, että tekoälykupla on tällä hetkellä 17 kertaa suurempi kuin 1990-luvun IT-kupla ja neljä kertaa suurempi kuin vuoden 2008 rahoituskriisin aiheuttanut globaali kiinteistökupla.

Tutkimusyhtiön muistion on kirjoittanut Julien Garran, joka johti aiemmin UBS:n raaka-ainestrategiatiimiä. Garran ja hänen tiiminsä katsovat , että yritykset ovat liioitelleet tekoälyn todellisia kykyjä. Hän viittaa tilastoihin, jotka osoittavat, että suurten kielimallien (LLM) käyttöönotto suurissa yrityksissä on jo alkanut vähentyä.

Ennätykselliset tekoälysijoitukset herättävät huolta keskittymästä

Tekoäly-yhtiöt saivat Yhdysvalloissa ennätykselliset 193 miljardia dollaria pääomasijoituksia vuoden 2025 kolmella ensimmäisellä neljänneksellä, mikä edustaa yli puolta kaikista globaalisti tehdyistä pääomasijoituksista ensimmäistä kertaa historiassa.

Kolmannella vuosineljänneksellä tekoälystartupit keräsivät 46 prosenttia 97 miljardin dollarin globaalista sijoituspotista. Merkittävimmät rahoitukset sai Anthropic (13 miljardia dollaria), xAI (5,3 miljardia dollaria) ja Mistral AI (2 miljardia dollaria).

Keskittyminen on voimistunut vuoden mittaan: tekoälyyhtiöt nappasivat lähes 63 prosenttia kaikesta yhdysvaltalaisesta riskisijoitusrahasta ja 53 prosenttia globaalista sijoituspääomista kuluvan vuoden kolmannella vuosineljänneksellä.

OpenAI ylsi 500 miljardin dollarin arvostukseen ja nousi maailman arvokkaimmaksi yksityiseksi yhtiöksi. Samalla OpenAI solmi merkittäviä infrastruktuurisopimuksia Samsung Electronicsin ja SK Hynixin kanssa muisti­piiritoimituksista.

Kurssien korjausliike nostaa esiin kuplahuolen

Varoitukset kielivät kasvasta epäilystä tekoälyn välittömästä talouspotentiaalista. MIT:n tutkimuksen mukaan 95 prosenttia organisaatioista ei ole hyötynyt generaatiivisen tekoälyn investoinneista.

Analyytikot epäilevät, pystyykö nykyinen investointitahti tuottamaan riittävästi tuottoa korkeiden arvostusten perustelemiseksi.

Amazonin perustaja Jeff Bezos myöntää ”teollisen kuplan” mahdollisuuden, mutta uskoo yhteiskunnan lopulta hyötyvän tekoälyn innovaatioista. Hän vertgaa tilannetta aiempaan bioteknologiakuplaan, joka synnytti elintärkeitä lääkkeitä.

Bezos kuitenkin varoittaa, että tällaisissa euforian hetkissä kaikki yhtiöt saavat rahoitusta, sekä hyvät ideat että huonot.

Pääomien keskittymäriski tekoäly-yhtiöille on erityisen suuri, sillä markkina on voimakkaasti riippuvainen niin sanotusta mahtiseitsikosta eli tek­nologiayhtiöstä Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Meta ja Tesla.

Kaikki eivät synkistele

Toisenlaisiakin näkemyksiä löytyy.

Muutamat ekonomistit ja analyytikot ovat viime viikkoina korostaneet, ettei markkinoilla välttämättä ole tekoälykuplaa. UBS:n sijoitusjohtaja arvioi analyysissaan, että nykyinen AI-vetoinen momentum on merkittävä mutta terveellä pohjalla; hänen mukaansa markkinoilla ei juuri nyt ole selviä todisteita kuplasta. Hän pitää nykyistä tilannetta mahdollisuutena hyödyntää AI:n vauhdittamaa kurssinousua hyvin hajautetulla salkulla.

Tunnettu analyytikko Steven Fiorillo kiteyttää näkemyksensä tuoreessa kirjoituksessaan I have a newsflash for every bear: A.I. is not a bubble ja viittaa erityisesti suuryritysten kuten Microsoftin, Amazonin, Googlen ja Metan merkittäviin investointeihin ja niiden tuottamaan valtavaan kassavirtaan.

Fiorillon mukaan nämä tunnusluvut osoittavat, että tekoälyaikakausi ja vuosituhannen vaihteen IT-kupla ovat perustavanlaatuisesti erilaisia; kassavirtoihin ja liiketoiminnan tuloksiin perustuvan kehityksen hän tulkitsee merkiksi siitä, että kuplaa ei ole syntymässä.​

Bank of American analyytikot nostavat esiin, että huoli tekoäly-yritysten ”kehämallisista sopimuksista” on liioiteltu: vaikka tekoälyekosysteemin sisällä tapahtuu ristiin rahoitettuja kauppoja – esimerkiksi Nvidian ja OpenAI:n välillä – näiden osuus jää analyysin mukaan alle kymmenen prosenttiin alan kokonaisinvestoinneista vuoteen 2030 mennessä.

Tämä näkökulma kyseenalaistaa sen, että kupla olisi syntymässä nimenomaan ”epäterveen” rakenteen kautta.​

Lisäksi osa Wall Streetin analyytikoista muistuttaa, että monet AI-sektorin johtavista yhtiöistä toimivat teknologian rakenteellisina kivijalkoina. Niiden liiketoiminta ja tuotteiden kysyntä eivät perustu pelkkään hypeen, vaan todelliseen infrastruktuurin tarpeeseen.

Toisin kuin vuoden 1999 ilmaa myyneet yhtiöt, tämän päivän tekoälyjätit tahkoavat rahaa.

Mahtiseitsikon teknologiayhtiöt ovat osoittautuneet valtavan kannattaviksi. Ne tahkoavat positiivista kassavirtaa, ja ne pystyvät rahoittamaan järkälemäisiä tekoälyinvestointeja omalla tulorahoituksellaan.

Vaikka arvostustasot ovat koholla, tämä ei analyytikoiden mielestä tarkoita automaattisesti kuplaa, vaan he näkevät kyseisten yhtiöiden olevan kestävän kasvun vetureita.​

Toisaalta: Suurissa AI-investoinneissa on merkittävät riskit. Kukaan ei tiedä, millaisen pääoman tuoton yhtiöt lopulta saavuttavat. Jos investointien tuotto jää sekä nykyisen pääoman tuoton että pääoman kustannuksen alapuolelle, seurauksena on kannattavuuden heikkeneminen ja arvostuskertoimien uudelleenarviointi.

