Trumpilta Ota tai jätä -uhkavaatimus

Donald Trump on jälleen nostanut kierroksia kauppakiistoissa.

Yhdysvaltojen ja sen kauppakumppanien välinen tullikiista on jälleen noussut otsikoihin. Uutistoimisto Bloombergin mukaan presidentti Donald Trump ilmoitti aikovansa asettaa yksipuoliset tullitasot seuraavien kahden viikon aikana.

Trumpin mukaan Yhdysvallat lähettää kirjeet kauppakumppaneilleen, joissa kerrotaan uusista tullipäätöksistä. Ajankohta osuu hetkeen juuri ennen heinäkuun 9. päivän määräaikaa, jolloin korkeampia tulleja on määrä palauttaa voimaan kymmenille maille.

”Aiomme lähettää kirjeitä noin puolentoista, kahden viikon kuluttua eri maille, joissa kerromme, mikä tilanne on”, Trump sanoi toimittajille keskiviikkona.

”Jossain vaiheessa me vain lähetämme kirjeet. Ja uskon, että ymmärrätte tämän: sanomme, että tämä on sopimus, ottakaa tai jättäkää”, hän lisäsi.

Trumpin ilmoitus tuli vain päivä sen jälkeen, kun Yhdysvaltojen ja Kiinan viranomaiset olivat antaneet positiivisia viestejä tuoreista kauppaneuvotteluista.

Trump oli alun perin ehdottanut neuvottelevansa jokaisen kauppakumppanin kanssa erikseen, mutta on sittemmin luopunut tästä ajatuksesta ja asettanut etusijalle neuvottelut joidenkin keskeisten talouskumppaneiden kanssa. Hän on myös myöntänyt, ettei hallinnolla ole resursseja neuvotella kymmeniä yksittäisiä sopimuksia. Trumpin tiimi pyrkii lisäksi solmimaan kahdenvälisiä sopimuksia Intian, Japanin, Etelä-Korean ja Euroopan unionin kanssa.

Trump ei täsmentänyt, mitkä maat tai tuotekategoriat ovat uusien tullien kohteena, eikä millä tasolla tulleja aiotaan nostaa.

Bloombergin mukaan USA:n kauppaministeri Howard Lutnick sanoi aiemmin keskiviikkona, että Euroopan unioni tulee todennäköisesti olemaan viimeisimpiä sopimuksia, jotka Yhdysvallat saa valmiiksi. Hän ilmaisi turhautumistaan neuvotteluista 27 maan blokin kanssa.

Tullikiistan taustalla on keväällä 2025 kärjistynyt Yhdysvaltojen ja Kiinan välinen kauppasota, jossa Trumpin hallinto nosti Kiinan tuontitulleja jopa 145 prosenttiin. Lontoossa käydyissä neuvotteluissa on päästy sopuun joidenkin tuotteiden, kuten harvinaisten maametallien, osalta ja palattu osittain aiempaan kauppakehykseen. Silti useat kiistakysymykset, kuten kauppataseen epätasapaino ja teknologiansiirrot, ovat yhä ratkaisematta.

Trumpin yksipuolinen tullilinjaus on nähty markkinoilla riskinä, joka voi horjuttaa kansainvälistä kauppajärjestelmää ja lisätä epävarmuutta. Yhdysvaltojen mahdolliset lisätullit voivat kohdistua laajasti, ja erityisesti autoteollisuudessa on pelätty jopa nykyisten 25 prosentin tullien korotuksia. Taustalla vaikuttaa myös tuore oikeuden päätös, joka sallii Trumpin kauppapolitiikan jatkumisen ainakin toistaiseksi.

Kokonaisuudessaan tullikiista on edelleen ratkaisematta. Vaikka Yhdysvaltojen ja Kiinan välillä on saavutettu joitakin väliaikaisia sopimuksia, Trumpin ilmoitus yksipuolisista tulleista on palauttanut epävarmuuden markkinoille ja kauppapolitiikan ytimeen. Seuraavat viikot ovat ratkaisevia sen suhteen, laajeneeko tullisota jälleen vai löytyykö kompromissi, joka vakauttaisi kansainvälisen kaupan näkymiä.