Israelin iskut Iraniin lisäävät hermoilua markkinoilla

Öljyn hinta on lähtenyt rajuun nousuun ja osakefutuurit laskuun Israelin yllätysiskun vuoksi.

Israelin laajamittainen isku Iraniin on nostanut Lähi-idän jännitteet uudelle tasolle. Perjantaina Israel ilmoitti hyökänneensä Iranin ydinohjelman keskeisiin kohteisiin, ohjustehtaisiin ja sotilasjohtoon, aloittaen operaation, jonka tavoitteena on estää Teherania kehittämästä ydinasetta.

Iskut ovat kohdistuneet muun muassa Natanzin uraaninrikastuslaitokseen sekä useisiin sotilaskohteisiin ja johtohenkilöiden asuinalueisiin Teheranissa.

Iranin valtiollisen median mukaan iskuissa on kuollut Iranin vallankumouskaartin komentaja Hossein Salami sekä useita korkean tason sotilasjohtajia ja ydintutkijoita. Iskuissa sai surmansa myös siviilejä, kun ohjus osui asuinalueelle pääkaupungissa.

Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu kuvaa operaatiota ratkaisevaksi hetkeksi maan historiassa ja korosti, että hyökkäys jatkuu niin kauan kuin Iranin ydinohjelman uhka on olemassa. Israelin puolustusvoimien mukaan Iranilla olisi ollut riittävästi rikastettua uraania jopa 15 ydinaseen rakentamiseen muutamassa päivässä, mikä oli yksi iskun perusteluista.

Israel on julistanut maahan hätätilan ja valmistautuu mahdollisiin ohjus- ja lennokki-iskuihin Iranin vastatoimena. Ben Gurionin lentokenttä on suljettu toistaiseksi, ja Israelin ilmapuolustus on nostettu korkeimpaan valmiustilaan.

Iranin reaktio on välitön ja jyrkkä. Korkein johtaja Ali Khamenei tuomitsee iskut ja lupasi Israelille ”katkeran ja kivuliaan” kohtalon. Iranin armeijan edustajat ovat todenneet, että Israel ja Yhdysvallat tulevat maksamaan ”kovan hinnan” hyökkäyksestä.

Iranin poliittinen ja sotilaallinen johto on myös pyrkinyt korostamaan, että isku kohdistui paitsi sotilaskohteisiin myös siviileihin, ja että Israelin ”verinen käsi” paljastaa sen todellisen luonteen kansainväliselle yhteisölle. Khamenei totea, ettei Israel tule välttymään rangaistukselta, ja että Iranin asevoimat takaavat tämän toteutumisen.

Iranin vastaisku on siis käynnistynyt drooni- ja mahdollisesti ohjusiskuin, mutta tarkat tiedot iskujen laajuudesta ja kohteista ovat vielä epäselviä. Tilanne on nopeasti muuttuva, ja Israelissa on julistettu hätätila sekä varauduttu ohjus- ja lennokki-iskuihin.

Kansainvälinen yhteisö varoittaa tilanteen mahdollisesta laajenemisesta koko alueen turvallisuutta uhkaavaksi kriisiksi.

Yhdysvallat korostaa, ettei sillä ollut osuutta Israelin iskuihin, ja että sen ensisijainen tavoite on suojella omia joukkojaan alueella. Presidentti Trump on todennut, ettei Iran saa koskaan hankkia ydinaseita, mutta Yhdysvallat pyrkii edelleen löytämään diplomaattisen ratkaisun Iranin ydinohjelmaan liittyviin kiistoihin.

Tilanteen kärjistyminen Lähi-Idässä on aiheuttanut rajuja reaktioita markkinoilla.

USA:n osakefutuurit ovat selvässä laskussa. Samalla raakaöljyn hinta on lähtenyt jyrkkään nousuun, kun se on jo yli viiden prosentin nousussa. Geopoliittiset jännitteet nostavat myös USA:n valtiolainojen ja kullan kysyntää.

Markkinoiden pelkokertoimena tunnettu VIX-indeksi on 4,4 prosentin nousussa.

”Israelin iskut Iraniin ovat painaneet osakkeet selvään laskuun. Riskit isommasta eskalaatiosta Lähi-idässä ovat kasvaneet, mutta tilanne riippuu nyt kostoiskuista ja Israelin halusta laajentaa iskujaan”, kommentoi tilannetta OP-ryhmän päästrategi Lippo Suominen viestipalvelu X.ssä.

Suomsien mukaan Israelin hyökkäyksen selvin vaikutus on luonnollisestikin öljyyn, joka on noussut reippaasti.

”Sijoittajalle viime kädessä ratkaisevaa jälleen, miten iskut vaikuttavat maailman talouteen. Lähtökohtaisesti vaikutus rajallinen, mutta riskit kasvaneet”, hän arvioi.