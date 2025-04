Opiskelijoiden asumistukeen tulee iso muutos kesällä

Elokuun alusta lähtien opiskelijat eivät enää ole oikeutettuja yleiseen asumistukeen, vaan he siirtyvät takaisin opintotuen asumislisän piiriin.

Tämä muutos palauttaa tilanteen, joka oli voimassa ennen vuotta 2017, jolloin opiskelijat saivat asumistukea nimenomaan opintotuen asumislisänä yleisen asumistuen sijaan.

Elokuun 2025 alusta lähtien suurin osa opiskelijoista voi saada asumisensa tueksi opintotuen asumislisää, mikäli he asuvat vuokralla tai asumisoikeusasunnossa ja ovat oikeutettuja opintotukeen.

Muutos ei koske opiskelijoita, jotka asuvat oman tai puolisonsa lapsen kanssa. He voivat jatkossakin hakea yleistä asumistukea, jonka määräytymisperusteet eroavat opintotuen asumislisästä ja jossa esimerkiksi puolison tulot vaikuttavat tuen määrään.

Asumislisää maksetaan vain opiskelukuukausilta, eli niiltä kuukausilta, joilta opiskelija saa myös muuta opintotukea. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että korkeakouluopiskelijat voivat saada asumislisää yleensä yhdeksältä ja muut opiskelijat kymmeneltä kuukaudelta vuodessa.

Kesäkuukausina asumislisää saa vain, jos saa myös kesän opintotukea esimerkiksi kesäopintojen perusteella.

Näin opintotuen asumislisä eroaa yleisestä asumistuesta

Opintotuen asumislisä ja yleinen asumistuki eroavat toisistaan sekä tuen myöntämisperusteissa, määrässä että käytännöissä.

Yleinen asumistuki on ruokakuntakohtainen etuus, jossa kaikkien samassa asunnossa pysyvästi asuvien henkilöiden tulot ja asumismenot vaikuttavat tuen määrään. Esimerkiksi puolison, kämppäkaverin tai perheenjäsenen tulot voivat pienentää tai estää tuen saamisen.

Lisäksi yleistä asumistukea on voinut saada ympäri vuoden, myös kesäkuukausina, eikä se ole ollut sidoksissa opintojen etenemiseen tai opintotukikuukausiin. Tukea on pitänyt hakea erillisellä hakemuksella, ja yksi henkilö on hakenut sitä koko ruokakunnan puolesta.

Opintotuen asumislisä puolestaan on henkilökohtainen etuus, jonka määrään vaikuttavat vain opiskelijan omat tulot ja asumismenot. Muiden samassa asunnossa asuvien tulot eivät vaikuta asumislisän määrään.

Asumislisää voi saada vain opiskelukuukausilta, eli käytännössä korkeakouluopiskelijat saavat sitä yleensä yhdeksältä ja muut opiskelijat kymmeneltä kuukaudelta vuodessa. Kesäkuukausina asumislisää saa vain, jos saa myös opintotukea kesäopintoihin.

Yleisen asumistuen tulorajat ovat matalammat ja tulot vaikuttavat tukeen herkemmin kuin opintotuen asumislisässä, jossa opintotuen tulorajat ovat korkeammat.

Lisäksi asumislisä yksinkertaistaa asiointia, koska opiskelijan tarvitsee huolehtia vain opintotuen tulorajoista ja ilmoittaa muutoksista vain opintotukeen liittyen.

Asumislisä myös mahdollistaa tuen saamisen sellaisille opiskelijoille, jotka eivät ole voineet saada yleistä asumistukea esimerkiksi puolison tai kämppäkaverin tulojen vuoksi.

Väheneekö opiskelijan asumisen tuki?

Asumislisän määrä on rajattu: esimerkiksi pääkaupunkiseudulla opiskelija voi saada enintään 296 euroa kuukaudessa, mikä vastaa 80 prosenttia 370 euron vuokrasta. Jos vuokra on tätä pienempi, asumislisä on 80 prosenttia vuokrasta, mutta tätä suurempi vuokra ei nosta asumislisän määrää. Jos vuokra on esimerkiksi pääkaupunkiseudulla vähintään 370 euroa, saa täyden 296 euron asumislisän, mutta tätä korkeampi vuokra ei kasvata tukea. Asumislisän vuosituloraja on sama kuin opintotuessa.

Yleinen asumistuki on ollut opiskelijoille usein euromääräisesti suurempi kuin tuleva opintotuen asumislisä.

Kelan mukaan esimerkiksi yksin vuokralla asuvan opiskelijan suurin mahdollinen yleinen asumistuki on ollut 394 euroa kuukaudessa. Vuonna 2024 opiskelijaruokakunnista yksin asuvalla asumistuki oli keskimäärin noin 344 euroa kuukaudessa, ja lapsettomalla parilla noin 392 euroa.

Opintotuen asumislisän enimmäismäärä on selvästi pienempi: pääkaupunkiseudulla opiskelija voi saada asumislisää enintään 296 euroa kuukaudessa, kuntaryhmä II:ssa (muut suuret kaupungit) enintään 248 euroa ja kuntaryhmä III:ssa (muut kunnat) enintään 216 euroa kuukaudessa.

Koska opintotuen asumislisää maksetaan vain opiskelukuukausilta, kun yleistä asumistukea on voinut saada ympäri vuoden, pienentää asumislisä opiskelijan vuotuista asumisen tuen kokonaismäärää entisestään.