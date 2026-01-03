Tulosvaroittaja SSH uskoo Leonardo-sopimuksen mahdollisuuksiin – hallituksen puheenjohtaja eri linjoilla analyysitalon kanssa

Kyberturvayhtiö SSH ei ole vielä lunastanut Leonardo-sopimukseen liitettyjä odotuksia.

SSH Communications Security julkisti perjantaina tulosvaroituksen, jossa se ilmoitti laskevansa liikevaihdon ohjeistustaan. Syynä on laskenut lisenssimyynti neljännen kvartaalin aikana ja heikentynyt Yhdysvaltain dollari.

Uudessa ohjeistuksessa SSH odottaa liikevaihto laskevan hieman verrattuna vuoteen 2024. Käyttökate ja operatiivinen kassavirta tulevat olemaan positiivisia. Heinäkuussa annetun aikaisemman ohjeistuksen mukaan liikevaihdon odotettiin kasvavan, ja käyttökatteen ja operatiivisen kassavirran odotettiin olevan positiivisia.

Ohjeistus positiivisesta käyttökatteesta ja operatiivisesta kassavirrasta pysyy muuttumattomana. Tilausmyynnin yhtiö odottaa kasvaneen noin 10 prosenttia vuoden 2025 aikana.

SSH kertoi viime heinäkuussa solmineensa merkittävän strategisen yhteistyösopimuksen italialaisen Leonardo S.p.A.:n kanssa. Leonardo on kansainvälisesti tunnettu toimija ilmailun, puolustuksen ja turvallisuuden aloilla.

”Sopimuksen astuttua voimaan olemme neljännen kvartaalin aikana keskittyneet yhdenmukaistamaan tavoitteemme Leonardon kanssa sekä kouluttamaan heidän henkilöstöään, mikä on viivyttänyt uusien kauppojen syntyä ja liikevaihdon tuloutumista. Odotamme kumppanuuden tuottavan merkittävää liikevaihdon kasvua vuonna 2026”, sanoo SSH:n toimitusjohtaja Rami Raulas.

Yhteistyön tukena SSH toteutti noin 20 miljoonan euron suunnatun osakeannin Leonardolle, jonka seurauksena Leonardo nousi SSH:n suurimmaksi omistajaksi lähes 25 prosentin osuudella.

Mikä on Leonardo-sopimuksen mahdollisuus?

Markkinoilla on uskottu yhteistyön avaavan SSH:lle pääsyn uusiin, korkeakatteisiin ja kasvavan kysynnän markkinoihin, erityisesti puolustus- ja kriittisen infrastruktuurin sektoreilla.

SSH tunnetaan erityisesti salaus- ja tietoturvaratkaisuistaan sekä tuotteistaan, kuten PrivX ja NQX. Yhtiö on ollut pitkään keskeinen toimija hallitun pääsyn ja suojatun tietoliikenteen alueilla sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Sen teknologiat ovat jo käytössä finanssi-, teollisuus- ja terveydenhuoltosektoreilla, mutta nyt yhtiö suuntaa voimakkaasti puolustuksen ja kriittisen infrastruktuurin suojaukseen.

Uuden strategisen kumppanuuden myötä SSH:n keskeiset teknologiat – kuten PrivX:n Zero Trust -pääsynhallinta ja NQX:n kvanttiturvallinen salaus – integroidaan Leonardon tuote- ja palveluvalikoimaan. Leonardo saa yksinoikeuden tarjota SSH:n teknologioita maailmanlaajuisesti Pohjoismaita lukuun ottamatta, erityisesti puolustussektorilla ja viranomaisten käytössä. Yksinoikeus kattaa myös EU:n ja Naton instituutiot sekä kriittiset infrastruktuurit.

SSH:n johto uskoo vahvasti Leonardo-sopimuksen mahdollisuuksiin.

SSH:n hallituksen puheenjohtaja Henri Österlund otti Kauppalehden haastattelussa kantaa yhtiön arvostustasoon.

”Esimerkiksi ev/sales-lukua on verrattu yhtiöihin, jotka ovat jo defence-markkinassa kiinni ja saaneet kasvua aikaiseksi. Yhtiöllä, joka on lähdössä voimakkaaseen kasvuun, seuraavien 12–18 kuukauden kertoimet saavat olla korkeammat”, Österlund sanoo Kauppalehdelle.

Kommentillaan Österlund kritisoi analyysitalo Inderesin analyysia, joka oli hänen mielestään liian voimakkaasti kiinni vuosien 2025 ja 2026 näkymissä. Inderesin mukaan SSH:n nykyinen arvostus edellyttäisi kokoluokan moninkertaistumista lähivuosina ja kannattavuuden merkittävää skaalautumista.

Kiista skaalautumismahdollisuuksista

Österlund kritisoi LinkedIn-postauksessaan myös Inderesin arvioita Leonardo-kumppanuuden hyödyistä.

”Vaikka Inderesin raportti tunnistaa hyvin ja allekirjoittaa Leonardon kanssa solmitun kumppanuuden suuren arvon, se ei pidä uskottavana sitä, että SSH:n koko kaksinkertaistuisi keskipitkällä aikavälillä kannattavuuden skaalautuessa – mikä olisi nykyisen arvostustason perusteella tarpeen. Me taas näemme tämän täysin toteuttamiskelpoisena”, Österlund kirjoittaa.

Österlundin mukaan SSH:n keskeinen pullonkaula vuosien varrella on ollut uskottavien kumppaneiden puute ja pieni koko, mikä on tehnyt tiettyihin potentiaalisiin asiakkaisiin pääsemisen hyvin vaikeaksi.

”Leonardon myötä – jota pidämme SSH:lle parhaana mahdollisena kumppanina – ensimmäinen ongelma on ratkaistu. Leonardon kautta kaikki nämä asiakkuudet ovat tavoitettavissa, koska he ovat Leonardon asiakkaita ja meillä on heille erinomainen tarjooma. Liikevaihdon osalta teemme kovasti töitä ja uskomme vahvasti, että tulevina vuosina pääsemme reilusti liikevaihdon kaksinkertaistamisen yli.”

Vaikka Österlund kertoo asialliset perustelut näkemykselleen Leonardo-yhteistyön hyödyistä, herää silti kysymys, kannattaako hallituksen puheenjohtajan kommentoida analyysitalon tekemää arvioita.

On erittäin poikkeuksellista, että pörssiyhtiön johto tai hallituksen jäsen kommentoi julkisesti analyytikoiden näkemyksiä.