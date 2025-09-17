Voiko SSH:n ZeroTrust -teknologiasta tulla Naton standardi

Leonardon tulevaisuuden toiveet SSH:n teknologialle nosti odotuksia korkealle – ja kurssin 33 prosenttia yhdessä päivässä. Mutta Naton standardiksi pääseminen on monimutkainen, vuosia kestävä prosessi. Onko sijoittajien optimismi realistista?

Italialainen ilmailu-, puolustus- ja turvallisuusteknologiayhtiö Leonardo yllätti heinäkuussa investoimalla 20 miljoonaa euroa suomalaiseen kyberturvallisuuspalveluita tarjoavaan SSH Communications Securityyn.

SSH on kunnostautunut taitavana tappion tekijänä. Vuoden 2016 jälkeen viivan alle on eksynyt vain yksi kannattava vuosi, vuosi 2018. Positiivinen tulos onneksi saatiin korjattua eps-lukuun.

Muuten tappiota on kertynyt vuodesta toiseen ja olisi ollut uskottavaa jatkaa tappioiden tekoa jatkossakin. Vuonna 2024 liikevaihto oli 22 miljoonaa ja tappiota kertyi liki kolmesataatuhatta euroa.

SSH:n taloudellisia lukuja yhtiön vuosikertomuksista

Ei siis ole ihme, kun tilauskirjansa täyttänyt Leonardo ilmoitti ostaneensa SSH:n osakkeita, kurssi ampaisi nousuun. Leonardon liikevaihto oli 17 miljardia vuonna 2024 ja tilauskirjan arvo 44,5 miljardia euroa.

Siinä missä aikaisemmin SSH on erikoistunut tarjoamaan salaus- ja pääsynhallintajärjestelmiä osaksi suurempia kokonaisuuksia, Leonardo toimittaa laajoja järjestelmä- ja palvelukokonaisuuksia. Sijoituksen myötä SSH pääsee osaksi Leonardon tuoteportfoliota.

Investointi uutiset on nostanut sijoittajien kiinnostusta yritystä kohtaan. 17.9. päätökurssilla osake on noussut vuoden takaisesta 184 prosenttia.

Kauppalehti kertoo Leonardon strategisista innovaatioista ja liittoumista vastaavan johtajan Simone Ungaron uskovan, että SSH:n ZeroTrust Suiten teknologiasta tulee pian myös Naton standardi.

Lausuma on hyvä tulkita tulevaisuuden strategiseksi tavoitteeksi tai lupaukseksi pikemmin kuin tulevaisuuden näkymäksi. Osake nousi saman päivän aikana 32,96 prosenttia 3,55 euroon.

Naton hidas standardoimisprosessi

Valinta, että SSH:n ZeroTrust Suite olisi joskus Nato-standardi on teoreettisesti mahdollista, mutta käytännössä monien haasteiden takana.

Esimerkiksi Naton standardoimisprosessi STANAG 4586 miehittämättömien ilma-alusten ohjausjärjestelmästä aloitettiin keskustelemaan vuonna 1998. Virallinen ensimmäinen versio julkaistiin 2002 eli neljä vuotta aloitteen tekemisen jälkeen.

Laajennuksia ja päivityksiä tehtiin vielä yli 15 vuoden ajan ennen kuin se otettiin laajaan käyttöön Nato-maissa 2017.

Vaikka Leonardo on selkeästi kiinnostunut nostamaan itseään johtavaan asemaan Euroopan kyberturvallisuudessa, on mahdollista, että valtiot valitsevat toisin.

Merkittäviä kilpailijoita puolustus- ja kyberturvallisuudessa Leonardolle Euroopassa on ranskalainen Thales Group. Monikansallisen Airbus Defence and Spacen pääkonttori sijaitsee Saksassa ja Ranskassa. Airbus Defence and Space toimii ilmailussa, avaruudessa ja kyberturvallisuudessa.

EU-hankkeissa on myös mukana Iso-Britanniassa toimivat BAE Systems ja Nexor. Ukrainan sodan myötä keskustelu EU:n yhteisestä puolustusjärjestelmästä on virinnyt. On seuraamisen arvoista, miten hyvin Iso-Britannian yritykset saavat asemoitua itsensä EU:n sisällä julkisissa hankinnoissa.

Tuloksen päätymisen osakkeenomistajille ottaa aikansa

SSH:n Nato-standardisoimisesta ei ole vielä tiedettävästi virallisesti keskusteltu, mutta mikäli ajateltaisiin keskustelun alkavan rivakasti ja standardoimisprosessin puoliintuvan, voitaisiin hyvin aikapositiivisella skenaariolla toivoa laajamittaisia hankintoja ja käyttöönottoa vasta seuraavan vuosikymmenen lopulla.

Positiivinen kassavirta osinkojen muodossa saattaa antaa vielä odottaa aikansa. Sijoittaja voi tietenkin tehdä tiliä myös osakkeen markkina-arvon kasvaessa.

Nykyinen täyskäännös osakkeen arvostuksessa pohjautuvat vielä tulevaisuuden toiveisiin.

Standardisoimisen määritelmä on väljä

Naton standardi voi tarkoittaa monenlaisia asioita. Nato voisi vaatia tai ohjeistaa ZeroTrust Suiten käyttöä. Jolloin jokainen hankinta tarkoittaisi kassavirran kilahtamista SSH:n laariin.

Standardisoiminen voi tarkoittaa myös standardiratkaisua, jota jäsenmaat alkavat vaatimaan tai suosittelemaan.

Se voi myös kevyimmillään tarkoittaa sitä, että SSH:n ratkaisun todetaan täyttävän Naton vaatimukset.

Leonardon sijoitus on selkeä luottamuksenosoitus SSH:lle, mutta Naton standardiksi pääseminen voi kestää kauemmin kuin sijoittajat toivovat. Seuraavat vuodet näyttävät, onko optimismi perusteltua.