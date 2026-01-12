Ekonomisti: USA:n kaksijakoinen työllisyysraportti ei keikauta Fedin korkonäkymää

Yhdysvaltojen joulukuun työllisyysraportti jätti kaksijakoisen kuvan työmarkkinoiden kehityksestä eri mittareiden kehityttyä ristiriitaisesti, arvioi OP Pohjolan seniorimarkkinaekonomisti Jari Hännikäinen.

Maatalouden ulkopuolisia työpaikkoja syntyi joulukuussa odotettua laimeammalla 50 000 tahdilla ja samalla aiempien kuukausien työpaikkakertymää päivitettiin alaspäin tuntuvasti 76 000.

Uudet työpaikat syntyivät joulukuussa täysin vapaa-ajan palveluihin (+47 000) sekä opetukseen ja terveydenhuoltoon (+41 000) ja 7/13 alasektoria kirjasi työvoiman supistumista.

”Positiivista oli se, että työttömyysaste peruutti hienoisesti ja palkkakehitys on pysynyt edelleen selvästi hintojen nousua reippaampana tukien kotitalouksien ostovoimaa”, Hännikäinen toteaa.

Ekonomistin mukaan kokonaiskuva kertoo työmarkkinoiden jäähtymisestä, mutta mitään äkkikäännettä ei nykytiedon valossa tapahtunut loppuvuoden aikana.

Yhdysvaltojen työllisyys on edelleen lähellä kaikkien aikojen ennätystasoa ja avoimia työpaikkoja on yhä lähes sama määrä kuin työttömiä työnhakijoita, Hännikäinen muistuttaa.

”Tuore työmarkkinaraportti ei muuttanut Fedin rahapolitiikkaodotuksiamme. Ennakoimme Fedin pitävän seuraavassa tammikuun korkokokouksessa tuumaustaukoa ja jättävän ohjauskorkonsa ennalleen 3,50-3,75 prosentin vaihteluväliin. Talous- ja inflaatiokuvaan liittyvä epävarmuus perustelevat koronlaskujen taukoamista. Korkomarkkinat hinnoittelevat tammikuun koronlaskun todennäköisyydeksi vain noin 15 prosenttia.”

Työllisyysraportin julkaistu aiheutti korko- ja valuuttamarkkinoilla hetkellistä volatiliteettia markkinoiden sulateltua kaksijakoisia lukuja. Hännikäisen mukaan ensireaktiot tasaantuivat kuitenkin nopeasti, kun työllisyysraportti ei lopulta tuonut merkittävää uutta valoa talous- ja rahapolitiikkanäkymään.