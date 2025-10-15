Saako pääomasijoittaja Pepsiin vipinää

Pepsi julkaisi viime viikolla osavuosituloksen ja markkinat palkitsivat kurssinousulla. Pepsin kurssikehitys on jäänyt kuitenkin pahasti jälkeen sen arkkivihollisen, Coca-Colan, kehityksestä. Viimeisen viiden vuoden aikana Pepsin osake on tuottanut noin 25 prosenttia, kun Coca-Cola on tuottanut yli 50 prosenttia.

Coca-Colan ja Pepsin osakekurssin kehitys viimeisen kolmen vuoden aikana.

Pepsi ylitti analyytikko-odotukset kolmannella vuosineljänneksellä. Ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana sen liikevaihto oli vertailukelpoisin valuutoin vain täpärästi yli viime vuoden ja osakekohtainen tulos 3,5 prosenttia pakkasella marginaalien laskun seurauksena.

Pepsin osake tarjoaa 3,8 prosentin osinkotuoton. Se on kasvattanut osinkoa yli 50 vuotta, mutta Pepsin vapaa kassavirta ja tulos eivät ole viime aikoina riittänyt kattamaan osinkoa. Analyytikoiden keskitavoitehinta on 154 dollaria eli lähelle nykyistä osakekurssia.

Coca-Cola julkistaa osavuosituloksen ensi viikolla 21.10. Vuoden ensimmäisellä puoliskolla sen liikevaihto kasvoi viisi prosenttia ja osakekohtainen tulos kasvoi seitsemän prosenttia. Poikkeavien lukujen ja eri suuntiin kulkeneiden osakekurssien taustalla on aktivistisijoittajan mukaan muutama selkeä syy.

Aktivisti ajaa muutoksia Pepsissä

Coca-Cola ja Pepsi on helppo laittaa samaan laatikkoon. Ne ovat kuitenkin varsin erilaisia yrityksiä. Kun Coca-Cola hallitsee virvoitusjuomissa maailmanlaajuisesti, Pepsi on markkinajohtaja naposteltavissa [snacks] ja kaukainen kakkonen virvoitusjuomissa. Sen brändejä ovat esimerkiksi Lay’s ja Doritos. Niin kutsuttu Frito Lay North America -divisioona tuo Pepsin liiketuloksesta noin 40 prosenttia.

Pepsin brändiportfolio. Lähde: Elliott Investment Management

Pepsin mukaan naposteltavien ja virvoitusjuomien yhdistämisellä saman katon alle on etuja. Ulkopuoliselle ne jäävät epäselviksi useasta eri syystä. Jos tuoteperheillä olisi selkeitä synergioita, tuotteet olisivat samassa divisioonassa. Koska tuoteperheet ovat eri divisioonissa, niillä on todennäköisesti erilliset toimitusketjut ja myyntitoiminnot tarjoten siten melko vähän synergiaa.

Pepsiä koettaa ravistella tunnettu aktivistisijoittaja Elliott. Sen omistus Pepsissä on arvoltaan noin neljä miljardia dollaria. Elliott uskoo, että Pepsin kruununjalokivi on Yhdysvaltain naposteltavat-liiketoiminta. Yhtiön kansainväliset liiketoiminnat pärjäävät hyvin ja ovat kasvaneet markkinoita nopeammin.

Virvoitusjuomat ovat sen sijaan pärjänneet heikosti, ja se on menettänyt markkinaosuuksia Pohjois-Amerikassa. Kotimarkkinoilla Pepsi ei ole hävinnyt markkinaosuuksia pelkästään Coca-Colalle vaan myös Keurig Dr Pepperille (KDP). Aktivistin mukaan Pepsi on investoinut liikaa myyntiin ja markkinointiin saamatta sille riittävästi vastinetta. Pepsin marginaalit ovat laskeneet.

Laihdutuslääkkeitä on epäilty syyksi naposteltavat-kategorian heikkouden taustalla. Tyypillisesti alan yhtiöt ovat kiistäneet niiden kielteiset vaikutukset. Naposteltavien kulutusta voi painaa myös yleinen trendi kohti terveellisempiä ruokavaihtoehtoja, jopa Yhdysvalloissa. Lisäksi kuluttajien ostovoiman heikentymisellä lienee oma vaikutuksensa. Napostelusta on helppo leikata tai vaihtaa edullisempiin kaupan omiin merkkeihin.

Tällä hetkellä Pepsi arvostetaan selvästi alle sen historiallisten kertoimien. Ensi vuoden tulosennusteella P/E-luku on noin 17, kun historiallisesti yhtiö on arvostettu kertoimella 22. Pepsin arvostustaso ei ole pelkästään Coca-Colaa matalampi, vaan koko päivittäistavarasektoria alhaisempi.

Yhtiö Coca-Cola Pepsi Liikevaihto $47 miljardia $93 miljardia Markkina-arvo $284 miljardia $192 miljardia P/E 21,7 17,6 Osinkotuotto 3 % 4 % Osingonjakosuhde 70 % 105 %

Virvoitusjuomaliiketoiminnat ovat erilaisia

Coca-Colan ja Pepsin välillä on myös toinen keskeinen ero. Pepsin virvoitusjuomaliiketoiminta on vertikaalisesti integroitu. Se operoi niin sanottua pullotustoimintaa suureksi osaksi itse. Yhtiöiden strategisilla valinnoilla onkin luultavasti ollut suuri vaikutus niiden menestykseen.

Coca-Colan pullottajat ovat enimmäkseen omia yhtiöitä, joista Coca-Cola saattaa omistaa vähemmistöosuuden, tyypillisesti 20-30 prosenttia. Pullottajat toimivat jakelijoina määrätyillä markkinoillaan. Esimerkiksi pienellä Suomen markkinalla Coca-Colan pullottaa Sinebrychoff eli Carlsberg ja Pepsiä Hartwall eli Royal Unibrew.

Kun Pepsin yhtälöön lisätään pullottajat, se on huomattavasti Coca-Colaa monimutkaisempi yhtiö. Elliottin mukaan pullottajien eriyttäminen Pepsistä toisi sille tarvittavaa ketteryyttä. Pullottaminen ja jakelu syö liikaa johdon huomiota, pääomia sekä vaatii paljon paikallistuntemusta.

Coca-Colakin omisti pullottajat aikaisemmin, mutta on saamassa päätökseen pitkän prosessin niiden divestoinnissa. Tätä nykyä Coca-Cola kerää osinkoja omistuksistaan pullottajissa. Vuonna 2024 noin 13 prosenttia Coca-Colan liiketuloksesta muodostui sen osuudesta vähemmistöomistusten tuloksista.

Coca-Colan pullottajat ovat niin sanotusti paikallisia yrittäjiä, jotka suodattavat korporaation ideat omille markkinoilleen. Niiden omistajilla ja johtajilla on taloudellinen motivaatio onnistua ja rikastua. Listattuja Coca-Colan pullottajia on pari kourallista. Niistä suurimpia ovat esimerkiksi Coca-Cola FEMSA (KOF), Coca-Cola Europacific Partners (CCEP) ja Coca-Cola HBC (CCH), joka omistaa tätä nykyä myös Finlandia vodkan.

Uutiset siitä, että Pepsi tekee yritysjärjestelyjä, leikkaa kuluja tai järjestelee brandiportfoliotaan. ovat merkki pääomasijoittajan sanojen vaikutuksesta. Ne voivat tehdä Pepsistä tehokkaamman bisneksen, ja saada pörssikurssin taas nousuun.