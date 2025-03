Mercedes-Benzin myynti yskii ja osinkokin meni leikkuriin – näin yhtiö yrittää kääntää kurssin

Mercedes-Benz AG on aloittanut EQS SUV:n tuotannon USA:ssa. Akustot tuotetaan yhtiön uusimmassa tuotantolaitoksessa Bibb Countyssa USA:ssa.

Saksalainen autojätti Mercedes-Benz julkisti yhtiötä koskettavat vuoden 2024 luvut torstaina 20.2.2025. Tuoreiden lukemien mukaan Mercedes-Benz Group AG:n liikevaihto vuonna 2024 oli 145,6 miljardia euroa. Liikevaihto laski edellisvuodesta noin 4,5 prosenttia, sillä vuonna 2023 yhtiön liikevaihto oli 152,4 miljardia euroa.

Myös Mercedes-Benz Group AG:n vertailukelpoinen liikevoitto jäi edellisvuodesta. Vuonna 2024 vertailukelpoinen liikevoitto oli 13,6 miljardia euroa, kun vuotta aiemmin se oli 19,7 miljardia euroa. Laskua edellisvuoteen nähden tuli siis 31 prosenttia.

Nettovoitto laski 14,5 miljardista eurosta 10,4 miljardiin euroon, mikä tarkoittaa noin 28 prosentin laskua. Yhtiön osakekohtainen tulos oli 10,19 euroa, mikä sekin laski edellisvuoden 13,46 eurosta 24 prosentilla.

Markkinat ottivat Mercedez-Benzin luvut vastaan hillitysti. Osakkeen ympärillä ei nähty suuria liikkeitä suuntaan tai toiseen. SalkunRakentaja on seurannut Mercedes-Benzin tilannetta viimeksi pari vuotta sitten otsikolla Mercedes-Benz ei pörssissä loista – yrittää kuroa Teslan etumatkaa sähköautoissa.

Osinkoja ja omien osakkeiden ostoja

Toukokuussa maksettavaksi osingoksi yhtiö ehdottaa 4,30 euroa per osake. Vuotta aiemmin osinko oli osakkeelta 5,30 euroa, joten vuosittain nouseva osinkoputki on nyt katkeamassa. Nykyisellä noin 60 euron kurssilla osinkotuotto Mercedes-Benz Group AG:n osakkeelle on noin 7,2 prosenttia.

Lisäksi Mercedes-Benz kertoo päättäneensä ostaa omia osakkeita enintään 5 miljardilla eurolla enintään 24 kuukauden aikana edellyttäen, että toukokuussa 2025 varsinainen yhtiökokous uusii valtuutuksen omien osakkeiden hankkimiseen enintään 10 prosenttiin osakepääomasta.

Mercedes-Benz Groupin mukaan takaisinosto perustuu voimassa olevan omien osakkeiden ostopolitiikkaan, jossa kaikki teollisesta liiketoiminnasta tuleva vapaa kassavirta käytetään osakkeiden takaisinostojen rahoittamiseen osakkeiden lunastamiseksi.

Automyynti sakkasi kaikkialla vuonna 2024

Mercedes-Benz Group AG:n liiketoiminta jakautuu kolmeen eri divisioonaan. Henkilöautot ovat Mercedes-Benz Carsin alla ja pakettiautot vuorostaan Mercedes-Benz Vansin alla. Lisäksi on Mercedes-Benz Mobility, joka tarjoaa erilaisia autoihin liittyviä rahoitus-, leasing- ja vakuutuspalveluita.

Mercedes-Benz Cars myi vuonna 2024 maailmanlaajuisesti yhteensä 1 983 403 uutta henkilöautoa. Henkilöautomyynti pieneni kaikkiaan noin kolmella prosentilla edellisvuodesta. Sähköistettyjä autoja myytiin 367 610 kappaletta (laskua edellisvuoteen 8,5 prosenttia). Täyssähkömalleja myytiin vuorostaan 185 059 (laskua 23,1 prosenttia). Sähköistettyjen autojen osuus globaalista myynnistä oli yhteensä 18,5 prosenttia.

Mercedes-Benz Vans myi vuonna 2024 yhteensä 405 610 kappaletta pakettiautoja (laskua 9,4 prosenttia). Sähköisiä eVans-malleja myytiin 19 516 kappaletta (laskua 13,9 prosenttia).

Henkilöautojen osuus koko yhtymän liikevaihdosta oli 107,8 miljardia ja liikevoitosta 8,5 miljardia euroa. Pakettiautojen osuus yhtiön liikevaihdosta oli vuorostaan 19,3 miljardia ja liikevoitosta 2,9 miljardia euroa.

Kaikesta huolimatta investoinneista ei tingitty

Autoalalle tyypilliseen tapaan Mercedes-Benz Group joutui tekemään vuoden 2024 aikana mittavia investointeja. Sekä Cars- että Vans-divisioona investoivat viime vuonna tuotekehitykseen yhteensä noin kymmenellä miljardilla eurolla.

Cars-divisioonassa tutkimukseen ja tuotekehitykseen investoitiin edellisvuoden tapaan 8,7 miljardia euroa. Investoinnit kohdistettiin esimerkiksi uusien perusrakenteiden ja teknologioiden kuten MB.OS-käyttöjärjestelmän kehittämiseen.

Vans-divisioonassa tutkimus- ja tuotekehitysinvestoinnit pysyivät miljardin euron tasolla, kun ryhmä investoi uuteen entistä joustavampaan pakettiautoarkkitehtuuriin. Siitä on tulossa kaksi eri versiota: VAN.EA uusille sähkökäyttöisille malleille sekä VAN.CA polttomoottoriautoille.

Haasteet jatkuvat myös vuonna 2025

Mercedes-Benz Group AG:n pääjohtaja Ola Källenius kertoo toimintaympäristön olleen Mercedes-Benz Groupille haastava, mutta kaikesta huolimatta yhtiö kykeni tekemään vakaan tuloksen.

”Mercedes-Benz Group teki vakaan tuloksen hyvin haastavassa toimintaympäristössä, kiitos erinomaisen tuotevalikoimamme ja yhtiön toteuttaman ankaran kulukuurin”, Källenius kertoo Mercedes-Benzin tiedotteessa.

Autoalan haasteet eivät näytä olevan vielä täysin taaksejäänyttä aikaa, sillä Mercedes-Benz Group AG arvioi konsernin liikevaihdon jäävän tulevana vuonna hieman alle edellisvuoden tason. Myös konsernin liikevoiton odotetaan jäävän merkittävästi vuoden 2024 tasosta, johtuen haastavana jatkuvasta markkinaympäristöstä.

”Varmistaaksemme kilpailukykymme alati epävakaassa maailmassa aiomme tehdä yhtiöstä notkeamman, nopeamman ja vahvemman. Samalla valmistaudumme intensiiviseen useiden uusien automalliemme lanseerauskampanjaan, joka alkaa kokonaan uudesta Mercedes-Benz CLA:sta”, Källenius summaa.

Juuri alkamassa kaikkien aikojen mittavin lanseerausohjelma

Lähivuodet tulevat olemaan jännittäviä, sillä Mercedes-Benzin mallisto uudistuu ja laajenee voimakkaasti seuraavan kolmen vuoden aikana. Yhtiön mukaan sen kaikkien aikojen mittavin lanseerausohjelma alkaa vuonna 2025.

Malliston uudistuminen aloitetaan uudella CLA-mallilla. Seuraavana vuorossa on vuoden 2026 puolella uudistunut S-sarja, täyssähköinen GLC, C-sarja sekä Mercedes-AMG:n valmistamat uusi täyssähköauto ja uudet hybridiperustaiset polttomoottorimallit.

Kaiken kaikkiaan Mercedes-Benz Groupin mukaan myyntiin odotetaan tusinoittain uusia tai edelleen kehitettyjä malleja vuoteen 2027 mennessä.

Malliston ulkopuolella tapahtuu myös muutoksia. Mercedes-Benz kertoo käynnistäneensä kattavan suorituskyvyn parantamisohjelman, joka tunnetaan nimellä Next Level Performance. Ohjelmalla on määrä vahvistaa yhtiön kilpailukykyä ja tulevaisuuden näkymiä. Lisäksi yhtiö pyrkii kehittämään kasvupotentiaaliaan oman suoramyyntikanavansa kautta ja nostamaan asiakaspalvelukokemuksen uudelle tasolle.

Myös kulukuuriakin tullaan näkemään. Mercedes-Benz kertoo leikkaavansa tuotantokustannuksia mm. uusien skaalattavien perusrakenteiden kautta kymmenellä prosentilla vuoteen 2027 mennessä. Samoin materiaalikustannusten kasvua hillitään yhdessä tavarantoimittajien kanssa. Kiinteiden kustannusten alennusten on määrä jatkua vuoteen 2027 asti.