Analyysi: Digian strategiakausi päätökseen – osakkeen arvostus houkuttelevalla tasolla

Yhtiön liikevaihto kasvoi vuoden aikana 5,5 prosenttia ja samalla kannattavuus säilyi vakaana. Erinomainen neljännen vuosineljänneksen tulos kruunasi päättyneen vuoden ja samalla yhtiö siirtyi uudelle, vuosille 2026-2028 ulottuvalle strategiakaudelle.

Digia julkaisi 6. maaliskuuta vuoden 2025 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen. Viime vuosi päätti yhtiön vuosille 2023-2025 asettaman strategiakauden ja tuoreen vuosikertomuksen myötä on syytä tarkastella yhtiön suoriutumista.

Digian tavoitteena trategiakaudella 2023-2025 oli liikevaihdon keskimääräinen vuosikasvu yli 10 prosenttia, sisältäen orgaanisen ja epäorgaanisen kasvun. Yhtiö ylsi 8,3 prosentin keskimääräiseen liikevaihdon vuosikasvuun vuosina 2023-2025

EBITA-liikevoiton tavoite oli yli 12 prosenttia liikevaihdosta strategiakauden lopussa, kun viime vuoden lopun EBITA-liikevoittomarginaali oli 14,1 prosenttia.

Kansainvälisen liiketoiminnan osuus liikevaihdosta yli 15 prosenttia strategiakauden lopussa. Viime vuoden lopussa kansainvälisen liiketoiminnan osuus liikevaihdosta oli 20,3 prosenttia.

Digian strategiakausi päättyi varsin vahvaan loppukiriin. Vaikka liikevaihdon keskimääräinen vuosikasvu jäi hieman alle yli 10 prosentin tavoitetason, saavutti yhtiö kaksi muuta keskeistä taloudellista tavoitettaan.

Haastavasta markkinatilanteesta huolimatta Digia onnistui vahvistamaan kannattavuuttaan selvästi ja ottamaan onnistuneita askelia kohti kansainvälisempää liiketoimintaa. Hyvänä esimerkkinä tästä laajentumisesta toimii yhtiön viime kesäkuussa toteuttama puolalaisen Savangard-ohjelmistoyhtiön noin 20,3 miljoonan euron yritysosto.

Kuluvan vuoden alussa alkaneen strategiakauden 2026-2028 osalta Digia säilytti taloudelliset tavoitteensa liikevaihdon kasvun ja EBITA-liikevoiton osalta ennallaan. Tavoiteltu kansainvälisen liiketoiminnan osuus liikevaihdosta nousi 30 prosenttiin.

Vuoden 2026 ohjeistus varovaisen positiivinen

Digia toisti vuosikertomuksen julkaisun yhteydessä aiemmin tilinpäätöstiedotteessa annetun ohjeistuksen vuodelle 2026. Yhtiö arvioi epävarmuuden ja hitauden jatkuvan sen markkinalla alkuvuodesta 2026, mutta toisaalta Digia on myös havainnut merkkejä asiakaskysynnän elpymisestä.

Digia odottaa yhtiön liikevaihdon kasvavan vuonna 2026 ja EBITA-liikevoiton pysyvän samalla tasolla tai kasvavan edellisvuodesta. Vuoden viimeisen neljänneksen poikkeuksellisen vahva tulos enteilee hyvää suoritusta alkaneelle vuodelle, mikäli markkinatilanne ei olennaisesti heikkene.

Uuden strategian avulla Digia tähtää nyt entistä vahvemmin kasvuun, niin orgaanisesti kuin yritysostoin, sekä Euroopan markkinoille laajentumiseen. Kilpailuetua haetaan etenkin käynnissä olevasta tekoälymurroksesta ja liiketoiminnan skaalautuvuudesta.

Sijoittajan näkökulma

Sijoittajan kannalta Digian tilanteessa kiinnostavinta on tällä hetkellä se, että yhtiö on onnistunut pitämään liiketoimintansa varsin vakaana vaikeassa IT-markkinassa ja samalla rakentanut uutta kansainvälistä kasvupohjaa.

Vuonna 2025 Digian liikevaihto kasvoi 217,0 milj. euroon, ja vaikka koko vuoden EBITA-marginaali jäi 9,8 prosenttiin, vuoden viimeinen neljännes osoitti kannattavuuden parantuneen jo selvästi, kun EBITA-marginaali nousi 14,1 prosenttiin.

Liiketoiminnan laatua tukee myös sen suhteellisen tasapainoinen rakenne, sillä vuoden 2025 liikevaihdosta palvelu- ja ylläpitoliiketoiminnan osuus oli 50,2 prosenttia ja projektiliiketoiminnan osuus 49,8 prosenttia.

Kansainvälistymisen myötä Digian riippuvuus kotimarkkinasta pienenee hiljalleen, mikä tekee yhtiön kasvupohjasta aiempaa monipuolisemman. Vuonna 2025 Digian liikevaihdosta 180 miljoonaa euroa tuli Suomesta, 24 miljoonaa euroa Ruotsista ja 11 miljoonaa euroa Puolasta, ja viimeisellä neljänneksellä kansainvälisen liiketoiminnan osuus nousi jo 20 prosenttiin.

Kehityksen taustalla oli erityisesti kesällä toteutettu Savangard-yritysosto, joka vahvisti Digian asemaa erityisesti integraatio-, API- ja ohjelmistokehityspalveluissa sekä toi yhtiölle uuden selvästi näkyvän jalansijan Puolan markkinoilla. Yhä vahvemmin kansainvälistymiseen tähtäävän strategian myötä vastaavan kehityksen voidaan odottaa jatkuvan.

Keskeinen kysymys onkin, kuinka hyvin Digia pystyy yhdistämään vahvana säilyneen kannattavuuden, asteittain elpyvän markkinakysynnän ja kasvaneen kansainvälisen liiketoiminnan uudella strategiakaudella.

Jos yhtiö onnistuu tässä, nykyinen vaihe voi näyttäytyä enemmänkin uuden kasvuvaiheen rakentamisena kuin vain vaikean markkinan yli selviytymisenä.

Osakekurssi on hakenut viime kuukausina suuntaa

Digian osake oli vahvassa nousutrendissä vuoden 2023 viimeiseltä neljännekseltä aina heinäkuuhun 2025 asti. Lokakuun 2023 kurssipohjasta (4,61 euroa) tarkasteltuna nousua kertyi kesäkuun 2025 kurssihuippuun (7,94 euroa) yli 72 prosenttia. Elokuussa 2025 osake lähti kuitenkin taittumaan laskuun ja loppuvuoden aikana osake painui 6,0 euroon asti.

Kurssilaskun jälkeen osakkeen momentti piristyi joulukuussa 2025 ja osakekurssi nousi 6,3-6,7 euron tasolle marraskuun 5,9-6,0 euron hetkellisestä kurssipohjasta. Helmikuussa 2026 osake kuitenkin laski jälleen, mikä katkaisi lyhyen aikavälin positiivisen kurssitrendin.

Tällä hetkellä osake tukeutuu 6,0 euron tuntumaan, mikä toimi selkeänä tukitasona viime vuoden puolella loka- ja marraskuussa.

Viimeisen 14 päivän kurssikehityksestä laskettu RSI-14 on tällä hetkellä 37,3, jonka perusteella osake lähentelee tällä hetkellä ylimyytyä tilaa (RSI < 30). Tämä voi yhdessä 6,0 euron tukitason kanssa tarjota houkuttelevan tilaisuuden pitkäaikaiselle sijoittajalle, joka haluaa hyödyntää osakkeen hyvin kohtuulliseksi valuneen arvostuksen.

Osakekurssin lyhyen aikavälin liukuvat keskiarvot (SMA20 ja SMA50) ovat helmikuun kurssilaskun jälkeen kuitenkin hienoisessa laskussa, mikä heikentää kokonaiskuvaa pelkästään teknisen analyysin perusteella tarkasteltuna.

Digian osakekurssi viimeisen kolmen vuoden ajalta.

Osakkeen matala arvostus tarjoaa mahdollisuuksia

Kuten edellä mainittu, Digian osakkeen arvostus on helmikuun kurssilaskun jälkeen tällä hetkellä hyvinkin maltillinen.

Vuoden 2025 toteutuneilla luvuilla tarkasteltuna EV/EBIT-kerroin on 9,9x. Vastaavasti viime vuoden 0,48 euron laimennetulla osakekohtaisella tuloksella ja 6,0 euron osakehinnalla P/E-luku on 12,5x.

Analyytikot ennustavat Digialle 0,56 euron osakekohtaista tulosta vuodelle 2026, jolla P/E laskee 10,8x tasolle. Vuoden 2027 tulosennusteella (0,63 euroa) P/E on enää 9,6x, jota voi pitää Digian kasvu- ja tulosprofiili huomioiden erittäin houkuttelevana.

Ennustettu osinkotuotto asettuu Digian hallituksen ehdottamalla 0,19 euron osingolla 3,2 prosentin tasolle. Hyvän osinkotuoton lisäksi osaketta tukee vahva ennustettu tuloskasvu.

Vuosien 2026-2028 tulosennusteista laskettu osakekohtaisen tuloksen ennustettu keskimääräinen vuotuinen kasvuvauhti on tällä hetkellä 11 prosenttia.

Yleisesti vaikean kysyntätilanteen ja siitä seuranneiden IT-toimialan haasteiden myötä Digian osaketta hinnoitellaan tällä hetkellä liiketoiminnan laatuun suhteutettuna siis edullisesti. Vastaavasti mahdollinen markkinakysynnän piristyminen ja nykyisessä strategiassa merkittävää roolia näyttelevät yritysostot luovat huomattavaa kasvupotentiaalia. Sijoittajan on kuitenkin hyvä huomata, että kysyntäympäristö tuskin elpyy kovin nopeasti, vaikka suunta olisikin jo oikea.

Hiljalleen paranevan kasvunäkymän ohella Digian kannattavuus on säilynyt vahvana ja tiukan kulukuurin ansiosta neljännen vuosineljänneksen tulos oli selvästi odotuksia parempi. Tämän myötä potentiaalinen liikevaihdon kasvu näkyy todennäköisesti komeana kehityksenä myös tulosriveillä.

Lisäksi osakkeen kokonaisriski on tällä hetkellä arvostusluvut huomioiden kohtuullisen matalalla tasolla.

Digian pitkän aikavälin kehitys selvästi positiivinen

Alla olevassa taulukossa on esitetty Digian vuosien 2022-2025 toteutuneet taloudelliset luvut sekä vuosille 2026-2028 ajoittuvat analyytikkoennusteet. Vuosien 2023-2025 aikana Digian liikevaihto kasvoi keskimäärin 8,3 prosenttia, EBITA-liikevoitto 10,2 prosenttia ja osakekohtainen tulos 10,1 prosenttia vuodessa.

Vuosina 2026-2028 analyytikot ennustavat Digian liikevaihdon kasvavan keskimäärin 3,5 prosenttia vuodessa. EBITA-liikevoitolle ennustetaan 7,8 prosentin keskimääräistä vuosikasvua. Yhtiön kannattavuuden odotetaan siis paranevan selvästi aiempien vuosien tasolta.

Vuosi 2022 2023 2024 2025 2026e 2027e 2028e Liike-vaihto 170,8 192,1 205,7 217,0 225,5 232,0 240,5 kasvu-% 9,5 % 12,5 % 7,1 % 5,5 % 3,9 % 2,9 % 3,7 % EBITA 15,9 16,7 21,2 21,3 23,5 25,1 26,7 kasvu-% -10,3 % 4,9 % 26,5 % 0,8 % 9,9 % 7,2 % 6,2 % EBITA-% 9,3 % 8,7 % 10,3 % 9,8 % 10,4 % 10,8 % 11,1 % EPS 0,36 0,37 0,50 0,48 0,56 0,63 0,67 kasvu-% -18,2 % 2,8 % 35,1 % -4,0 % 15,6 % 12,6 % 7,2 %

IR-seuranta on SalkunRakentajan ja Sijoittaja.fi:n yrityskumppaneiden kanava taustoittaville ja analyyttisille artikkeleille sekä muulle mielenkiintoiselle sijoittajatiedolle. Artikkeli on osa kaupallista yhteistyötä yhtiön kanssa. Artikkeli ei sisällä sijoitussuosituksia.