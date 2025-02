Kauppasodan merkit ilmassa – Donald Trump aikoo asettaa EU:lle jättitullit

Donald Trump Trump puhui ensimmäisessä kabinettikokouksessaan .

USA:n presidentti jatkaa kovaa kauppapolitiikan linjaa. Euroopassa osattiin pelätä mahdollisia tuontitulleja, joista Donald Trump puhui jo vaalikaudella. Nyt EU:n kauhukuvat ovat toteutumassa, kun Trump on ilmoittanut aikovansa asettaa 25 prosentin tullit Euroopan unionista (EU) Yhdysvaltoihin tuotaville tuotteille.

”Olemme tehneet päätöksen, ja julkaisemme sen pian. Se tulee olemaan yleisesti ottaen 25 prosenttia, ja se koskee autoja ja monia muita asioita”, Trump kertoo.

EU on Yhdysvaltojen kolmanneksi suurin kauppakumppani Kiinan ohella.

Trump hyökkäsi voimakkaasti EU:ta vastaan.

”EU on erilainen tapaus kuin Kanada, he ovat todella hyödyntäneet meitä eri tavalla. He eivät hyväksy meidän autojamme, eivät juuri lainkaan meidän maataloustuotteitamme, ja käyttävät kaikenlaisia syitä kieltäytyäkseen, kun taas me hyväksymme kaiken heiltä.”

Trump kertoi, että Yhdysvalloilla on noin 300 miljardin dollarin alijäämä EU:n kanssa.

”Rakastan Euroopan maita, kai olen jossain vaiheessa kauan sitten sieltä lähtöisin. Mutta EU perustettiin huijaamaan Yhdysvaltoja. Se on sen tarkoitus, ja he ovat tehneet siinä hyvää työtä – mutta nyt minä olen presidentti.”

Ranskan presidentti Emmanuel Macron tapasi Trumpin Washingtonissa tällä viikolla ja vaikutti olevan luottavainen siihen, että oli saanut Trumpin luopumaan kauppakiistasta EU:n kanssa ja keskittymään sen sijaan suhteisiinsa Kiinan kanssa.

Macronin mukaan Yhdysvallat ei voi käydä kauppasotaa sekä Kiinan että Euroopan kanssa samaan aikaan, Macron sanoi Fox Newsille tapaamisen jälkeen.

Uutistoimisto Bloombergin mukaan Trumpin tullit voisivat kohdistua jopa yli 29 miljardiin dollariin (28 miljardiin euroon) EU:n vientituotteista.

EU on luvannut vastata välittömästi, jos Yhdysvallat asettaa tulleja sen jäsenmaiden viennille.

”EU ei näe mitään perustetta tulleille sen viennille. Reagoimme suojellaksemme eurooppalaisten yritysten, työntekijöiden ja kuluttajien etuja perusteettomilta toimilta”, EU:n toimeenpaneva elin totesi aiemmin tässä kuussa.

Monet taloustieteilijät ja jopa konservatiivinen Wall Street Journal ovat varoittaneet, että Trumpin suunnitelmat voivat vahingoittaa Yhdysvaltain taloutta. Keskiviikkona Trump hyökkäsi Truth Social -alustallaan Wall Street Journalin pääkirjoitusta vastaan, jossa väitettiin, että hänen tullinsa Kanadalle ja Meksikolle kostautuisivat ja vahingoittaisivat Yhdysvaltain taloutta.

Ensimmäisessä kabinetin kokouksessaan Valkoisessa talossa Trumpilta kysyttiin, aikooko hän yhä asettaa 25 prosentin tullit Meksikolle ja Kanadalle, vaikka siirtolaisten rajanylitykset ovat vähentyneet.

”En aio perua tulleja, en”, hän vastasi.

Trump määräsi pian virkaan astumisensa jälkeen 25 prosentin tuontitullit Meksikolle ja Kanadalle. Hän kuitenkin keskeytti niiden toimeenpanon kuukaudeksi, ja rajanaapurit ovat neuvotelleet tulleista Yhdysvaltojen kanssa.

Trump on määrännyt 10 prosentin lisätullit myös Kiinasta tuleville tuotteille. Kiina vastasi tähän asettamalla vastatulleja muun muassa Yhdysvalloista tuotavalle nesteytetylle maakaasulle ja hiilelle.