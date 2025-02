Mitkä tekijät selittävät amerikkalaisosakkeiden myyntiaaltoa?

Yhdysvaltain osakemarkkinoilla nähtiin perjantaina myyntiaalto. S&P 500 -indeksi päätyi päivän päätteeksi 1,71 prosenttia miinukselle. Dow Jones Industrial Average -indeksin tuotto oli -1,69 prosenttia ja Nasdaq Composite -indeksin -2,20 prosenttia.

Myyntiaalto johtui ainakin osittain siitä, että inflaatioriski on jälleen kasvanut viime kuukausina ja sen vuoksi kuluttajien talousnäkymät ovat heikentyneet. Tammikuun inflaatio (CPI) oli yli odotusten, 3,0 prosenttia vuodessa. Torstaina ja perjantaina julkaistiin lisää negatiivista dataa osakemarkkinoiden kannalta.

Maailman suurin vähittäiskauppaketju, amerikkalainen Walmart, raportoi torstaina tammikuussa päättyneen neljännen kvartaalin tilikauden osavuosikatsauksen. Yhtiön osavuosikatsaus on tyypillisesti hyvä Yhdysvaltain vähittäiskaupan kuumemittari. Perjantaina julkaistiin Michiganin yliopiston kuluttajasentimentti, mikä on tärkeä ennakoiva talousindikaattori.

Walmartin liikevaihto kasvoi neljä prosenttia edellisvuoden vertailukaudesta ja oli 178,8 miljardia dollaria. Liiketoiminnan kehitys oli vahvaa erityisesti Yhdysvaltain verkkokaupassa, jonka myynti kasvoi 20 prosenttia. Yleisesti ottaen kasvua tukivat myymälänouto- ja kotiinkuljetuspalvelut sekä korkeatuloisten asiakkaiden lisääntynyt ostaminen.

Walmartin bruttokate ja operatiivinen tulos kasvoivat neljännellä kvartaalilla. Nettotulos laski 5,25 miljardiin dollariin (65 senttiä per osake) viime vuoden 5,49 miljardista dollarista (68 senttiä per osake). Lasku johtui siis muusta kuin operatiivisesta toiminnasta, erityisesti erästä ”muut voitot ja tappiot”.

Osavuosikatsauksen pettymys oli kuluvan vuosineljänneksen ohjeistus. Walmart odottaa liikevaihdon kasvavan 3–4 prosenttia ja oikaistun liiketuloksen kasvavan 3,5–5,5 prosenttia kiinteillä valuuttakursseilla. Näihin lukuihin sisältyy 1,5 prosenttiyksikön negatiivinen vaikutus, joka johtuu älytelevisioyhtiö Vizion hankinnasta sekä karkausvuodesta vuonna 2024.

Walmartin osakekurssi laski torstaina noin 6,5 prosenttia ja perjantaina 2,5 prosenttia.

Yhdysvaltain talouteen liittyy paljon epävarmuutta

Walmart on Yhdysvaltain suurin ruokakauppa, joten sijoittajat pitävät sitä kuluttajien ostovoiman mittarina. Nyt he yrittävät arvioida, oliko tammikuun vähittäismyynnin notkahdus hetkellinen vai laajempi varoitusmerkki. Lisäksi Wall Street pyrkii ymmärtämään, miten mahdolliset tullit vaikuttaisivat kuluttajien rahankäyttöön.

CNBC:lle antamassaan haastattelussa Walmartin talousjohtaja John David Rainey kuvaili kuluttajien kulutuskäyttäytymistä ”tasaiseksi” ja sanoi, ettei suuria muutoksia ole havaittu. Hän kuitenkin myönsi, että geopoliittinen tilanne on epävarma.

”Meidän on tunnustettava, että elämme epävarmoja aikoja, emmekä halua mennä ennusteissamme liian pitkälle,” hän sanoi. ”Vuotta on vielä paljon jäljellä, mutta meillä on hyvät valmiudet navigoida tässä ympäristössä, olivatpa kyseessä tullit tai muut makrotaloudelliset epävarmuudet.”

Vaikka noin kaksi kolmasosaa Walmartin myymistä tuotteista on valmistettu, kasvatettu tai koottu Yhdysvalloissa, mahdolliset tullit Meksikosta ja Kanadasta tuotaviin tavaroihin voivat vaikuttaa yhtiöön. ”Emme ole täysin immuuneja,” Rainey sanoi.

”Olemme toimineet tullien kanssa viimeiset seitsemän tai kahdeksan vuotta, ja teemme sen, minkä osaamme,” hän sanoi. ”Teemme yhteistyötä toimittajien kanssa, panostamme omiin tuotemerkkeihimme ja siirrämme hankintoja tarvittaessa edullisempiin lähteisiin, jotta voimme pitää hinnat asiakkaille alhaisina.”

Koska Walmart ei tiedä, tulevatko tullit voimaan ensi kuussa, yhtiö ei sisällyttänyt niitä ennusteisiinsa, Rainey sanoi.

Useat ravintolaketjut, kuten Burger King ja Popeyes, raportoivat myynnin parantuneen neljännellä kvartaalilla, mutta tammikuussa trendi heikkeni.

Jotkut vähittäiskaupan asiantuntijat ovat kuitenkin syyttäneet myynnin hidastumisesta lyhytaikaisia tekijöitä, kuten talvimyrskyjä, joulun jälkeistä säästökuuria sekä Los Angelesin metsäpalojen aiheuttamia häiriöitä.

Silti Walmart sai analyytikoilta useita kysymyksiä siitä, miksi yhtiön ennusteet olivat varovaisia.

Rainey sanoi, että ennusteet ovat linjassa viime vuosien ohjeistusten kanssa, jolloin Walmart ennusti liiketuloksen kasvavan 4–6 prosenttia vuodessa. Jos Vizio-hankinnan vaikutus ja karkausvuoden lisäpäivä jätetään pois, ohjeistus olisi ollut 5–7 prosenttia, mikä olisi ollut korkeampi aiempiin viime vuosien ennusteisiin verrattuna.

Kuluttajasentimentti heikkeni merkittävästi helmikuussa

Perjantaina julkaistu Michiganin yliopiston kuluttajasentimentti osoitti, että kuluttajat ovat jälleen huolissaan inflaatiosta. Michiganin kuluttajasentin helmikuun indeksilukema oli 64,7. Tammikuussa indeksin arvo oli 71,7.

Kaikki viisi indeksin osa-aluetta heikkenivät, merkittävimpänä 19 prosentin lasku kestokulutushyödykkeiden osto-olosuhteissa, mikä johtui suurelta osin pelosta, että tullien aiheuttamat hinnankorotukset ovat pian edessä. Odotukset henkilökohtaisesta taloudesta ja lyhyen aikavälin talousnäkymistä laskivat lähes 10 prosenttia helmikuussa, kun taas pitkän aikavälin talousnäkymät putosivat noin 6 prosenttia.

Vaikka luottamus heikkeni sekä demokraattien että sitoutumattomien keskuudessa, republikaanien luottamus pysyi ennallaan, mikä kuvastaa edelleen jatkuvia erimielisyyksiä uusien talouspoliittisten päätösten vaikutuksista.

Seuraavan vuoden inflaatio-odotukset nousivat kuukauden aikana 3,3 prosentista 4,3 prosenttiin. Inflaatio-odotus on noussut voimakkaasti kahden kuukauden aikana ja on korkein sitten marraskuun 2023. Pidemmän aikavälin inflaatio-odotukset nousivat kuukauden aikana 3,2 prosentista tammikuussa 3,5 prosenttiin helmikuussa, mikä on suurin kuukausittainen nousu sitten toukokuun 2021. Viiden vuoden inflaatio-odotus on nyt korkein vuoden 1995 jälkeen.

Inflaatio-odotusten nousu voi ruokkia inflaatiokehitystä, sillä useampi kuluttaja aikaistaa hankintojaan, mikäli arvioi hintojen kallistuvan merkittävästi jatkossa. Toisaalta talouden ympäristön epävarmuus voi myös vaikuttaa negatiivisesti tiettyihin ostopäätöksiin.