Alphabetin arvo sulaa – mikä mättää?

Vaikka Alphabetin tuloskunto on edelleen vahva, markkinoiden pelot tekoälyn kehityksestä ja sääntelyn kiristymisestä painavat yhtiön arvostuskertoimia.

Hakukonejätti Googlen emoyhtiö Alphabet on ollut omistajilleen pettymys tänä vuonna. Yhtiön osake nousi kyllä helmikuun alussa kaikkien aikojen ennätykseen yli 207 dollariin, mutta sen jälkeen osake on syöksynyt ryminällä alaspäin.

Helmikuun kurssihuipusta osake on laskenut yli 25 prosenttia eli neljänneksen.

Alphabet on kuitenkin jatkuvasti kasvattanut liikevaihtoaan ja tulostaan, joten luonnollinen kysymys on tämä: mitä sijoittajat pelkäävät.

Ensinnäkin Alphabetin osakkeen laskun taustalla on ollut merkittäviä sääntelypäätöksiä ja oikeustaisteluja.

Maaliskuussa 2025 Alphabetin tytäryhtiö Google suostui maksamaan 100 miljoonaa dollaria sovittuakseen Yhdysvaltojen luokkanoikeusjutun, jossa yhtiötä syytettiin mainostajien ylihinnoittelusta.

Tämä sovinto heikensi lyhyellä aikavälillä sijoittajien luottamusta yhtiön hallintaan ja sen kykyyn hallita mainostulojen kasvua. Samana keväänä Intian kilpailuvirasto totesi Googlen syyllistyneen kilpailun rajoittamiseen älytelevisioiden applikaatiokaupan kautta, mikä johti uusiin sääntelyrajoituksiin.

Euroopassa Britannian kilpailuviranomaiset ovat puolestaan käynnistäneet tutkinnan Googlen hakupalvelun markkina-asemasta, ja yhtiötä vastaan on nostettu 5 miljardin punnan oikeusjuttu mainostajien ylihinnoittelun vuoksi.

Alphabetin liikevaihdosta edelleen merkittävä osa syntyy hakukonepalveluista. Kuva: @QualityInvest5 ja FinChat.

Näiden kehitysten seurauksena markkina-analyytikot, kuten Wells Fargon Ken Gawrelski, korostaa, että Alphabetin on sopeuduttava entistä tiukempiin sääntelyympäristöihin. Erityisesti Yhdysvaltain oikeusministeriön vaatimus Googlen mainosteknologian liiketoimintojen pilkkomisesta on herättänyt huolta siitä, että yhtiön kannattavuus voi heiketä pitkällä aikavälillä.

Toisaalta JPMorganin analyytikko Harlan Sur arvioi, että nämä oikeustaistelut eivät vielä merkitse strukturaalista muutosta Googlen liiketoimintamalleissa.

Tekoälykilpailun ja hakupalvelun vaikeudet

Tekoälyn kehitys on asettanut Alphabetille uusia esteitä kasvun tielle. Googlella on ollut lähes monopoliasema hakukonepalveluissa, mutta generatiivisen tekoälyn nopea kehitys asettaa yhtiön valta-aseman kyseenalaiseksi.

Uutistoimisto Bloombergin huhtikuussa tehdyn analyysin mukaan markkinaosapuolet ovat alkaneet kyseenalaistaa Googlen kykyä säilyttää asemansa tekoälypohjaisten hakumoottorien, kuten OpenAI:n ja Perplexityn, noustessa yhä vahvempaan asemaan.

Apple:n palvelujohtaja Eddy Cue lisäsi vettä myllyyn lisäämällä epävarmuutta toukokuussa kommentoimalla, että Safari-selain saattaa sisällyttää tekoälypohjaisia hakuvaihtoehtoja, mikä heikentäisi Googlen asemaa iPhonen oletushakupalveluna.

Yksistään tämä kommentti johti 7,5 prosentin pudotukseen Alphabetin osakkeissa yhdessä päivässä.

Sijoitustutkimusyhtiö Trefis Team arvioin taloussivusto Forbesin artikkelissa, että tekoälyn kehtiys saattaa johtaa 15–20 prosentin laskuun Googlen hakupalvelun liikevaihdossa seuraavan 2–3 vuoden aikana. Toteutuessaan tämä skenaario uhkaisi sekä yhtiön tuloja että sen arvostusta markkinoilla, sillä hakupalvelu on perinteisesti ollut Alphabetin kannattavuuden perusta.

”Nykyinen markkinareaktio ei johdu pelkästään yhdestä pettymyksen tuottaneesta neljänneksestä tai väliaikaisista vastatuulista. Se kuvastaa kasvavaa huolta siitä, ajaako seuraava laskentateknologian paradigma – keskustelevaan tekoälyyn perustuva aikakausi – Googlen perustavanlaatuisesti syrjään”, Trefis Teamin analyytikot arvioivat.

Kuitenkin BofA Global Researchin analyytikot ovat korostaneet, että Googlen datan ja jakelukanavien edut antavat sille kilpailuetua tekoälyssä. Heidän mukaansa Googlen Gemini-tekoälymallisto on osoittanut lupaavia tuloksia, vaikka markkinoiden reaktio on ollut varautunut.

Markkinasentimentti ja taloudelliset tekijät

Tokin myös laajemmat markkinatekijät ovat vaikuttaneet Alphabetin osakkeen kehitykseen. Trumpin hallinnon vuonna 2025 käynnistämät uudet tariffit kiinalaisille puolijohteille ja teknologiatuotteille ovat luoneet epävarmuutta teknologiasektorilla.

Vaikka Alphabetilla on suhteellisen vähän suoraa altiutta Kiinaan, markkinoiden yleinen riskinpakotus on vaikuttanut negatiivisesti kasvuosakkeisiin.

Samanaikaisesti Gartnerin ennuste 25 prosentin laskusta perinteisten hakupalveluiden käytössä vuoteen 2026 mennessä on lisännyt huolta Googlen pitkän aikavälin kasvunäkymistä.

Alphabetin ensimmäisen vuosineljänneksen tulosraportti osoitti kuitenkin yhtiön sitkeyttä uusien haasteiden edessä.

Yhtiön liikevaihto nousi 90,2 miljardiin dollariin, mikä on 12 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Osakekohtainen tulos oli 2,8 dollaria, selvästi analyytikoiden 2,0 dollarin konsensusennusteita parempi. Vuotta aiemmin osakekohtainen tulos 1,9 dollaria.

Yhtiön mainostulot kasvoivat 8,5 prosenttia vuodesta 2024, mikä ylitti analyytikoiden odotukset. Hakukoneliiketoiminta oli jälleen kasvun moottori, tuottaen 50,7 miljardia dollaria, ja YouTuben mainostulot olivat 8,9 miljardia. Molemmat nousivat selvästi vuodentakaisesta.

Deutsche Bankin Benjamin Black korostaa, että yhtiön ydinliiketoiminta-alueiden vahva tuloskunto on osoitus yhtiön kyvystä sopeutua haasteisiin.

Analyytikoiden näkemykset ja tulevaisuuden näkymät

Markkina-analyytikoiden näkemykset Alphabetin osakkeesta ovat jakautuneet. Jotkut, kuten TD Cowenin analyytikot, pitävät viimeaikaisia heilahteluja liioiteltuina ja korostavat yhtiön vahvoja liiketoiminnan perustekijöitä.

Heidän mukaansa Googlen hakupalvelun kysyntä on edelleen terveellä pohjalla, ja tekoälyn integrointi tuotteisiin vahvistaa sen asemaa. Toisaalta Wells Fargon Ken Gawrelski kuvaa tilannetta ”vedenjakajaksi”, joka saattaa edellyttää strategista uudistumista.

Arvostuksen kannalta Alphabetin 12 kuukauden eteenpäin katsova P/E-kerroin on laskenut historiallisen alhaiseksi tasolle 17,3x, mikä on selvästi alhaisempi kuin Microsoftin 27x tai Metan 20x.

Samalla kun Alphabetin osakekurssi on laskenut vuoden 2025 aikana, on myös yhtiön EV/EBITDA-arvostuskerroin laskenut.

Tämä on herättänyt keskustelua siitä, onko osake aliarvostettu vai merkki yhtiöön kohdistuvista todellisista riskeistä.

Yhtiön omien toimien joukossa 70 miljardin dollarin osakeosto-ohjelma ja Wiz-turvallisuusyrityksen hankinta 32 miljardilla dollarilla osoittavat, että Alphabet käyttää kassavarojaan strategisesti. Kuitenkin viimeaikainen 30 prosentin pudotus 52 viikon korkeimmasta hinnasta herättää kysymyksiä sijoittajien luottamuksesta.

Tulevaisuuden kannalta ratkaisevaa on siis, pystyykö Alphabet integroimaan tekoälyä organismeihin liiketoimintamalleihinsa ja vähentämään sääntelyriskien vaikutuksia.

Yhtiön kyky innovoida cloud-palveluissa ja YouTube-alustan kehittämisessä saattaa tarjota uusia kasvunäkymiä, jos markkinasentimentti paranee.