Neste nousee pankin osakesuosikkien listalle

Kuva: Neste Oyj.

Neste on ollut pitkään Helsingin pörssin murheenkryyni. Viidessä vuodessa osake on menettänyt arvoaan 66 prosenttia. Pitkään jatkunut kurssilasku kääntyi kuitenkin nousuun huhtikuussa, jolloin osake kävi pohjilla noin seitsemässä eurossa. Nyt osake on kirinyt jo 14,5 euroon.

Yhtiön ensimmäisen neljänneksen tulos heijasteli edelleen haastavaa markkinatilannetta ja pääsegmenttien kannattavuuden selvää laskua. Uusiutuvien tuotteiden myyntimarginaalin odotettua maltillisempi heikkeneminen herätti kuitenkin sijoittajissa luottamusta, jolloin kurssi reagoi myönteisesti.

Yhtiön toteuttamat tehostamisohjelmat, uuden tuotantokapasiteetin avaukset sekä odotukset vähitellen vahvistuvasta kysynnästä erityisesti vastuullisten lentopolttoaineiden markkinalla ovat myös tukeneet kurssin käännettä.

Yksi keskeinen tekijä käänteessä on ollut yhtiön yllättävä ja iso tuloskäänne.

Nesteen tuloskehitys ylitti selvästi analyytikkojen konsensusodotukset toisella vuosineljänneksellä. Konsernin vertailukelpoinen käyttökate nousi viime vuoden 240 miljoonasta eurosta 341 miljoonaan euroon, kun analyytikoiden konsensusodotus oli keskimäärin 295 miljoonaa euroa.

Uusiutuvien tuotteiden vertailukelpoinen käyttökate nousi viime vuoden 152 miljoonasta eurosta 174 miljoonaan euroon. Se kasvoi vuoden 2024 toisesta neljänneksestä nettona suuremman myyntimäärän ansiosta, vaikka myyntimarginaali oli matalampi.

Myös öljytuotteiden vertailukelpoinen käyttökate nousi roimasti – 62 miljoonasta eurosta 135 miljoonaan euroon. Öljytuotteissa myyntimäärän kasvun vaikutus oli suurempi kuin matalampien marginaalien vuoden 2024 toiseen neljännekseen verrattuna.

Ylitarjonta pysyy Nesteen riippakivenä

Toimitusjohtaja Heikki Malisen mukaan biopolttoaineiden sääntelyssä oli positiivista kehitystä sekä Yhdysvalloissa että EU:ssa, mikä tukee uusiutuvien tuotteiden pitkän aikavälin kysyntää.

Nesteen uusiutuvien tuotteiden myyntimäärä nousi 1 096 tuhanteen tonniin vertailukauden 955 miljoonasta tonnista, mikä on uusi neljännesvuosiennätys.

Nesteen uusiutuvien tuotteiden liiketoiminnan kasvun tiellä on kuitenkin edelleen yksi tekijä: alan ylikapasiteetti. Yhtiö odottaa uusiutuvien polttoaineiden markkinoilla olevan edelleen ylitarjontaa tänä vuonna.

Malisen mukaan Nesteen markkinaympäristö oli kuitenkin epävakaa, ja geopoliittiset ja globaalin kaupan jännitteet vaikuttivat edelleen hyödykehintoihin ja valuuttakursseihin. Tämän vaikeuden Neste odottaa jatkuvan. Kesäkuun lopulla geopoliittiset tapahtumat heijastuivat öljymarkkinoihin ja erityisesti keskitisleiden hintojen nousu vaikutti positiivisesti toisen vuosineljänneksen tulokseen.

Uusiutuvien polttoaineiden markkinat elpyvät

OP on nostanut Nesteen omalle kotimaisten pörssiyhtiöiden suosikkilistalleen. OP:n suositus Nesteen osakkeille on lisää.



Pankin mukaan Nesteen uusiutuvien polttoaineiden liiketoiminnan markkinatekijöiden parantuminen on jatkunut kolmannella vuosineljänneksellä.

”Uusiutuvien polttoaineiden markkinahinnat ovat nousseet erityisesti Euroopassa, samalla kun raaka-aineiden hinnat ovat pysyneet vakaina. Tämä vaikuttaa suoraan spot-marginaalien nousuun sekä uusiutuvan dieselin että uusiutuvan lentopolttoaineen (SAF) osalta”, OP toteaa aamukatsauksessaan.

Lisäksi kolmannen vuosineljänneksen ensimmäisen puoliskon perusteella pankki arvioi todennäköisyyden heinä-syyskuun myyntimarginaalin konsensusennusteen ylittämiselle olevan korkea. Tuo myyntimarginaalin konsensusennuste on 425 dollaria tonnilta.

OP:n arvioin mukaan vuosien 2026 ja 2027 konsensusennusteisiin kohdistuu todennäköisesti nousupainetta.

”Tulosnäkymien vahvistuminen nostaisi arviomme mukaan myös markkinoiden odotuksia kassavirtakehityksestä. Tästä seuraisi näkemyksemme mukaan taseriskiin liittyvien tekijöiden painoarvon pienentyminen osakkeen hinnoittelussa”, pankki kertoo.