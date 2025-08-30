Aiforia paisuttaa tilauskirjojaan

Aiforian tilaukset ovat kovassa kasvussa. Laajentuminen jatkuu kaupallisten ja sääntelyyn liittyvien edistysaskelten vauhdittamana.

Helsingin pörssissä listattu Aiforia on tekoälyä hyödyntäviä kuva-analyysiohjelmistoja lääketieteen tutkimukseen ja diagnostiikkaan kehittävä suomalainen yhtiö.

Tekoälyyn perustuva kuva-analyysi säästää patologin aikaa automatisoimalla työläitä laskutehtäviä. Aiforian tekoälymallit tulkitsevat kudosnäytteistä muun muassa eturauhassyövän, rintasyövän ja keuhkosyövän merkkejä. Lisäksi mallit tunnistavat näytteistä myös solutason ominaisuuksia, joilla voi olla vaikutusta syövän ennusteeseen ja hoitoon.

Yhtiö julkisti torstaina alkuvuoden tammi-kesäkuun tulosraporttinsa.

Aiforian tekoälyavusteisten kuva-analyysiratkaisujen kysyntä oli vahvaa vuoden 2025 ensimmäisellä puoliskolla. Tilauskanta kasvoi peräti 58 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja oli 5,1 miljoonaa euroa.

Yhtiön mukaan sen vahva markkina-asema tunnettuna toimittajana näkyi uusissa kliinisissä sopimuksissa. Kaupallinen vauhti kiihtyi myös strategisten kumppanuuksien ja jälleenmyyjäyhteistyön kautta, minkä myötä markkina-alue laajeni samalla tukien kasvua.

Liikevaihto kasvoi kaksi prosenttia vertailukaudesta 1,4 miljoonaan euroon. Liikevaihto koostui Aiforian ohjelmistoratkaisujen ja palveluiden myynnistä sekä kliinisen sektorin että prekliinisen tutkimuksen asiakkaille. Liikevaihdosta 14 prosenttia tuli Suomesta, 25 prosenttia Pohjois-Amerikasta ja loput yhteensä 61 prosenttia Euroopasta ja muualta maailmasta.

Aiforian liiketappio keveni viime vuoden -6,1 miljoonasta eurosta -5,4 miljoonaan euroon. Yhtiön tuloskehitys on strategian mukainen ja kertoo Aiforian kehityksen vaihetta, jossa yhtiö investoi tuotekehitykseen voimakkaasti tulevan kasvun mahdollistamiseksi.

Kasvua Italiassa ja Ranskassa

Aiforian toimitusjohtaja Jukka Tapaninen kertoo, että vuoden ensimmäisellä puoliskolla yhtiö saavutti kaupallista menestystä, paljolti vahvan myynnin ansiosta Etelä- ja Länsi-Euroopassa.

”Onnistuimme hankkimaan uusia asiakkaita ja saavutimme lisämyyntiä nykyisestä asiakaskunnastamme. Myyntimme laajentamiseksi ja ratkaisujen käyttöönoton nopeuttamiseksi solmimme myös useita tärkeitä kumppanuuksia”, toimitusjohtaja kertoo.

Tapanisen mukaan yhtiön tekoälyratkaisumme ovat saaneet vankan jalansijan patologian kuva-analyysin tehokkuuden ja tarkkuuden parantamisessa Euroopassa. Italia on yksi niistä maista, joissa Aiforia on saanut jalansijaa.

”Vuonna 2023 toteutimme ensimmäisen onnistuneen laajamittaisen alueellisen digitaalisen patologian hankkeemme Italian Venetossa. Sen jatkumona allekirjoitimme katsauskaudella uusia sopimuksia Pohjois-Italian suurimman metropolialueen, Lombardian, sekä Sardinian kanssa, jonka alueella on seitsemän sairaalaa. Odotamme ensimmäisiä käyttöönottoja Lombardian alueella vuoden jälkipuoliskolla, jolloin sopimus tulee näkymään myös liikevaihdossa.”

Myös Ranska on toinen yhtiölle vahva markkina-alue Euroopassa. Maa panostaa voimakkaasti tekoälyyn, ja terveydenhuolto on yksi sen tärkeimmistä painopistealueista.

”Pariisin AP-HP-sairaalakeskittymän kanssa solmittu onnistunut kumppanuus oli meille strategisesti tärkeä markkina-avaus. Tämän jälkeen Ranskan kuudenneksi suurin sairaala, Nantesin yliopistollinen sairaala, valitsi toukokuussa Aiforian kumppanikseen tekoälyavusteiseen diagnostiikkaan. Myyntiorganisaatiomme on toiminut Ranskassa vuodesta 2023 lähtien, ja heinäkuussa perustimme sinne paikallisen tytäryhtiön vahvistaaksemme läsnäoloamme ja tukeaksemme kasvavaa liiketoimintaamme”, Tapaninen luettelee.

Aiforia solmi tärkeitä kumppanuuksia

Kuluvan vuoden aikana Aiforia on edennyt ensimmäisten kliinisten käyttöönottojen kanssa Suomessa, Isossa-Britanniassa, Turkissa ja Espanjassa. Maaliskuussa yhtiö ilmoitti yhteistyön laajentamisesta suomalaisen lääkeyhtiö Orionin kanssa.

Tapanisen mukaan Yhdysvalloissa uudistettu sopimus Mayo Clinicin kanssa jatkuu edelleen menestyksekkäästi useissa toimipisteissä kattaen kliinisen käytön, tutkimuksen ja yhteiset kehityshankkeet. Yhdysvaltain biolääketieteen tutkimusmarkkinat ovat kuitenkin kärsineet julkisen rahoituksen vähenemisestä.

Aiforia on toimitusjohtajan mukaan vahvistanut myyntikanaviaan edelleen uusien jälleenmyyjien ja strategisten kumppanuuksien avulla. Katsauskaudella Aiforia ilmoitti kumppanuudesta Quorum Technologiesin kanssa tuodakseen tekoälyavusteiset kuva-analyysiratkaisut paremmin saataville Kanadan terveydenhuoltoalalla.

Maaliskuussa yhtiö julkisti myös toisen strategisen kumppanuuden johtavan tekoälypohjaisten digitaalisen patologian järjestelmätoimittaja Techcyten kanssa. Järjestelmätoimittajan kanssa Aiforia pyrkii toimittamaan täysin integroituja tekoälypohjaisia työnkulkuja anatomian patologian laboratorioille maailmanlaajuisesti.

Laatusertifikaatti on tärkeä virstanpylväs

Tapanisen mukaan helmikuussa yhtiö saavutti merkittävän virstanpylvään, kun se sai laatujärjestelmälleen IVDR-sertifikaatin, mikä mahdollistaa uusien CE-IVD –merkittyjen tuotteiden tuomisen Euroopan markkinoille. Samalla yhtiö lanseerasi kolme uutta IVDR:n mukaista tekoälymallia tukemaan rinta- ja eturauhassyövän diagnostiikkaa.

Kesäkuussa Aiforia toi markkinoille uuden IVDR:n mukaisen ja CE-IVD -merkityn tuotteen tukemaan rintasyövän luokittelua.

”Uusi tekoälyratkaisu täydentää Aiforian Breast Cancer Suite:a tehden siitä markkinoiden kattavimman tekoälyavusteisen työkalupaketin rintasyövän diagnostiikkaan. Uusi ratkaisu tuo patologeille merkittäviä ajansäästöjä histologisen luokan määrittämisessä ja parantaa diagnostista tarkkuutta ja yhdenmukaisuutta eri tapausten välillä, mikä lisää luottamusta kliiniseen päätöksentekoon”, toimitusjohtaja kertoo.

Aiforian tavoitteet ovat kunnianhimoiset.

”Olemme edelleen sitoutuneet visioomme tulla maailman johtavaksi toimijaksi tekoälyavusteisessa patologian kuva-analyysissä. Keräsimme katsauskaudella onnistuneesti kahdeksan miljoonan euroa suunnatulla osakeannilla, ja näillä varoilla vahvistamme tulevaisuuden myyntiponnistuksiamme”, Tapaninen kertoo.

Yhtiö ei anna arvioita lähiajan tulosnäkymistään.