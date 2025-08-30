Kotitaloudet kartuttavat ”puskurisäästöjä” – talletustileillä pullottaa historiallisen paljon varoja

Suomen pankin tuoreiden tilastojen mukaan suomalaiset kotitaloudet nostivat heinäkuussa 2025 uusia asuntolainoja 1,3 miljardin euron edestä, mikä on 220 miljoonaa euroa enemmän kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan. Uusista nostetuista asuntolainoista sijoitusasuntolainoja oli 120 miljoonaa euroa.

Uusien asuntolainojen keskikorko oli 2,91 prosenttia heinäkuussa ja uusien nostettujen asuntolainojen keskikorko 2,74 prosenttia.

Korkojen laskusta huolimatta kotitaloudet ovat yhä varovaisia lainatiskeillä, sillä asuntolainojen lainakanta jatkoi laskuaan.

Asuntolainakanta oli heinäkuun 2025 lopussa 105,7 miljardia euroa ja asuntolainakannan vuosikasvu −0,1 prosenttia. Sijoitusasuntolainoja oli 9,0 miljardia euroa asuntolainakannasta.

Suomalaisten kotitalouksien lainoista oli heinäkuun lopussa kulutusluottoja 17,6 miljardia euroa ja muita lainoja 17,7 miljardia euroa.

Hypon pääekonomisti Juho Keskinen arvioi kommenttikirjeessään, että kotitaloudet ovat lyhentäneet lainojaan kurinalaisesti ja samalla kartuttaneet säästöjään.

”Korkojen lasku ei ole vielä kunnolla purkautunut kulutukseksi tai investoinneiksi, vaan on kanavoitunut talletustileille huomista odottamaan”, Keskinen toteaa.

Talletuskanta kasvoi kesäkuussa kaikkien aikojen suurimmaksi. Keskisen mukaan tilille tai omaan kotiin osoitettu säästö toimii puskurina ja mahdollisena lisävakuutena seuraavaa asuntokauppaa varten, mutta asuntokaupan kasvu näkyy toistaiseksi vain varovaisena kasvuna Suomen asuntolainakannassa.

Viestipalvelu X:ssä Keskinen arvioi, että keskimääräisen kuluttajan oma rahatilanne on jopa poikkeuksellisen vahvalla tolalla, vaikka työttömyys kohoaa yhä uhkaavasti.

”Kulutus ei vielä kunnolla kiinnosta, vaikka talletustilit pursuavat historiaan nähden”, hän toteaa.