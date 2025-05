Aiforia nappasi tärkeän sopimuksen Ranskasta

Aiforia on tekoälyä hyödyntäviä kuva-analyysiohjelmistoja lääketieteen tutkimukseen ja diagnostiikkaan kehittävä suomalainen yhtiö.

Patologian ala digitalisoituu. Työn tehokkuutta ja tarkkuutta parantavien ratkaisujen kysyntä on kasvussa. Aiforian alustalla on kehitetty jo tuhansia tekoälymalleja tutkimuskäyttöön, ja merkittäviä kansainvälisiä toimijoita on ottanut Aiforian tekoälymalleja potilaskäyttöön.

Aiforialla on erinomaiset edellytykset olla patologian tekoälyavusteisen kuva-analytiikan maailmanlaajuinen markkinajohtaja.